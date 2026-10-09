Công chức trẻ cần sử dụng AI có trách nhiệm

Từ ngày 8-9/10, Hội thi Tin học khối cán bộ, công chức trẻ toàn quốc lần thứ X với chủ đề "AI - Trợ lý công vụ" diễn ra tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông. Hội thi được giao cho Trung tâm Phát triển Khoa học, Công nghệ và Tài năng trẻ là cơ quan thường trực, phối hợp cùng Đoàn Thanh niên Chính phủ triển khai.

Hội thi thu hút sự tham gia của 316 thí sinh đến từ 34 tỉnh, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc. Năm nay, Hội thi phân chia các khối thi đua theo cấp quản lý và lĩnh vực chuyên môn.

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Tường Lâm (trái) trao giải Nhất cho anh Phạm Hồng Phúc - Đoàn Thanh niên Chính phủ.

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Tường Lâm (trái) trao giải Nhất cho các cá nhân, nhóm xuất sắc.

Theo đó, bảng A dành cho các thí sinh đang công tác tại các cơ quan, đơn vị cấp xã, phường, đặc khu. Bảng B dành cho cán bộ, công chức, viên chức cấp tỉnh, thành phố. Bảng C hướng đến khối thí sinh tại các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các ban, ngành Trung ương cùng các tổ chức, doanh nghiệp. Bảng S là sân chơi tranh tài về giải pháp, đề án, sản phẩm sáng tạo dành cho cán bộ phụ trách chuyên môn công nghệ thông tin tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Các bảng A, B, C đều thi cá nhân, riêng bảng S được phép tối đa 5 thành viên mỗi sản phẩm.

Về nội dung chuyên môn, tại các bảng A, B và C, thí sinh tham gia phần thi thực hành trực tiếp trong thời gian 90 phút, sử dụng linh hoạt các ứng dụng Word, Excel, PowerPoint kết hợp cùng trí tuệ nhân tạo (AI) và các công cụ xử lý, khai thác dữ liệu hiện đại để giải quyết bài toán cụ thể trong công tác tham mưu, tác nghiệp công vụ.

Bảng S, các đội thi sẽ trực tiếp thuyết trình và phản biện bảo vệ các giải pháp, đề án, sản phẩm AI thế hệ mới nhằm tối ưu hóa năng lực quản trị công và nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Phát biểu tại chương trình, Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Tường Lâm đánh giá chủ đề “AI - Trợ lý công vụ” của Hội thi năm nay rất thiết thực. Theo anh Lâm, điều quan trọng hướng tới là làm thế nào để AI thực sự hỗ trợ cán bộ làm việc nhanh hơn, chính xác hơn, giảm những công việc thủ công, lặp lại, nâng cao chất lượng tham mưu, điều hành và phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Tường Lâm phát biểu tại chương trình.

Anh Lâm nhấn mạnh, mỗi cán bộ trẻ cần chuyển từ “biết sử dụng AI” sang “sử dụng AI hiệu quả, an toàn và có trách nhiệm”. AI có thể hỗ trợ con người nhưng không thay thế trách nhiệm của con người. Càng ứng dụng AI sâu vào hoạt động công vụ, càng phải coi trọng bảo mật dữ liệu, an toàn thông tin, tính chính xác, đạo đức công vụ và trách nhiệm cá nhân.

Anh Lâm mong rằng, sau Hội thi, mỗi cán bộ, công chức trẻ hãy tự đặt cho mình câu hỏi: Từ vị trí công tác của mình, tôi có thể dùng công nghệ và AI để làm tốt hơn việc gì, thay đổi điều gì và phục vụ người dân tốt hơn như thế nào?

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Tường Lâm (thứ 2, từ phải qua) trao giải nhất toàn đoàn.

Theo đánh giá từ Hội đồng Giám khảo, chất lượng chuyên môn năm nay có sự bứt phá vượt bậc so với các kỳ tổ chức trước. Hầu hết các thí sinh thể hiện tư duy nhạy bén, khả năng làm chủ công nghệ và ứng dụng linh hoạt các mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) vào việc giải quyết các bài toán thực tiễn của nền công vụ.

Đặc biệt, tại Bảng S, các giải pháp và đề án sáng tạo được đầu tư công phu, bám sát nhu cầu chuyển đổi số tại địa phương, đơn vị với tính khả thi cao, mở ra tiềm năng nhân rộng hiệu quả vào thực tiễn quản trị công.

Tại chương trình, Ban Tổ chức đã vinh danh và trao tổng cộng 90 giải thưởng cá nhân, tập thể. Đối với các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc có 1 giải Nhất, 1 giải Nhì và 1 giải Ba toàn đoàn. Đối với các thí sinh dự thi có 4 giải Nhất, 14 giải Nhì, 19 giải Ba và 53 giải Khuyến khích.

4 giải Nhất Hội thi, gồm: Anh Nguyễn Tràng Nguyễn (Thành Đoàn Hà Nội, bảng A); anh Nguyễn Đức Nhật Quang (Thành Đoàn Huế, bảng B); anh Phạm Hồng Phúc (Đoàn Thanh niên Chính phủ, bảng C); Nhóm 26S16 (AI.ONE - All in one) (Đoàn Thanh niên Chính phủ, bảng S).

Bên cạnh đó, đơn vị đồng hành trao tặng Hội thi 6 chiếc máy tính xách tay cho các thí sinh xuất sắc đạt giải cao, góp phần trang bị thêm phương tiện phục vụ hiệu quả công tác chuyên môn và quá trình chuyển đổi số tại cơ quan, đơn vị.