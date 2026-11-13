Ý kiến cử tri

PGS, TS BÙI THỊ AN, nguyên đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Hội Nữ trí thức Hà Nội

Quản lý thuế phải bảo vệ người kinh doanh chân chính

Qua theo dõi phần trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, tôi tâm đắc với vấn đề mà đại biểu Ma Thị Thúy (đoàn Tuyên Quang) nêu ra: Nếu quản lý không theo kịp sự phát triển của kinh tế số thì sẽ gây thất thu thuế; nhưng nếu quản lý một cách cứng nhắc thì hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ lại phải gánh thêm chi phí.

PGS, TS Bùi Thị An. Ảnh: THÀNH MINH THẢO

Theo tôi, thuế không chỉ là công cụ tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước mà còn là công cụ điều tiết kinh tế, bảo đảm công bằng xã hội và định hình môi trường phát triển. Vì vậy, quản lý thuế hiện đại phải chuyển từ tư duy chủ yếu là kiểm soát người nộp thuế sang quản trị rủi ro dựa trên dữ liệu, hỗ trợ tuân thủ tự nguyện và bảo vệ người kinh doanh chân chính. Mục tiêu cuối cùng không phải là thu được nhiều nhất bằng mọi biện pháp, mà là thu đúng, thu đủ, thu công bằng, chi phí quản lý thấp và tạo động lực cho sản xuất, kinh doanh phát triển.

Tôi cũng ấn tượng với con số mà Bộ trưởng Bộ Tài chính công bố rằng, số hoàn thuế đạt gần 79.000 tỷ đồng song vẫn có hơn 10.000 tỷ đồng hồ sơ chưa được chấp nhận hoàn do thiếu thông tin và phải đối soát hóa đơn. Đây là vấn đề cử tri đặc biệt quan tâm vì hoàn thuế chậm đồng nghĩa với việc doanh nghiệp bị đọng vốn hợp pháp của mình. Tôi mong rằng, Bộ trưởng Bộ Tài chính và Chính phủ sẽ có những cam kết cụ thể về thời hạn, lộ trình xử lý dứt điểm tình trạng chậm hoàn thuế giá trị gia tăng, đặc biệt đối với các doanh nghiệp xuất khẩu và doanh nghiệp sản xuất đang gặp khó khăn về dòng tiền. Đồng thời, cần triển khai các giải pháp quyết liệt nhằm ngăn chặn gian lận, nhưng bảo đảm không hình sự hóa các quan hệ kinh tế, không gây ảnh hưởng đến hoạt động của những doanh nghiệp kinh doanh chân chính.

NGUYỄN THẢO (ghi)

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Cử tri TRẦN VĂN THỌ, xã Bắc Tân Uyên, TP Hồ Chí Minh

Tập trung nâng cao năng lực doanh nghiệp trong nước

Trong phiên chất vấn, trả lời chất vấn, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã trả lời đầy đủ, ngắn gọn, súc tích và rất sát thực tế các câu hỏi của đại biểu Quốc hội liên quan đến nhiều vấn đề phát triển kinh tế-xã hội của đất nước. Trong đó, tôi thực sự ấn tượng với nội dung trả lời chất vấn của Thủ tướng về hỗ trợ, nâng cao năng lực của các doanh nghiệp trong nước. Trong thời gian qua, mặc dù hoạt động sản xuất, kinh doanh đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, song doanh nghiệp trong nước đã duy trì đà tăng trưởng, đóng góp tích cực cho nền kinh tế đất nước. Song năng lực nội tại của doanh nghiệp trong nước, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa cần được nâng cao hơn nữa để tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu, trong bối cảnh kinh tế thế giới có nhiều biến động.

Cử tri Trần Văn Thọ. Ảnh: THÀNH MINH THẢO

Trong phần trả lời chất vấn, Thủ tướng đã đề cập tới nhiều chủ trương, giải pháp của Chính phủ để nâng cao năng lực cho doanh nghiệp Việt Nam. Đặc biệt, Chính phủ đã tập trung chỉ đạo tiếp tục rà soát để đơn giản hóa các thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh, giúp cho doanh nghiệp yên tâm đầu tư, sản xuất; đồng thời bảo đảm các quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp... Tuy nhiên, chính sách hỗ trợ của Nhà nước chỉ được xem là bệ phóng, do đó, rất cần sự chủ động thay đổi từ chính các doanh nghiệp trong việc tập trung nâng cao năng lực, nâng cao giá trị sản phẩm và khả năng cạnh tranh dài hạn. Tôi cũng đồng ý với Thủ tướng Chính phủ về yêu cầu các doanh nghiệp Việt Nam phải chủ động, tự cố gắng, quyết tâm cùng với Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương để nâng cao năng lực của mình đưa sản phẩm Việt Nam ra các thị trường nước ngoài.

MINH NGUYÊN (ghi)

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Kiến trúc sư DU THANH MINH, Công ty Cổ phần Tư vấn-Thiết kết-Xây dựng Quốc Cường

Ưu tiên vốn cho dự án khoa học, công nghệ

Qua theo dõi phần trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân, tôi đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các đại biểu Quốc hội và ý kiến giải đáp mạch lạc, không né tránh, có ví dụ rõ ràng của Bộ trưởng. Nội dung giải đáp của Bộ trưởng đã cung cấp nhiều thông tin hữu ích; trong đó có việc tiếp cận vốn cho các dự án khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Kiến trúc sư Du Thanh Minh. Ảnh: THÀNH MINH THẢO

Thực tế hiện nay, các doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo muốn tiếp cận vốn cho các dự án khoa học, công nghệ còn gặp nhiều khó khăn, nhất là về vốn đối ứng, thẩm định dự án, định giá sản phẩm... Khoản vốn đối ứng lớn, không ít trường hợp vượt quá khả năng của doanh nghiệp dẫn tới không thể tiếp cận nguồn vốn ưu đãi.

Một thực tế cần được quan tâm là, các dự án, sản phẩm kỹ thuật, khoa học, công nghệ thường có giá trị nằm ở tài sản trí tuệ, bằng sáng chế hoặc ý tưởng đổi mới sáng tạo, nhưng việc định giá loại tài sản này để thế chấp vay vốn ngân hàng hiện nay vẫn gặp nhiều vướng mắc. Cùng với đó là khâu thẩm định, đánh giá chất lượng, hàm lượng khoa học của dự án, sản phẩm công nghệ còn diễn ra nhiều công đoạn nên chậm trễ, ảnh hưởng tới doanh nghiệp. Do vậy, cá nhân tôi và nhiều cử tri mong Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể, rõ ràng việc định giá tài sản trí tuệ. Cần có cơ chế ưu tiên cho các dự án, sản phẩm khoa học, kỹ thuật khả thi, có chất lượng cao; đồng thời có những hình thức hỗ trợ phù hợp với nhu cầu đầu tư, đổi mới công nghệ, nhằm khuyến khích doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư nghiên cứu, cải tiến kỹ thuật và phát triển sản phẩm.

THANH HUYỀN (ghi)

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Cử tri TÔ KHÁNH DUNG, học viên chuyên ngành Phân tích dữ liệu, Học viện Kỹ thuật Quân sự

Góp phần tạo nên những sản phẩm AI mang thương hiệu Việt Nam

Tôi đặc biệt ấn tượng với phần trả lời chất vấn của Phó thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng về định hướng từng bước làm chủ công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), qua đó phát triển những sản phẩm AI mang thương hiệu Việt Nam, khẳng định năng lực sáng tạo và vị thế công nghệ của đất nước.

Cử tri Tô Khánh Dung. Ảnh: THÀNH MINH THẢO

Để làm được điều đó, tôi mong muốn Nhà nước tiếp tục có những chính sách mở rộng khả năng tiếp cận dữ liệu và hạ tầng tính toán cho sinh viên. Thực tế, nhiều sinh viên có ý tưởng và mong muốn tham gia nghiên cứu AI nhưng còn gặp khó khăn do thiếu các bộ dữ liệu tiếng Việt chất lượng, trong khi nguồn lực tính toán chủ yếu dựa vào các nền tảng miễn phí với nhiều giới hạn, chưa đáp ứng yêu cầu. Bên cạnh đó, tôi mong có thêm các nguồn hỗ trợ tài chính dành riêng cho nghiên cứu trẻ, như học bổng, quỹ đề tài hay các giải thưởng về AI. Tôi được biết, Việt Nam đang xây dựng Quỹ Phát triển AI quốc gia và cơ chế “AI Voucher” để hỗ trợ trực tiếp doanh nghiệp ứng dụng AI. Tôi hy vọng những cơ chế này sẽ có thêm phần dành cho sinh viên, học viên và các nhóm nghiên cứu trẻ. Song song với đó, một hành lang pháp lý rõ ràng về dữ liệu cá nhân, sở hữu trí tuệ và trách nhiệm trong phát triển AI sẽ giúp người trẻ yên tâm nghiên cứu, sáng tạo và khởi nghiệp.