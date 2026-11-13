Phát triển từ hai mũi nhọn chiến lược

Lấy công trình khó để khẳng định năng lực

Thành lập ngày 16-11-1989, trải qua 37 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, từ đơn vị chỉ có vài chục cán bộ, công nhân viên, đến nay, Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô trở thành doanh nghiệp quốc phòng, an ninh có hơn 3.000 lao động hợp đồng. Hàng nghìn công trình được xây dựng, bàn giao trên khắp mọi miền đất nước là kết quả của quá trình kiên trì vượt khó, tích lũy kinh nghiệm, làm chủ kỹ thuật và giữ vững phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ.

Kiểm tra thi công đường hầm Nhà máy Thủy điện tích năng Bác Ái (xã Bác Ái Tây, tỉnh Khánh Hòa).

Đại tá Tăng Văn Chi, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô cho biết, trong hoạt động xây dựng, mỗi công trình có yêu cầu riêng về địa chất, thủy văn, điều kiện tổ chức thi công. Với Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô, lựa chọn những lĩnh vực đòi hỏi kỹ thuật cao, phức tạp xuất phát từ năng lực chuyên ngành và thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp Quân đội trước yêu cầu phát triển của đất nước. Tổng công ty luôn phát huy thế mạnh từ những lĩnh vực mũi nhọn thi công hiện nay là hầm đường bộ, hầm thủy điện khẩu độ lớn, đê chắn sóng, âu tàu, cảng biển, rà phá bom, mìn, vật nổ để rèn mình, qua đó nâng cao năng lực thi công và làm chủ công nghệ, nhất là thi công tại những địa bàn khó khăn, phức tạp về địa hình, địa chất, trên các vùng biển, đảo xa bờ.

Những năm gần đây, dấu ấn ấy tiếp tục được thể hiện qua các dự án đê chắn sóng cảng Liên Chiểu (TP Đà Nẵng); cảng Chân Mây (TP Huế); cảng Bến Đình (Lý Sơn, Quảng Ngãi); đường dây 220kV Kiên Bình-Phú Quốc; Nhà máy thủy điện Ialy mở rộng (giai đoạn 2). Các công trình tuy khác nhau về quy mô, tính chất, nhưng cùng đặt ra yêu cầu cao về tổ chức lực lượng, bảo đảm vật tư, trang thiết bị kỹ thuật và phối hợp thi công. Đây cũng là môi trường thử thách năng lực quản lý, trình độ kỹ thuật và ý chí của người lính thợ.

Kiểm tra thi công đường hầm Nhà máy Thủy điện tích năng Bác Ái (xã Bác Ái Tây, tỉnh Khánh Hòa).

Cũng theo Đại tá Tăng Văn Chi, thi công các công trình trên biển, đảo xa bờ, phải tính toán chặt chẽ từng điều kiện bảo đảm; xây dựng các công trình ngầm xuyên núi đòi hỏi phải đặc biệt coi trọng khảo sát, lựa chọn giải pháp kỹ thuật và kiểm soát an toàn. Kinh nghiệm thi công các công trình cảng biển, âu tàu, đê chắn sóng, hầm thủy điện, hầm đường bộ khẩu độ lớn dài hàng chục ki-lô-mét đã giúp Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô bồi đắp năng lực chuyên sâu. Hoàn thành tốt từng phần việc, giữ cam kết với chủ đầu tư chính là cách thiết thực để doanh nghiệp củng cố uy tín, mở rộng thị trường trong và ngoài nước. Đảng ủy, Ban tổng giám đốc Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô luôn xác định chất lượng công trình là thước đo trách nhiệm. Bởi phía sau mỗi hạng mục được nghiệm thu, bàn giao là yêu cầu khai thác lâu dài, bảo đảm an toàn, hiệu quả; là sự tin cậy của chủ đầu tư và lợi ích của nhân dân. Thành quả lao động vì thế phải được đánh giá bằng giá trị sử dụng thực tế, gắn hiệu quả kinh tế với nhiệm vụ củng cố quốc phòng, an ninh.

Vượt kế hoạch, tạo nguồn việc làm bền vững

Kết quả sản xuất, kinh doanh ước vượt kế hoạch 10-30% trong năm 2026 đã cho thấy hiệu quả của việc phát huy ngành nghề truyền thống, mũi nhọn của Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô. Tính đến giữa tháng 11-2026, sản lượng thực hiện ước đạt 2.875 tỷ đồng (bằng 115% kế hoạch), doanh thu đạt 2.200 tỷ đồng (bằng 110% kế hoạch), lợi nhuận đạt 42,28 tỷ đồng (bằng 130% kế hoạch). Như vậy, cả 3 chỉ tiêu chủ yếu đều vượt mức kế hoạch đề ra.

Đặc biệt, nguồn việc làm tiếp tục được củng cố khi Tổng công ty chủ động tìm kiếm việc làm với tổng giá trị hợp đồng là 7.800 tỷ đồng (bao gồm chuyển tiếp và ký mới), tạo cơ sở vững chắc trong duy trì hoạt động, bảo đảm việc làm những năm tiếp theo. Riêng lĩnh vực rà phá bom, mìn, vật nổ, Tổng công ty đã gắn trách nhiệm khắc phục hậu quả chiến tranh với phát triển kinh tế-xã hội đất nước và bảo đảm an toàn tuyệt đối cho "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ". Năm 2026, Tổng công ty được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom, mìn sau chiến tranh giai đoạn 2010-2025. Các năm 2024, 2025, Tổng công ty được Bộ Quốc phòng tặng Cờ thi đua về thành tích khắc phục hậu quả bom, mìn, vật nổ sau chiến tranh.

Máy khoan hầm chuyên dụng Boomer L2D của Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô thi công đường hầm Nhà máy Thủy điện tích năng Bác Ái (xã Bác Ái Tây, tỉnh Khánh Hòa).

Cùng với thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, Đảng ủy, Ban tổng giám đốc Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô luôn coi trọng công tác chăm lo đời sống cán bộ, công nhân viên, người lao động là trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các cấp và là điều kiện để phát triển bền vững. Cũng theo Đại tá Tăng Văn Chi, tổ chức thi công khoa học, phân công đúng người, đúng việc, đúng năng lực, sở trường thì sự quan tâm, tạo điều kiện cho mỗi cán bộ, nhân viên, người lao động phát huy hết tinh thần trách nhiệm, sáng tạo, cống hiến, nhất là bảo đảm các điều kiện sinh hoạt tại các công trường vùng xa xôi cũng là yếu tố quan trọng để đội ngũ cán bộ, nhân viên gắn bó với nghề, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, giúp Tổng công ty tiếp tục phát triển...

Năm 2026, thu nhập bình quân khối văn phòng Tổng công ty ước đạt 25 triệu đồng/người/tháng; khối công trường đạt 37 triệu đồng/người/tháng; khối công ty con, đơn vị đạt 23 triệu đồng/người/tháng. Những kết quả ấy góp phần động viên người lao động yên tâm công tác, gắn bó với công việc, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động. Đơn vị cũng đã đóng góp hàng chục tỷ đồng cho hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chính sách xã hội.

Thời gian tới, Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, phát huy thế mạnh hiện có để tiếp tục mở rộng thị trường, đổi mới công tác quản trị và kiểm soát chi phí, giữ vững chất lượng, tiến độ; gắn phát triển sản xuất với chăm lo cho con người, xây dựng Tổng công ty vững mạnh toàn diện, giữ vững thương hiệu số một Việt Nam về thi công hầm đường bộ, hầm thủy điện khẩu độ lớn, âu tàu, cảng biển, đê chắn sóng, rà phá bom, mìn, vật nổ.