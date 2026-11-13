Giá cà phê hôm nay 13/11: Diễn biến trái chiều, robusta chạm đáy 1,5 tuần

Trên sàn London, giá cà phê robusta kỳ hạn giao tháng 11/2026 tiếp tục giảm 38 USD/tấn (-1,17%) xuống 3.222 USD/tấn; Giá cà phê robusta kỳ hạn giao tháng 01/2026 cũng giảm 38 USD/tấn (-1,17%) xuống 3.207 USD/tấn; Kỳ hạn giao tháng 03/2027 giá giảm 31 USD/tấn (-0,96%) xuống 3.189 USD/tấn; Các kỳ hạn khác giá giảm 21-25 USD/tấn.

Trái lại, trên sàn New York, giá cà phê arabica giao tháng 12/2026 đảo chiều tăng 11,2 US cent/pound (+4,16%) lên 280,2 US cent/pound; Giá cà phê giao tháng 3/2026 tăng 9,9 US cent/pound (+3,74%) lên 274,55 US cent/pound; Kỳ hạn giao tháng 5/2026 giá tăng 9,7 US cent/pound (+3,72%) lên 266,65 US cent/pound. Các kỳ hạn khác giá tăng 8,7-9,4 US cent/pound.

Theo Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO), lượng tồn kho được chứng nhận khan hiếm đang tạo lực đỡ cho arabica, trong khi nguồn cung robusta sẵn có được cải thiện khiến giá loại cà phê này chịu áp lực. Nhận định trên phản ánh sự khác biệt về cán cân cung cầu giữa hai dòng cà phê trên thị trường quốc tế.

Tồn kho arabica được ICE chứng nhận đã giảm xuống mức thấp nhất trong 27 năm, còn 217.646 bao vào ngày 15/9. Đến thứ Năm 12/11, con số này chỉ phục hồi nhẹ lên 228.586 bao. Dù cà phê Brazil đã được đưa đến các kho hàng của ICE, lượng hàng này vẫn chưa được ghi nhận đáng kể trong số liệu tồn kho đã qua kiểm định.

Trái lại, tồn kho robusta được ICE chứng nhận tăng mạnh kể từ đầu tháng 10, lên 6.809 lô vào ngày 29/10, mức cao nhất trong khoảng 1,25 năm. Nguồn cung dồi dào hơn là một trong những nguyên nhân khiến robusta diễn biến kém tích cực so với arabica.

Áp lực nguồn cung còn đến từ hoạt động xuất khẩu tăng mạnh của Brazil.

Theo Hiệp hội Cà phê Brazil (Cecafe), xuất khẩu cà phê của nước này trong tháng 10 ghi nhận mức cao nhất từng được ghi nhận khi đạt 5,02 triệu bao cà phê nhân loại 60kg, tăng gần 31% so với cùng kỳ năm ngoái. Số liệu này xác nhận xu hướng đã được phản ánh trong dữ liệu của chính phủ công bố tuần trước.

Cùng kỳ, xuất khẩu cà phê arabica tăng gần 22% lên 4,12 triệu bao, trong khi lượng cà phê robusta xuất khẩu tăng gấp đôi, đạt khoảng 897.000 bao.

Tổng lượng cà phê xuất khẩu, bao gồm cà phê hòa tan và cà phê rang, đạt 5,33 triệu bao, trong khi doanh thu xuất khẩu đạt 1,79 tỷ USD, đều ghi nhận mức cao kỷ lục trong một tháng.

Trong báo cáo, ông Marcio Ferreira, người đứng đầu Cecafe, cho biết, cà phê vụ mới của Brazil đã được đưa đến các cảng với khối lượng lớn hơn kể từ tháng 9, do vụ thu hoạch năm nay bị chậm trễ sau những trận mưa lớn.

Trong một báo cáo, Công ty giao dịch cà phê Sucafina cho biết, tâm lý thị trường vẫn chịu áp lực từ dự báo rằng một lượng lớn cà phê Brazil sắp được đưa ra thị trường. Điều kiện tốt của niên vụ 2027/28 giúp xoa dịu những lo ngại về các kịch bản hạn hán nghiêm trọng nhất do El Niño gây ra.

Cũng theo Sucafina, mặc dù hạn hán và nắng nóng rõ ràng đã gây thiệt hại cho vụ mùa cà phê tại khu vực Trung Mỹ, hiện đang trong giai đoạn thu hoạch, nhưng “câu chuyện hiện tại chủ yếu vẫn xoay quanh Brazil, quốc gia sản xuất cà phê lớn nhất thế giới.