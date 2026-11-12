Tin đồn Tận thế ngày 13/11/2026: Thực hư dự báo nhiệt độ xuống âm 31 độ C

Trên các mạng xã hội, cư dân mạng ở nhiều nước, bao gồm cả Việt Nam, đang bàn luận xôn xao về tin đồn ngày 13/11/2026 là "Ngày Tận thế".

Có những người vô lo, nói rằng Tận thế thì Tận thế chứ biết làm sao giờ. Nhưng cũng không ít người bày tỏ lo lắng, đặt câu hỏi rằng điều gì sẽ xảy ra trong ngày 13/11.

Đặc biệt, "Ngày Tận thế" theo lời đồn còn vừa khéo rơi vào đúng thứ Sáu ngày 13, càng khiến nhiều người lo ngại.

Một bài đăng trên mạng xã hội liên quan đến tin đồn Ngày Tận thế 13/11/2026 (Ảnh chụp màn hình Threads).

Ngoài ra, trong số những sự kiện đang được gắn với "Ngày Tận thế 13/11", có một việc thật sự kỳ lạ: Nhiệt độ dự báo ở Bắc Kinh, Thượng Hải (Trung Quốc) đột ngột xuống mức -31oC vào ngày 13/11, tức là trong ngày hôm đó, nhiệt độ cao nhất và thấp nhất chênh lệch khoảng 50oC.

Con số này thậm chí đã được báo chí ở Trung Quốc kiểm tra.

Sự thật về dự báo -31oC vào "Ngày Tận thế"

Theo Sohu, vài ngày trước, thực sự đã xảy ra sự việc phóng viên kiểm tra ứng dụng thời tiết trên iPhone và thấy dự báo nhiệt độ thấp nhất ngày 13/11 tại nhiều nơi như Bắc Kinh, Thượng Hải, Vũ Hán… hiển thị ở mức -31oC hoặc -32oC, chênh lệch rất lớn so với ngày trước đó.

Thông tin này nhanh chóng được chia sẻ trên mạng xã hội ở Trung Quốc, khiến nhiều người lo sợ về một thảm họa, kiểu Trái Đất đóng băng.

Tuy nhiên, sau khoảng 7 - 8 tiếng, nhiệt độ dự báo lại thay đổi, trở về mức bình thường.

Dự báo các mức nhiệt độ khắc nghiệt và đột ngột ở Thượng Hải và Bắc Kinh (Trung Quốc) cho ngày 13/11, được ghi nhận trên ứng dụng thời tiết của iPhone vào vài ngày trước. Ảnh: Sohu.

Sau đó, một đại diện bộ phận hỗ trợ của Apple xác nhận rằng, thông tin dự báo như trên thực sự bất thường và nói: "Hiện tượng này có thể do nhiều nguyên nhân khác nhau, như vấn đề liên quan đến hệ thống, cài đặt vị trí, thời gian hoặc kết nối mạng".

Đại diện phía Apple nói, đây quả thực là một hiện tượng lạ và họ chưa từng ghi nhận trường hợp tương tự trước đây.

Tiếp theo, Cục Khí tượng Trung Quốc (CMA) cho biết, nếu thực sự sắp có thời tiết khắc nghiệt như vậy, họ chắc chắn sẽ đưa ra thông báo trước, còn hiện tại chưa có dự báo nào về mức nhiệt độ như vậy, theo The Beijing News.

Một hình ảnh minh họa cho bài đăng trên mạng về Ngày Tận thế. Ảnh: The New Daily.

Những sự kiện khác được liên kết với "Ngày Tận thế"

Một thông tin khác trên Threads cho rằng tin đồn về "Ngày Tận thế 13/11/2026" bắt nguồn từ bài đăng ở Hàn Quốc. Đúng là có bài đăng ở Hàn Quốc như vậy thật, nhưng thực ra cũng dẫn lại nghiên cứu từ năm 1960 mà Hoa Học Trò Online từng đề cập.

Cụ thể, trong nghiên cứu đó, nhóm tác giả tính rằng dân số sẽ tiến tới vô hạn nếu tiếp tục tăng theo mô hình họ xây dựng và Ngày Tận thế sẽ đến vào 13/11/2026. Tuy nhiên, dân số thế giới đang không đi theo hướng đó mà ở nhiều khu vực, tỉ lệ sinh còn đang giảm.

Tựa đề của nghiên cứu nói rằng ngày 13/11/2026 sẽ là Ngày Tận thế. Ảnh: Science.

Ngoài ra, một số bài đăng còn ghép ngày mùng 1 âm lịch (là ngày 9/11 dương lịch trong tháng này), ngày 11/11 (ngày toàn số 1) và thứ Sáu ngày 13/11 - cho rằng 3 sự kiện trong cùng tuần này hẳn là một tín hiệu vũ trụ. Tuy nhiên, việc các mốc này cùng xuất hiện trong tuần chỉ là sự tình cờ theo lịch, không phải bằng chứng cho tin đồn Tận thế.

Tóm lại, những tin đồn về Ngày Tận thế được chia sẻ trên các mạng xã hội đang được ghép nối, suy đoán không có cơ sở. Còn thực tế, ngày nào cũng sẽ có các sự kiện theo nhiều chiều hướng trên khắp thế giới, chứ không riêng gì ngày 13/11 cả.