Khu dân cư đoàn kết - sức mạnh mềm xây dựng nông thôn mới

Biểu diễn văn nghệ tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 thôn Thượng Hội (xã Ô Diên). Ảnh: Mai Nguyễn

Vun đắp tình làng nghĩa xóm

Tại thôn Táo Ngoại, xã Hát Môn, Ngày hội Đại đoàn kết năm nay diễn ra trong không khí vui tươi, đầm ấm với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ và giao lưu cộng đồng. Điểm nhấn là “Bữa cơm đại đoàn kết” với sự tham gia đông đảo của người dân. Sau bữa cơm thân tình, những lời ca, tiếng hát tiếp tục lan tỏa, thắt chặt tình cảm gắn bó giữa các gia đình trong thôn.

Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Táo Ngoại Nguyễn Văn Mạnh cho biết, thôn có 899 hộ với 3.777 nhân khẩu, trong đó 885 hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa, chiếm 95,9%.

Trong khi đó, tại thôn Thượng Hội, xã Ô Diên, tinh thần đoàn kết được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực trong xây dựng đời sống văn hóa và chỉnh trang cảnh quan. Thôn hiện có 1.472 hộ với gần 5.000 nhân khẩu.

Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Thượng Hội Kim Thị Tuyết cho biết, ngay từ đầu năm 2026, Ban Công tác Mặt trận đã phối hợp với thôn tổ chức hội nghị đại biểu nhân dân bàn việc xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; đồng thời vận động các gia đình chỉnh trang nhà cửa, đường làng, ngõ xóm theo tiêu chí “sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn - thông minh”. Đến nay, toàn thôn có 1.413/1.472 hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa, chiếm 96%.

Còn tại thôn Phú Mỹ, xã Kiều Phú, Ngày hội Đại đoàn kết không chỉ là dịp giao lưu, gặp gỡ mà còn lan tỏa tinh thần tương thân tương ái thông qua nhiều hoạt động chăm lo cộng đồng.

Địa phương đã trao 30 xe đạp cho học sinh tiểu học; tặng 10 máy tính cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại hai trường trung học cơ sở; tặng quà các hộ khó khăn, biểu dương những tập thể, cá nhân tiêu biểu. Thôn cũng ra mắt tủ sách pháp luật, các câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao và bổ sung thiết bị phục vụ sinh hoạt tại nhà văn hóa.

Đặc biệt, “Bữa cơm đại đoàn kết” với sự tham gia của đại diện 18 thôn và lãnh đạo địa phương đã tạo thêm không gian giao lưu, kết nối, củng cố tình đoàn kết trong cộng đồng.

Tiếp thêm động lực phát triển quê hương

Giá trị của Ngày hội Đại đoàn kết không chỉ thể hiện qua các hoạt động giao lưu, gặp gỡ mà còn được bồi đắp từ sự sẻ chia, những ý kiến đóng góp và sáng kiến thiết thực của người dân trong xây dựng quê hương.

Tại thôn Táo Ngoại, ông Nguyễn Văn Hạnh, đại diện Gia đình văn hóa tiêu biểu năm 2026 chia sẻ, dòng họ Nguyễn Văn luôn duy trì nền nếp khuyến học, khuyến tài. Hằng năm, vào dịp giỗ tổ, sau các nghi lễ truyền thống, dòng họ tổ chức trao quà động viên con em đạt thành tích cao trong học tập, đồng thời ghi danh vào sổ vàng để biểu dương, khích lệ tinh thần hiếu học...

Với ông Đỗ Danh Vui, tinh thần đoàn kết còn được thể hiện qua sự hợp tác, tương trợ trong phát triển nghề truyền thống. Hội Cắt may làng nghề Táo Ngoại trở thành nơi các hộ sản xuất chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ tìm kiếm thị trường, cùng tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, kinh doanh.

Bí thư Đảng ủy xã Hát Môn Nguyễn Đình Sơn cho biết, quy mô dân số, địa bàn và tiềm lực ngày càng mở rộng vừa tạo ra cơ hội phát triển, vừa đặt ra yêu cầu tăng cường sự đồng thuận, gắn kết giữa những người dân cùng chung sống trên địa bàn. Đây là nền tảng quan trọng để địa phương phát huy nội lực, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Tại xã Kiều Phú, tinh thần đoàn kết được cụ thể hóa bằng những công trình, phần việc thiết thực vì lợi ích cộng đồng. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Kiều Phú Nguyễn Thị Thu Trang cho biết, Mặt trận đã vận động nhân dân đóng góp hàng nghìn ngày công xây dựng hạ tầng đường làng, ngõ xóm; chung tay xây mới, sửa chữa nhà đại đoàn kết, nhà tình nghĩa quân dân; trao sổ tiết kiệm, xe máy cho các hộ cận nghèo, hộ khó khăn; tặng xe đạp, máy tính cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Theo Bí thư Đảng ủy xã Kiều Phú Phạm Quang Tuấn, thời gian tới, địa phương tiếp tục nâng cao chất lượng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; quan tâm chăm lo người nghèo, các đối tượng yếu thế, đẩy mạnh hoạt động an sinh xã hội, trong đó chú trọng phong trào thi đua “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát” trong năm 2027.

Tại xã Ô Diên, Bí thư Đảng ủy xã Nguyễn Văn Đức khẳng định, cấp ủy, chính quyền địa phương sẽ tiếp tục lắng nghe, đồng hành với cơ sở, kịp thời tháo gỡ khó khăn; đồng thời mong muốn mỗi cán bộ, đảng viên và người dân tích cực đóng góp ý kiến, chung sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Thực tiễn tại các khu dân cư cho thấy, khi tình làng nghĩa xóm được vun đắp, người dân chủ động tham gia các phong trào, tự nguyện đóng góp công sức, trí tuệ vì lợi ích chung, tinh thần đoàn kết sẽ được chuyển hóa thành những kết quả cụ thể. Không chỉ tạo động lực phát triển kinh tế, nâng cao đời sống văn hóa, chăm lo an sinh xã hội, sức mạnh cộng đồng còn góp phần củng cố nền tảng đồng thuận từ cơ sở. Đó chính là nguồn lực nội sinh, là sức mạnh mềm để những vùng quê ngoại thành Hà Nội tiếp tục đổi mới, phát triển bền vững, ngày càng giàu đẹp và văn minh.