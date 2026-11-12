Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp chất vấn Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

CHẤT VẤN VỀ GIẢI PHÁP KIỂM SOÁT VÀ THU HỒI NỢ ĐỌNG THUẾ

Tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực tài chính, đại biểu Phạm Văn Hòa, Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Tháp có nội dung chất vấn đối với Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn: "Nghị quyết của Quốc hội yêu cầu kiểm soát nợ thuế, lệ phí dưới 5% tổng thu ngân sách nhà nước, tuy nhiên nợ thuế vẫn tăng liên tục hằng năm. Đến nay nợ thuế còn thiếu khoảng trên 256.000 tỷ đồng, gấp 2 lần so với năm 2021, rất nhiều nợ đọng kéo dài, khó thu hồi. Nếu nợ mà thu hồi tốt thì sẽ chi cho đầu tư phát triển và an sinh xã hội, góp phần tăng trưởng kinh tế cho đất nước. Xin Bộ trưởng cho biết nguyên nhân, giải pháp khắc phục thu hồi nợ và hạn chế nợ phát sinh? Đối với nợ thuế lớn, kéo dài, chây ỳ, có khả năng chi trả mà không trả có thể chuyển sang cơ quan điều tra được hay không?

Đại biểu Phạm Văn Hòa nêu nội dung chất vấn.

Trả lời nội dung này, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết: Theo chiến lược phát triển thuế thì thuế nợ đọng hằng năm phải được duy trì ở mức dưới 5% tổng số thu từ thuế và tổng số nợ đọng cộng dồn qua các năm ở mức 8% trở xuống. Hiện nay mới duy trì được một chỉ tiêu, đến hết tháng 10-2026 số nợ đọng thuế ở mức 3%, nhưng tổng nợ đọng thuế vẫn ở mức 11%, như đại biểu Phạm Văn Hòa nói là khoảng 267.000 tỷ, Bộ Tài chính phân tích thì trong đó hơn 50% là nợ tiền sử dụng đất do thị trường bất động sản trầm lắng.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn trả lời các nội dung ĐBQH chất vấn.

Để đạt được mục tiêu đưa nợ thuế hằng năm xuống dưới 5% và tổng nợ đọng thuế dưới 8%, chúng tôi đã triển khai rất quyết liệt:

Thứ nhất, giao chỉ tiêu đánh giá hiệu quả, kết quả công việc đối với từng cán bộ thuế, theo dõi từ thuế địa phương đến những cán bộ thuế cụ thể thực hiện việc này.

Thứ hai, hoàn thiện thể chế về quản lý thuế và làm sao đơn giản, dễ hiểu, dễ triển khai, dễ thực hiện, dễ kiểm tra, dễ giám sát.

Thứ ba, phải đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cho người dân và doanh nghiệp nhận thức rõ ý thức trách nhiệm để thực hiện nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước.

Thứ tư, tăng cường kiểm tra, giám sát và tăng chế tài đối với những tổ chức, cá nhân có khả năng nhưng chây ỳ không chịu nộp thuế. Chúng tôi phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để làm sao làm tốt nhiệm vụ này.

CHẤT VẤN GIẢI PHÁP NGĂN NGỪA RỦI RO VÀ HÀNH VI VI PHẠM TỪ CÔNG NGHỆ AI

Cũng tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn, đại biểu Phạm Văn Hòa tiếp tục có nội dung chất vấn nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ đối với Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân: "Chỉ số mức độ sẵn sàng AI của Chính phủ năm 2025, Việt Nam đứng thứ 45/195 quốc gia, vùng lãnh thổ. Nhưng theo báo cáo, năng lực kiểm tra AI theo tình huống sử dụng còn hạn chế; số liệu hiện có phản ánh phạm vi triển khai và phản hồi của người dùng chưa đủ kết quả kiểm chứng độc lập về trình độ chính xác; chưa có quy chuẩn kỹ thuật quốc gia riêng đối với hệ thống AI rủi ro.

Ngoài ra, hiện tượng sử dụng AI để giả mạo chữ ký, hình ảnh, giọng nói, chữ viết để lừa đảo, tống tiền đã diễn ra; học sinh, sinh viên sử dụng công nghệ AI để giải đề thi, bài tập; các đối tượng sử dụng AI để xâm phạm quyền tác giả. Xin Bộ trưởng cho biết giải pháp ra sao để ngăn ngừa hành vi sai phạm này và khắc phục những hiện tượng trên?"

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân trả lời các nội dung ĐBQH chất vấn.

Nội dung này, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân trả lời: Câu hỏi của đại biểu Phạm Văn Hòa có hai ý kiến liên quan đến vấn đề AI và rủi ro: Về đánh giá rủi ro, Bộ đã có khung đánh giá phân loại mức độ rủi ro của AI; về chi tiết thì tôi sẽ trả lời thêm bằng văn bản.

Tôi tập trung vào ý thứ hai, tức là vấn đề giả mạo chữ ký, giải bài tập… nói chung gọi là deepfake, vấn đề giả mạo gương mặt con người… Trong Luật AI và nghị định hướng dẫn chúng tôi đã quy định rất rõ. Ở đây có ba đối tượng: thứ nhất là nhà cung cấp dịch vụ, nhà phát triển, tức là nơi tạo ra các nền tảng AI; thứ hai là tổ chức triển khai, tức là đưa nền tảng đó vào Việt Nam hoặc trực tiếp làm; và thứ ba là đối tượng sử dụng. Ba bộ phận này có mối quan hệ hữu cơ với nhau và phải cùng nhau làm.

Các nội dung do AI tạo ra thì bắt buộc phải gắn nhãn. Đây là yêu cầu bắt buộc, nếu không gắn nhãn thì coi như vi phạm pháp luật của Việt Nam. Nhưng điều tôi muốn nói sâu hơn ở đây là AI có thể tạo ra được, làm giả được gương mặt, làm giả được giọng nói, nhưng không làm giả được quan hệ tình cảm cũng như trí tuệ hay nhân cách của con người. Cho nên đối với học sinh mà đại biểu Hòa nói bị lừa đảo, nếu cha mẹ dành nhiều thời gian cho con hơn, quan tâm đến con hơn, trò chuyện với con nhiều hơn thì rõ ràng AI sẽ rất khó để lừa đảo con em của phụ huynh được. Mặt tích cực của AI là như vậy, nhưng từ mặt trái đó, tôi rất mong muốn mối quan hệ tình cảm trong gia đình phải gắn bó hơn nữa, chia sẻ với nhau hơn nữa thì mới giúp cho con em mình bảo vệ được chính mình trước tác động của AI.