Đẩy mạnh số hóa hồ sơ đảng viên

Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp ủy, tổ chức đảng trong tỉnh đang tập trung đẩy nhanh tiến độ số hóa hồ sơ đảng viên, chuẩn hóa dữ liệu tổ chức đảng. Quá trình triển khai được thực hiện đồng bộ, chặt chẽ, gắn tiến độ với yêu cầu chất lượng, hướng tới xây dựng cơ sở dữ liệu đảng viên “đúng, đủ, sạch, sống”, phục vụ hiệu quả công tác quản lý, tra cứu, cập nhật thông tin và thực hiện các nghiệp vụ về đảng viên.

Cán bộ Ban xây dựng Đảng Đảng ủy xã Cam Lâm thực hiện scan hồ sơ đảng viên.

Tích cực triển khai

Thời gian qua, Đảng ủy xã Cam Lâm tập trung rà soát 97 mục tài liệu, scan và số hóa từng hồ sơ đảng viên. Đây là công việc đòi hỏi sự cẩn trọng, tỉ mỉ, chính xác ở từng khâu. Mỗi hồ sơ gồm nhiều loại giấy tờ, tài liệu nên trước khi quét, cán bộ phải kiểm tra, sắp xếp đầy đủ; đồng thời đối chiếu thông tin để bảo đảm dữ liệu điện tử chính xác, toàn vẹn so với hồ sơ gốc. Công việc không chỉ là chuyển tài liệu giấy sang dạng điện tử mà còn bao gồm kiểm tra, phân loại, chỉnh lý và chuẩn hóa thông tin.

Để đáp ứng yêu cầu, Đảng ủy xã bố trí 5 bộ máy tính và máy scan phục vụ số hóa hồ sơ; 10 máy tính phục vụ rà soát, làm sạch, đối soát dữ liệu. Địa phương cũng huy động lực lượng có năng lực về công nghệ thông tin hỗ trợ các chi bộ trong quá trình thực hiện. Đến nay, toàn Đảng bộ xã đã chỉnh lý và scan 2.274 hồ sơ, đạt 100%; dữ liệu đưa lên Phần mềm 4.0 đạt 2.056/2.096 hồ sơ thuộc diện số hóa, tương ứng 98,09%. Còn 218 hồ sơ chưa thuộc đối tượng số hóa. Song song với đó, Đảng ủy xã rà soát, đối chiếu, chuẩn hóa dữ liệu tổ chức đảng, bảo đảm thống nhất về tên gọi, loại hình, phân loại, mã định danh và quan hệ trực thuộc.

Bà Đậu Thị Quỳnh Trang - Trưởng ban Xây dựng Đảng (Đảng ủy xã Cam Lâm) cho biết, xã đã thành lập Tổ công tác số hóa, tạo lập dữ liệu đảng viên, hồ sơ đảng viên điện tử gồm 11 người thuộc các cơ quan, đơn vị và bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc. Lực lượng công nghệ thông tin tại các chi bộ trường học cũng được huy động hỗ trợ scan hồ sơ. Trước khi cập nhật lên Hệ thống Cơ sở dữ liệu đảng viên 4.0, dữ liệu đều được kiểm tra, đối chiếu và thẩm định.

Cán bộ Ban Xây dựng Đảng Đảng ủy xã Cam Lâm kiểm tra hồ sơ đảng viên.

Tại phường Nam Nha Trang, công tác số hóa hồ sơ đảng viên cũng được Đảng ủy phường triển khai quyết liệt, đồng bộ. Ngoài trang bị máy tính, phường đầu tư 8 máy scan, trong đó có 4 máy scan hiện đại, mỗi máy có thể quét hơn 100 bộ hồ sơ/ngày; đồng thời huy động cán bộ, lực lượng có chuyên môn tăng cường thực hiện nhiệm vụ. Các cấp ủy, tổ chức đảng chủ động rà soát hồ sơ thiếu thông tin, đối chiếu tài liệu gốc, bổ sung theo quy định; phối hợp xử lý vướng mắc, bảo đảm dữ liệu cập nhật thống nhất. Đến nay, phường đã hoàn thành chuẩn hóa, đối soát dữ liệu tổ chức đảng; làm sạch 4.030/4.620 dữ liệu đảng viên, đạt 87,2%; số hóa 2.950/4.620 hồ sơ, đạt 64,13%. Phường phấn đấu hoàn thành 100% công việc vào cuối tháng 11.

Ông Phạm Đình Tuyến - Phó Trưởng ban Xây dựng Đảng (Đảng ủy phường Nam Nha Trang) cho biết, số hóa hồ sơ đảng viên gồm nhiều công đoạn, từ kiểm kê, phân loại, chỉnh lý tài liệu đến quét hồ sơ, cập nhật và kiểm tra dữ liệu trên hệ thống. Đối với hồ sơ được lưu trữ qua nhiều năm, tài liệu có thể thiếu thành phần hoặc thông tin chưa thống nhất; việc đối chiếu, xác minh vì vậy đòi hỏi cán bộ thực hiện phải cẩn trọng, có trách nhiệm. Đẩy nhanh tiến độ phải đi đôi với bảo đảm chất lượng, tránh tình trạng hoàn thành về số lượng nhưng dữ liệu chưa đáp ứng yêu cầu khai thác.

Chú trọng chất lượng dữ liệu

Xác định rõ ý nghĩa của việc số hóa hồ sơ đảng viên, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 15, ngày 22-7-2026 về số hóa, tạo lập dữ liệu đảng viên và hồ sơ đảng viên điện tử. Trên cơ sở đó, Ban Tổ chức Tỉnh ủy bám sát chỉ đạo và hướng dẫn các cấp ủy, tổ chức đảng rà soát, kiểm kê, phân loại, chỉnh lý hồ sơ giấy gốc; chuẩn hóa thông tin và cập nhật dữ liệu theo đúng quy trình nghiệp vụ. Quá trình thực hiện gắn với phương châm “6 rõ”: Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm và rõ thẩm quyền. Cách làm này góp phần nâng cao trách nhiệm của từng tập thể, cá nhân, tăng cường phối hợp và bảo đảm tiến độ chung.

Cán bộ Ban Xây dựng Đảng Đảng ủy phường Nam Nha Trang kiểm tra số hóa hồ sơ đảng viên.

Tính đến ngày 9-11, tỷ lệ làm sạch dữ liệu tổ chức đảng toàn tỉnh đạt 99,94%; làm sạch dữ liệu đảng viên đạt 93,66%. Toàn tỉnh đã hoàn thành 100% việc chỉnh lý hồ sơ đảng viên; scan trên 90% hồ sơ; ký số, xác thực chữ ký số đạt trên 80%; cập nhật hồ sơ lên Phần mềm 4.0 đạt 66,57%. Đây là kết quả đáng ghi nhận trong bối cảnh khối lượng hồ sơ cần xử lý lớn, nhiều tài liệu được hình thành từ lâu, cần kiểm tra, bổ sung thông tin trước khi đưa lên hệ thống điện tử.

Cùng với mục tiêu hoàn thành số hóa, toàn tỉnh chú trọng chuẩn hóa thông tin, bảo đảm dữ liệu điện tử phản ánh đầy đủ, trung thực nội dung hồ sơ gốc. Đây là điều kiện để cơ sở dữ liệu không chỉ đáp ứng nhiệm vụ trước mắt mà còn phục vụ hiệu quả công tác quản lý đảng viên lâu dài. Thông tin chính xác là cơ sở để kết nối, chia sẻ dữ liệu liên thông.

Thời gian tới, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tiếp tục bám sát chỉ đạo, hướng dẫn các cấp ủy hoàn thành nhiệm vụ số hóa hồ sơ đảng viên; thường xuyên kiểm tra, đối chiếu, kịp thời tháo gỡ khó khăn và hoàn thiện dữ liệu, bảo đảm tiến độ chung của tỉnh. Các địa phương, đơn vị cần tiếp tục phát huy trách nhiệm của tổ công tác, cán bộ phụ trách; rà soát kỹ hồ sơ, xử lý những trường hợp thiếu, sai lệch thông tin và thực hiện đúng quy trình cập nhật, xác thực dữ liệu.

Tại hội nghị giao ban công tác tháng 10-2026 của Thường trực Tỉnh ủy với Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các đoàn thể tỉnh; các cơ quan tham mưu, giúp việc, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tỉnh ủy, đồng chí HỒ XUÂN TRƯỜNG - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu: Ban Tổ chức Tỉnh ủy tiếp tục đẩy nhanh việc làm sạch, chuẩn hóa, số hóa dữ liệu tổ chức đảng, đảng viên, hồ sơ cán bộ; chuẩn bị đầy đủ điều kiện để triển khai 4 thủ tục hành chính của Đảng trên môi trường điện tử theo lộ trình của Trung ương. Đồng thời, hướng dẫn, hỗ trợ các cấp ủy cơ sở còn khó khăn, không để làm chậm tiến độ chuyển đổi số trong công tác tổ chức xây dựng Đảng.