Cựu sao Premier League phát triển tựa game có giá trị khổng lồ

Allan Saint-Maximin rẽ hướng phát triển game ngay khi còn thi đấu. Ảnh: Reuters.

Ở tuổi 29, Allan Saint-Maximin không chỉ theo đuổi sự nghiệp bóng đá mà còn thử sức trong lĩnh vực kinh doanh trò chơi điện tử. Cựu tiền vệ cánh Newcastle gây chú ý khi tiết lộ đã từ chối khoản tiền lên tới 26 triệu euro dành cho Helios, dự án do anh tự phát triển.

Trong cuộc phỏng vấn với The Athletic, Saint-Maximin chia sẻ lý do không chấp nhận lời đề nghị hấp dẫn này. Với cầu thủ người Pháp, Helios không đơn thuần là một tài sản có thể đem bán để thu về lợi nhuận. Đây là dự án anh dành nhiều tâm huyết và muốn tiếp tục phát triển lâu dài.

Helios là trò chơi thẻ bài miễn phí lấy cảm hứng từ thần thoại Hy Lạp. Saint-Maximin tự lên ý tưởng và xây dựng sản phẩm. Thay vì bán toàn bộ dự án cho một đối tác tiềm năng, anh muốn tìm kiếm những nhà đầu tư có chung tầm nhìn.

“Cuộc hành trình này không xoay quanh tiền bạc. Điều quan trọng là tạo ra thứ gì đó, tạo ra việc làm và những cơ hội”, Saint-Maximin nhấn mạnh.

Cựu cầu thủ Newcastle đang hướng đến phương án mở rộng nguồn vốn thông qua việc mời các đối tác tham gia góp vốn vào công ty. Cách làm này giúp Helios có thêm nguồn lực để phát triển, đồng thời Saint-Maximin vẫn giữ quyền kiểm soát dự án.

Quyết định từ chối 26 triệu euro cho thấy tham vọng của cầu thủ 29 tuổi không dừng lại ở việc sở hữu một trò chơi điện tử. Anh muốn xây dựng một doanh nghiệp có khả năng phát triển bền vững, tạo thêm cơ hội việc làm và mở rộng cộng đồng người chơi.

Từ một cầu thủ nổi tiếng với tốc độ và kỹ thuật trên sân cỏ, Saint-Maximin đang cho thấy một hướng đi khác sau bóng đá. Helios có thể trở thành dấu ấn đáng chú ý trong hành trình kinh doanh của cựu sao Premier League.

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