Tập đoàn Emirates công bố lợi nhuận nửa đầu năm tài chính 2026-2027

Ảnh minh hoạ. Nguồn: Emirates.

Tập đoàn Emirates vừa công bố kết quả tài chính sáu tháng đầu năm của năm tài chính 2026-2027, với lợi nhuận trước thuế đạt 4,1 tỷ AED (1,1 tỷ USD). Sau khi trừ chi phí thuế thu nhập, lợi nhuận sau thuế đạt 3,6 tỷ AED (1 tỷ USD), giảm 66% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lợi nhuận trước lãi vay, thuế và khấu hao (EBITDA) đạt 12,5 tỷ AED (3,4 tỷ USD), giảm 41% so với mức 21,1 tỷ AED (5,7 tỷ USD) cùng kỳ năm trước. Doanh thu của Tập đoàn đạt 66,2 tỷ AED (18 tỷ USD), giảm 12% so với mức 75,4 tỷ AED (20,6 tỷ USD).

Theo ông Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Tập đoàn Emirates và hãng hàng không Emirates, sáu tháng đầu năm tài chính là giai đoạn đầy thách thức đối với hoạt động kinh doanh. Dù đối mặt với những biến động chưa từng có trong khu vực và giá nhiên liệu tăng cao, Tập đoàn vẫn duy trì lợi nhuận trước thuế 4,1 tỷ AED.

Ông cho biết nhu cầu đi lại của hành khách vẫn ổn định, trong khi vận tải hàng hóa đóng góp đáng kể vào kết quả kinh doanh. Doanh thu và dòng tiền tiếp tục duy trì ở mức khả quan, dù giá nhiên liệu hàng không toàn cầu tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm trước, gây áp lực lên chi phí và lợi nhuận.

Tập đoàn bước vào nửa cuối năm tài chính với sự lạc quan thận trọng, đồng thời tiếp tục theo dõi chi phí và diễn biến địa chính trị. Tính đến ngày 30/9/2026, lực lượng lao động của Tập đoàn có 128.237 người, giảm 2% so với ngày 31/3/2026. Tuy nhiên, cả Emirates và dnata vẫn tiếp tục tuyển dụng để đáp ứng nhu cầu kinh doanh.

Đối với hãng hàng không Emirates, hoạt động khai thác trong nửa đầu năm tài chính chịu ảnh hưởng từ tình trạng hạn chế và đóng cửa không phận tại một số khu vực, cùng các khuyến cáo du lịch của chính phủ làm thay đổi lựa chọn của hành khách và mạng đường bay.

Hãng tập trung khôi phục mạng lưới và các điểm đến kết nối qua trung tâm trung chuyển Dubai. Đến ngày 30/9, Emirates đã khôi phục 91% mạng đường bay trước thời điểm gián đoạn, với mạng lưới vận chuyển hành khách và hàng hóa trải rộng trên hơn 150 sân bay tại 78 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Để củng cố niềm tin của hành khách, hãng triển khai một số chính sách như bảo hiểm du lịch toàn diện không bị hạn chế bởi các khuyến cáo du lịch của chính phủ, miễn phí đổi ngày bay đối với vé đã đặt và chính sách hoàn vé linh hoạt.

Được biết, trong giai đoạn từ ngày 1/4 đến 30/9, Emirates tiếp tục mở rộng số lượng ghế hạng Phổ thông Đặc biệt (Premium Economy), đồng thời đưa các sản phẩm khoang hành khách thế hệ mới đến nhiều thị trường. Hãng đã tiếp nhận 9 máy bay A350 mới và hoàn tất nâng cấp toàn bộ khoang hành khách của 12 máy bay, gồm 9 chiếc A380 và 3 chiếc Boeing 777.

Chương trình nâng cấp đội bay của Emirates có tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 7 tỷ USD. Song song với đó, hãng đẩy nhanh việc lắp đặt hệ thống kết nối Starlink, trang bị Wi-Fi tốc độ cao cho thêm 36 máy bay trong sáu tháng đầu năm, nâng tổng số máy bay được lắp đặt hệ thống này lên 57 chiếc tính đến ngày 30/9.

Trong tháng 5, Emirates cũng khởi công xây dựng cơ sở kỹ thuật và bảo dưỡng, sửa chữa, đại tu (MRO) trị giá 5,1 tỷ USD tại Sân bay quốc tế Al Maktoum. Dự án dự kiến hoàn thành vào giữa năm 2030, nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển đội bay trong tương lai.

Ở mảng vận tải hàng hóa, Emirates SkyCargo vận chuyển 1,2 triệu tấn trong sáu tháng đầu năm, giảm 1% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, doanh thu vận chuyển hàng hóa tăng 52%. Theo Tập đoàn, xung đột trong khu vực làm suy giảm năng lực vận tải hàng không khả dụng, đồng thời khiến các đơn vị vận chuyển tìm kiếm giải pháp vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng không khi hoạt động vận tải đường biển bị gián đoạn.

Emirates SkyCargo tiếp nhận thêm 5 máy bay chở hàng Boeing 777 mới và đưa vào khai thác chiếc máy bay đầu tiên được chuyển đổi từ máy bay chở khách sang máy bay chở hàng. Bộ phận này cũng mở rộng mạng lưới với hai điểm đến mới là Almaty và Trịnh Châu, triển khai các chuyến bay chở hàng chuyên biệt đến hơn 15 điểm đến hiện có của Emirates và tăng tần suất bay tại một số thị trường trọng điểm, trong đó có khu vực Viễn Đông.

Riêng hãng hàng không Emirates ghi nhận lợi nhuận trước thuế 3,7 tỷ AED (1 tỷ USD), giảm so với mức kỷ lục 11,4 tỷ AED (3,1 tỷ USD) cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 3,3 tỷ AED (903 triệu USD), giảm 66%.

Doanh thu của hãng, bao gồm thu nhập hoạt động khác, đạt 56,9 tỷ AED (15,5 tỷ USD), giảm 13% so với mức 65,6 tỷ AED (17,9 tỷ USD) cùng kỳ năm ngoái. Theo Emirates, kết quả này được hỗ trợ bởi nhu cầu đi lại ổn định tại các thị trường, đặc biệt ở những khoang hạng cao cấp, cùng đóng góp từ hoạt động vận chuyển hàng hóa.