BVĐK Thủ Đức làm gì để người bệnh không còn xếp hàng từ 5h sáng?

Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức trong ca phẫu thuật nội soi cho người bệnh. Ảnh: BVCC.

Người dân xếp hàng từ 5h sáng để làm thủ tục, bốc số chờ khám, kín khu vực đăng ký là cảnh quen thuộc của những năm trước ở Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức. Có người mất cả buổi mới xong thủ tục.Giờ đây, cảnh tượng này trở thành hiếm hoi.

Bên lề Hội nghị khoa học về y học hội nhập và chuyển đổi số ngày 9/10, TS.BS Vũ Trí Thanh, Giám đốc bệnh viện, cho biết đơn vị xây dựng các bảng điều khiển theo dõi hoạt động khám chữa bệnh, xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh và thời gian thực hiện từng quy trình. Dữ liệu giúp nhìn ra khâu nào đang ùn tắc để điều chỉnh.

Trước đây, hành lang Bệnh viện đa khoa Thủ Đức luôn trong tình trạng kín người (ảnh chụp tháng 8/2024). Ảnh: Nguyễn Thuận.

Kết hợp công nghệ với đầu tư thiết bị

Theo bác sĩ Thanh, muốn giảm thời gian chờ, bệnh viện cần tìm đúng nguyên nhân ở từng khâu, thay vì ứng dụng công nghệ thông tin đơn lẻ. Ùn tắc tại khu vực xét nghiệm hoặc chẩn đoán hình ảnh có thể liên quan quy trình vận hành, năng lực thiết bị và lượng người bệnh. Vì vậy, ngoài số hóa, bệnh viện cần bổ sung thiết bị, tổ chức lại hoạt động khi cần.

Nơi tiếp nhận của khoa Cấp cứu, Bệnh viện đa khoa Thủ Đức, phải dựng tạm bên ngoài (ảnh chụp tháng 8/2024). Ảnh: Nguyễn Thuận.

Bên cạnh đó, thời gian qua, bệnh viện cũng bổ sung máy xét nghiệm, máy siêu âm để đáp ứng nhu cầu. Trước đây, thiết bị cũ hoặc hư hỏng có thời điểm ảnh hưởng hoạt động chuyên môn.

Một thay đổi đáng chú ý là triển khai bệnh án điện tử. Theo số liệu được đại diện bệnh viện đề cập trước đây, bác sĩ có thể mất trung bình khoảng 90 phút để hoàn thành bệnh án giấy.

"Khi sử dụng bệnh án điện tử, thời gian xong bệnh án có thể giảm còn khoảng 30 phút", bác sĩ Thanh nói.

Giảm thời gian làm hồ sơ giúp bác sĩ có thêm điều kiện tiếp xúc, hỏi bệnh và giải thích tình trạng sức khỏe. Người bệnh nhờ đó hiểu rõ hơn về bệnh lý và được hướng dẫn trong quá trình điều trị.

Bác sĩ Thanh cho nay bệnh viện xây dựng khung năng lực theo FMFT, thiết lập chỉ số đánh giá hiệu quả công việc (KPI) cho từng vị trí và tích hợp vào dashboard; đồng thời kết nối các công cụ với mô hình LSS để quản lý chất lượng, cải tiến chuyên môn. Mục tiêu là dùng dữ liệu phát hiện khâu chưa hiệu quả, giảm thời gian chờ và nâng cao sự hài lòng của người bệnh.

Toàn cảnh Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức tại phường Tam Bình, TP.HCM. Ảnh: Duy Hiệu.

Quản lý thuốc và hướng đến điều trị cá thể hóa

Công nghệ cũng được ứng dụng trong quản lý thuốc, vật tư y tế. Trước đây, việc theo dõi nhập, xuất và tồn kho bằng các tệp Excel có thể khiến bệnh viện khó xác định chính xác lượng hàng, dẫn đến nguy cơ thiếu hụt hoặc tồn kho quá hạn.

Hiện bệnh viện xây dựng phần mềm quản lý vật tư, mã hóa từng mặt hàng để theo dõi lượng tồn, nhu cầu sử dụng và tình trạng cung ứng. Công tác quản lý thuốc được triển khai tương tự.

TS.BS Vũ Trí Thanh, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Thủ Đức phát biểu tại hội nghị. Ảnh: BVCC.

TS.BS Vũ Trí Thanh cho biết có những năm bệnh viện gặp tình trạng một số thuốc quá hạn trong khi những loại khác lại thiếu. Khi phát hiện thiếu thuốc, đơn vị phải làm thủ tục mua sắm, đấu thầu và chờ hoàn tất quy trình, làm tăng nguy cơ gián đoạn cung ứng.

Dashboard cung cấp dữ liệu để theo dõi, dự báo nhu cầu và điều phối nguồn lực chủ động hơn. Theo lãnh đạo bệnh viện, tiềm năng ứng dụng công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo (AI) vẫn còn lớn. Đơn vị sẽ tiếp tục phát triển công cụ hỗ trợ nhân viên y tế, cải thiện chất lượng phục vụ.

Chuyển đổi số còn được kỳ vọng thúc đẩy điều trị toàn diện, cá thể hóa. Theo ông Thanh, y học hiện đại cần xem xét tổng thể sức khỏe, thay vì chỉ tập trung vào một bệnh mà bỏ qua mối liên hệ giữa các bệnh lý.

Bệnh viện xây dựng phác đồ dựa trên hướng dẫn của Bộ Y tế và các hội chuyên môn quốc tế, làm cơ sở đánh giá chẩn đoán, tuân thủ hướng dẫn và phương án điều trị. Dù cùng mắc một bệnh, mỗi người có thể cần cách điều trị khác nhau tùy đặc điểm cá nhân, yếu tố di truyền và tiền sử điều trị.

Để kiểm soát chất lượng, bệnh viện tổ chức bình bệnh án với sự tham gia của các bộ phận liên quan. Các trường hợp được xem xét về độ chính xác của chẩn đoán, nguy cơ bỏ sót bệnh, tình trạng chậm trễ và mức độ phù hợp khi kê đơn.

Theo lãnh đạo bệnh viện, dữ liệu đủ lớn giúp phân tích mô hình bệnh tật, xác định nhóm bệnh phổ biến, bệnh ít gặp và đặc điểm từng nhóm người bệnh. Chẳng hạn, đục thủy tinh thể có thể liên quan đến nguyên nhân chuyển hóa hoặc yếu tố khác.

"Hiểu rõ đặc điểm bệnh giúp bệnh viện chuẩn bị nhân lực, phương tiện chẩn đoán, thuốc và vật tư phù hợp", bác sĩ Thanh chia sẻ.

Phát biểu tại hội nghị, TS.BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM, nhấn mạnh thành phố hướng đến trở thành trung tâm y tế chuyên sâu, chất lượng cao của khu vực. Để đạt mục tiêu này, ngành y tế cần đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồng thời thúc đẩy nghiên cứu, đào tạo, hội nhập quốc tế và đưa tri thức mới vào thực hành.

Theo ông Châu, chuyển đổi số giúp nâng cao tiêu chuẩn chất lượng và an toàn trong chăm sóc người bệnh nhanh chóng, chính xác hơn.

"Mọi đổi mới trong bệnh viện cuối cùng đều phải hướng đến mục tiêu phục vụ người bệnh tốt hơn", bác sĩ Châu nhấn mạnh.