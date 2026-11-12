Thủ tướng Lê Minh Hưng: Quyết tâm phấn đấu tăng trưởng kinh tế năm 2026 đạt hơn 10%

Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết, về vấn đề kiểm soát lạm phát, ổn định giá trị đồng tiền, củng cố vững chắc nền tảng vĩ mô, làm cơ sở thúc đẩy tăng trưởng cao, tăng trưởng nhanh, bền vững, ổn định và nâng cao đời sống của nhân dân, Chính phủ xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, là ưu tiên trong chỉ đạo điều hành để tăng trưởng kinh tế, phát triển đất nước phải thực sự mang tính bao trùm, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội.

Thủ tướng Lê Minh Hưng trình bày báo cáo giải trình về một số vấn đề cử tri, nhân dân và đại biểu Quốc hội quan tâm. Ảnh: TRỌNG HẢI

Trong thời gian qua, Chính phủ đã triển khai quyết liệt các giải pháp mạnh mẽ để giảm chi phí đầu vào, giảm tối đa tác động tiêu cực đến người dân và doanh nghiệp thông qua các biện pháp tiếp tục giảm, giãn, miễn thuế và tiến hành giảm 2% giá điện sau nhiều năm giá điện chủ yếu tăng, đã triển khai hướng dẫn giảm 30% thuế thu nhập cho doanh nghiệp và hộ kinh doanh trong năm 2026-2027. Với các biện pháp miễn, giảm thuế nói trên, ngân sách nhà nước dự kiến đã giảm thu khoảng 256,7 nghìn tỷ đồng trong năm 2026.

Bên cạnh đó, điều hành đồng bộ, linh hoạt các công cụ của chính sách tiền tệ, qua đó ổn định tỷ giá, góp phần ổn định giá trị đồng tiền, sức mua. Điều hành chặt chẽ giá các mặt hàng nhà nước quản lý, không tăng giá dịch vụ y tế trong năm 2026. Quyết liệt chỉ đạo xử lý nghiêm các sai phạm; điều chỉnh, cải cách một số lĩnh vực thiết yếu như xăng, dầu, điện, y tế, nông nghiệp để giảm chi phí đầu vào của nền kinh tế, tăng năng suất, đồng thời giảm chi phí cho người dân, doanh nghiệp, bước đầu đã có một số kết quả.

Thủ tướng nhấn mạnh, nhờ triển khai chủ động, kịp thời, linh hoạt, đồng bộ các chính sách nói trên, bình quân CPI 10 tháng được kiểm soát ở mức 4,57%. Đây là kết quả rất tích cực trong điều kiện lạm phát toàn cầu đang gia tăng. Đặc biệt, thời điểm đầu năm, giá xăng thế giới đã tăng từ 76 đến 78%, giá dầu diesel tăng khoảng 109%, giá nguyên vật liệu nhiều mặt hàng cũng tăng mạnh, gây ra tình trạng bất ổn ở rất nhiều quốc gia.

Thủ tướng nêu rõ, Chính phủ đã chủ động huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực phục vụ mục tiêu tăng trưởng, thúc đẩy mạnh mẽ các động lực và lĩnh vực phát triển thông qua các giải pháp, kiến nghị với Quốc hội cũng như ban hành các văn bản thuộc thẩm quyền của Chính phủ để hoàn thiện thể chế, đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, tiến hành cải cách thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, xử lý hiệu quả những vướng mắc, khó khăn của doanh nghiệp, thúc đẩy đầu tư công.

Các biện pháp chính sách đẩy mạnh thu hút đầu tư, giải ngân vốn đầu tư công và quyết liệt xử lý các dự án tồn đọng, mở rộng thị trường đã góp phần thúc đẩy tiêu thụ nguyên vật liệu, tiêu thụ hàng hóa, tạo việc làm, nâng cao thu nhập người lao động và thúc đẩy tăng trưởng. Cùng với các kết quả tăng trưởng cao, Chính phủ đã tích cực triển khai thực hiện các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống của nhân dân.

Thủ tướng nhấn mạnh, nhìn chung, tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 tiếp tục chuyển biến mạnh mẽ, tích cực và khá toàn diện trên các lĩnh vực. Bên cạnh kết quả đạt được là cơ bản, Chính phủ cũng thẳng thắn nhìn nhận vẫn còn những thách thức, khó khăn tồn tại như ý kiến góp ý của các đại biểu Quốc hội. Thời gian tới, Chính phủ sẽ tập trung chỉ đạo, quyết tâm phấn đấu tăng trưởng cả năm 2026 đạt hơn 10%, kiểm soát lạm phát ở mức khoảng 4,5% để tạo nền tảng cho thực hiện kế hoạch năm 2027 và giai đoạn 2026-2030.

Quang cảnh phiên họp. Ảnh: TRỌNG HẢI

Đối với một số nhiệm vụ trọng tâm để đạt các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, trong đó có tăng trưởng 10% trở lên, theo Thủ tướng, cần huy động nguồn lực rất lớn. Để huy động đủ nguồn lực năm 2027, Chính phủ sẽ tập trung chỉ đạo các biện pháp như phấn đấu tăng thu ngân sách, tiết kiệm chi thường xuyên, chi đầu tư công, phát hành các loại hình trái phiếu, vay vốn ODA, huy động nguồn tín dụng, tăng đầu tư từ các doanh nghiệp nhà nước, đẩy mạnh thu hút nguồn vốn đầu tư tư nhân, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, phát triển thị trường vốn trung và dài hạn hiện đại, huy động các quỹ đầu tư quốc tế, dòng vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài dài hạn, ổn định.

Để bảo đảm sử dụng hiệu quả các nguồn lực, nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế, Chính phủ sẽ tập trung chỉ đạo xây dựng kịch bản tăng trưởng, giao nhiệm vụ, tiến độ cụ thể chi tiết cho các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp Nhà nước. Trong đó, ưu tiên trọng tâm phát triển 3 lĩnh vực chủ yếu của nền kinh tế là công nghiệp, nông nghiệp và thương mại dịch vụ, gắn với tạo đột phá trong khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Bên cạnh thúc đẩy tăng trưởng, Chính phủ xác định nhiệm vụ ưu tiên là tiếp tục củng cố vững chắc nền tảng vĩ mô, kiểm soát lạm phát, tập trung chỉ đạo điều hành linh hoạt các công cụ chính sách vĩ mô, bảo đảm nguồn cung xăng dầu, điện, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ các ngành, lĩnh vực để tiết giảm chi phí trung gian, bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu, công khai minh bạch giá, xử lý nghiêm các vi phạm. Sẽ chủ động xây dựng các kịch bản điều hành cũng như giao chỉ tiêu kiểm soát chỉ số CPI cho các địa phương.

Trên quan điểm lấy con người làm trung tâm, chủ thể và mục tiêu của phát triển, Chính phủ xác định phát triển kinh tế phải gắn với tiến bộ, công bằng xã hội, bảo đảm an sinh và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, để mọi người dân được thụ hưởng thành quả phát triển.