EVNGENCO1 thúc đẩy đổi mới sáng tạo: Đưa sáng kiến vào giải quyết bài toán thực tiễn

Không chỉ dừng ở việc khơi mở tư duy, hội thảo tập trung vào những giải pháp cụ thể, điều kiện triển khai và cách đưa sáng kiến của người lao động vào thực tiễn sản xuất, vận hành và quản trị.

Đổi mới sáng tạo phải bắt đầu từ thực tiễn

Phát biểu khai mạc hội thảo, ông Nguyễn Tiến Khoa, Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNGENCO1, Trưởng ban Chỉ đạo khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số Tổng công ty, nhấn mạnh yêu cầu đưa đổi mới sáng tạo trở thành năng lực được thực hành thường xuyên trong hoạt động vận hành và quản trị.

Ông Nguyễn Tiến Khoa, Chủ tịch HĐTV EVNGENCO1 phát biểu khai mạc Hội thảo, nhấn mạnh vai trò của đổi mới sáng tạo trong vận hành và quản trị

Theo định hướng này, đổi mới sáng tạo không thể chỉ dừng ở nhận thức hay các phong trào phát động, mà cần xuất phát từ những vấn đề cụ thể trong công việc, có sự chỉ đạo quyết liệt và điều kiện triển khai phù hợp. Mỗi cán bộ, công nhân viên đều có thể đóng góp sáng kiến; những kinh nghiệm hữu ích cần được chia sẻ, hoàn thiện và nhân rộng.

Điều quan trọng không chỉ là có thêm ý tưởng mới, mà là tạo được môi trường để ý tưởng được thử nghiệm, ứng dụng và chứng minh hiệu quả. Khi đó, đổi mới sáng tạo không còn là nhiệm vụ riêng của bộ phận chuyên trách, mà trở thành tư duy và cách làm chung trong toàn EVNGENCO1.

Tại hội thảo, ba chuyên đề đã tiếp cận vấn đề từ nhiều góc độ, kết nối tư duy đổi mới sáng tạo với những yêu cầu thực tiễn của ngành điện và năng lực thích ứng của mỗi cá nhân.

Với chuyên đề “Giải mã đổi mới sáng tạo - Liên hệ mô hình và bài toán thực tiễn của EVNGENCO1”, bà Nguyễn Hương Quỳnh, Giám đốc Điều hành BambuUP, gợi mở cách tiếp cận đổi mới từ chính những vấn đề phát sinh trong công việc.

Trong khi đó, PGS.TS Phạm Hoàng Lương, nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, phân tích bối cảnh ngành điện trước xu hướng chuyển dịch năng lượng, sự phát triển của công nghệ và những yêu cầu mới đặt ra đối với doanh nghiệp sản xuất điện.

Ở góc độ cá nhân, ông Nguyễn Chiến Thắng, nhà sáng lập Mì AI, với chuyên đề “Cá nhân đổi mới sáng tạo như thế nào trong kỷ nguyên AI”, nhấn mạnh yêu cầu chủ động học hỏi, thay đổi tư duy và ứng dụng công cụ mới để nâng cao năng lực, cải thiện hiệu quả công việc.

Từ ý tưởng đến giải pháp có khả năng ứng dụng

Điểm nhấn của hội thảo là phần trình diễn 5 giải pháp đổi mới sáng tạo do cán bộ, công nhân viên EVNGENCO1 nghiên cứu, phát triển và triển khai. Các giải pháp tập trung vào những bài toán cụ thể trong quản lý dữ liệu, kỹ thuật và điều hành.

Ông Nguyễn Quang Huy - Trưởng ban Khoa học công nghệ và Đổi mới sáng tạo EVNGENCO1 giới thiệu giải pháp “Nền tảng AI tập trung - Bộ não số cho toàn EVNGENCO1”, hướng tới kết nối dữ liệu, tri thức và hỗ trợ công tác quản trị trong toàn Tổng công ty

Trong đó, nền tảng AI tập trung “Bộ não số” hướng tới kết nối dữ liệu và tri thức trong toàn Tổng công ty. Phần mềm tính toán cân bằng động thiết bị quay tại hiện trường tập trung giải quyết bài toán kỹ thuật; nền tảng dữ liệu kỹ thuật tập trung và trợ lý AI phục vụ quản lý kỹ thuật hướng tới chuẩn hóa dữ liệu, hỗ trợ hoạt động chuyên môn.

Hai giải pháp còn lại gồm SmartPID Tuner, phục vụ nhận dạng hệ thống và tối ưu hóa tham số điều khiển quá trình nhiệt; hệ thống thông tin vận hành OIS, hướng tới tích hợp dữ liệu, hỗ trợ công tác điều hành và ra quyết định.

Dù tiếp cận những lĩnh vực khác nhau, cả 5 giải pháp đều hướng đến mục tiêu nâng cao hiệu quả hoạt động. Từ khai thác dữ liệu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo đến xử lý các vấn đề kỹ thuật, những sáng kiến này cho thấy tiềm năng phát huy tri thức nội bộ để giải quyết các yêu cầu phát sinh trong thực tiễn sản xuất, vận hành.

Giá trị của đổi mới sáng tạo vì thế không chỉ nằm ở công nghệ được sử dụng hay tính mới của ý tưởng, mà còn ở khả năng giải quyết vấn đề và hiệu quả sau khi đưa vào ứng dụng.

Ông Lê Hải Đăng - Tổng Giám đốc EVNGENCO1 trao đổi tại tọa đàm “Điều gì đang cản trở người EVNGENCO1 đổi mới?”, tập trung nhận diện rào cản và giải pháp thúc đẩy đổi mới sáng tạo

Tuy nhiên, từ một ý tưởng đến một giải pháp có thể triển khai rộng rãi vẫn cần những điều kiện cụ thể. Đây cũng là vấn đề được đặt ra tại phiên tọa đàm “Điều gì đang cản trở người EVNGENCO1 đổi mới?”.

Phiên tọa đàm có sự tham gia của ông Lê Hải Đăng, Tổng Giám đốc EVNGENCO1; ông Đặng Văn Cường, Tổng giám đốc Công ty CP Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi; PGS.TS Phạm Hoàng Lương và ông Vũ Văn Loãn, Tổ trưởng Tổ gia công, Phân xưởng sửa chữa, Công ty Nhiệt điện Duyên Hải. Bà Nguyễn Hương Quỳnh điều phối chương trình.

Từ góc nhìn quản lý, chuyên môn đến trải nghiệm của người lao động trực tiếp tại cơ sở, các ý kiến tập trung nhận diện những rào cản trong quá trình đổi mới sáng tạo. Bên cạnh năng lực và tinh thần chủ động của người đề xuất, việc hiện thực hóa sáng kiến còn phụ thuộc vào sự quan tâm của lãnh đạo, điều kiện thử nghiệm, cơ chế phối hợp và phương thức đánh giá hiệu quả.

Điều đó cho thấy, khuyến khích người lao động đề xuất ý tưởng mới là chưa đủ. Doanh nghiệp cần đồng thời tháo gỡ những điểm nghẽn trong quá trình triển khai, tạo điều kiện để các giải pháp khả thi được nghiên cứu, hoàn thiện và ứng dụng. Đây là cầu nối giữa định hướng của lãnh đạo với những thay đổi cụ thể trong hoạt động của từng đơn vị.

Cũng tại hội thảo, ông Trần Doãn Thành, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty, phát động Cuộc thi “Nghiên cứu, chia sẻ, xây dựng Bộ quy tắc chẩn đoán tình trạng thiết bị, công trình tại Tổng công ty Phát điện 1”.

Ông Trần Doãn Thành - Chủ tịch Công đoàn EVNGENCO1 phát động cuộc thi xây dựng Bộ quy tắc chẩn đoán tình trạng thiết bị, công trình

Cuộc thi hướng tới hệ thống hóa kinh nghiệm nhận diện bất thường, chẩn đoán tình trạng thiết bị và công trình thành nguồn tri thức chung. Qua đó, những kinh nghiệm tích lũy trong quá trình làm việc có thể được chia sẻ, kế thừa và vận dụng hiệu quả hơn, góp phần nâng cao chất lượng quản lý kỹ thuật và độ tin cậy vận hành.

Xây dựng năng lực đổi mới từ bên trong

Hội thảo “Thúc đẩy văn hóa đổi mới sáng tạo EVNGENCO1 - Biến ý tưởng thành giá trị” đặt ra yêu cầu chuyển đổi đồng thời ở cả tư duy, cách tổ chức thực hiện và cơ chế phát huy sáng kiến. Sự chỉ đạo của lãnh đạo cần đi cùng tinh thần chủ động của người lao động; ý tưởng mới cần được hỗ trợ bằng điều kiện triển khai và cách đánh giá dựa trên hiệu quả thực tế.

Khi mỗi cán bộ, công nhân viên chủ động tìm kiếm cách làm tốt hơn, các sáng kiến có cơ hội được thử nghiệm và những kinh nghiệm hữu ích được chia sẻ, nhân rộng, đổi mới sáng tạo sẽ từng bước trở thành năng lực nội sinh của EVNGENCO1.

Đây cũng là cơ sở để Tổng công ty tiếp tục nâng cao hiệu quả sản xuất, vận hành và quản trị, chủ động thích ứng với những thay đổi của ngành điện, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.