Giá vàng hôm nay (13-11): Giảm mạnh ở tất cả các thương hiệu

Giá vàng miếng trong nước hôm nay

Giá vàng miếng các thương hiệu SJC, Bảo Tín Mạnh Hải, PNJ, DOJI đồng loạt niêm yết ở mức 136 - 139 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với sáng qua.

Vàng miếng Phú Quý niêm yết ở mức 135,7 - 139 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với sáng qua.

Ảnh minh họa: 24h.com.vn

Cụ thể, theo ghi nhận vào sáng nay (13-11), giá vàng miếng trên thị trường trong nước được niêm yết như sau:

Giá vàng nhẫn trong nước hôm nay

Giá vàng nhẫn trong nước tiếp tục giảm mạnh ở tất cả các thương hiệu.

Cụ thể, vàng nhẫn SJC giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với sáng qua, niêm yết ở mức 134,8 - 138,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Vàng nhẫn DOJI giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với sáng qua, giao dịch ở mức 134,5 - 138,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Tương tự, vàng nhẫn PNJ giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với sáng qua, niêm yết ở mức 133,7 - 137,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Vàng nhẫn Phú Quý cũng giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với sáng qua, giao dịch ở mức 135,7 - 138,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Vàng nhẫn Bảo Tín Mạnh Hải mua vào ở mức 133,7 triệu đồng/lượng, giảm 800.000 đồng/lượng so với sáng qua.

Giá vàng thế giới hôm nay

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng niêm yết ở mức 3.878,4 USD/ounce, giảm 110,6 USD/ounce so với sáng qua. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 121,3 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm các loại thuế, phí).

Ảnh minh họa: kitco.com

Giá vàng giảm mạnh gần 3% trong phiên giao dịch ngày thứ Năm tại Mỹ, tiếp tục đà giảm do lạm phát dai dẳng tại Mỹ, kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) thắt chặt chính sách tiền tệ hơn nữa và đồng đô la Mỹ mạnh hơn gây áp lực lên kim loại quý. Vàng giảm xuống mức thấp nhất trong hơn một tuần.

Dữ liệu thị trường lao động Mỹ công bố hôm thứ Năm cho thấy số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tăng lên 200.000 trong tuần kết thúc ngày 7 tháng 11, so với con số đã được điều chỉnh là 191.000 của tuần trước và dự báo khoảng 195.000. Các số liệu này được công bố sau báo cáo lạm phát tiêu dùng mạnh hơn dự kiến hôm thứ Ba, cho thấy giá cả chung tăng 0,4% trong tháng 10 và giá cả cốt lõi tăng 0,3%. Báo cáo việc làm tháng 10 hôm thứ Sáu cũng cho thấy số lượng việc làm tăng 165.000, tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống 4,1% và thu nhập trung bình theo giờ tăng 0,4% so với tháng trước. Nhìn chung, các số liệu này cho thấy điều kiện việc làm vẫn ổn định trong khi lạm phát vẫn chưa giảm đủ để giảm áp lực lên Cục Dự trữ Liên bang (Fed).

Tình hình thị trường tiếp tục phản ánh kỳ vọng về một đợt tăng lãi suất nữa của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) tại cuộc họp ngày 8-9 tháng 12, với các đánh giá hợp đồng tương lai gần đây cho thấy xác suất tăng 25 điểm cơ bản là khoảng 88% đến 91% và xác suất tăng 50 điểm cơ bản thấp hơn.

Theo công cụ CME FedWatch, giới giao dịch hiện dự kiến Fed có thể tăng lãi suất trong tháng 12-2026, trước khi tiếp tục điều chỉnh vào tháng 3-2027.

Ông Ilya Spivak, Giám đốc bộ phận kinh tế vĩ mô toàn cầu tại Tastylive, cho rằng giá vàng đã trải qua đợt giảm đáng kể sau số liệu lạm phát và sự thay đổi trong kỳ vọng lãi suất. Tuy nhiên, thị trường hiện vẫn chưa tạo được động lực rõ ràng để kéo dài xu hướng.

Trong khi đó, các chuyên gia ngân hàng OCBC đánh giá giá vàng có thể tiếp tục biến động theo cả hai chiều trong ngắn hạn. Những yếu tố như giá dầu, lợi suất trái phiếu và sức mạnh đồng USD vẫn đóng vai trò quan trọng đối với diễn biến của kim loại quý.

Dù bối cảnh kinh tế vĩ mô hiện không còn thuận lợi như trước, OCBC cho biết ngân hàng chưa chuyển sang quan điểm bi quan về triển vọng trung hạn của vàng.

Giá bạc hôm nay

Giá bạc hôm nay tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 1,562 - 1,61 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra) tại Hà Nội.

Ngoài ra, tại các địa điểm giao dịch khác ở Hà Nội, giá bạc trong nước hiện được niêm yết ở mức 1,543 - 1,61 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Tại TP Hồ Chí Minh giá bạc hiện ở mức 1,547 - 1,614 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Trên thị trường thế giới, giá bạc thế giới niêm yết ở ngưỡng 51,67 USD/ounce, giảm 0,54 USD/ounce.