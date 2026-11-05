Xoá bỏ định kiến giới

Xác định công tác tuyên truyền là giải pháp then chốt, các cấp hội phụ nữ từ tỉnh đến cơ sở đã đa dạng hóa hình thức truyền tải thông tin. Nội dung tuyên truyền bám sát thực tế, khuyến khích chia sẻ trách nhiệm chăm sóc, nuôi dạy con cái; phòng, chống bạo lực, bảo vệ an toàn cho phụ nữ, trẻ em và xóa bỏ phân biệt đối xử về giới. Các nội dung này được truyền tải thông qua tiểu phẩm, tình huống thực tế, giao lưu trao đổi và truyền thông lưu động. Từ đầu năm đến nay, các cấp hội đã tổ chức trên 120 cuộc tuyên truyền trực tiếp về bình đẳng giới và hàng nghìn cuộc lồng ghép tại các buổi sinh hoạt chi hội; đối tượng tiếp nhận được mở rộng, hướng đến nam giới, trẻ em, người cao tuổi.

Các hội viên phụ nữ và hội viên danh dự xã Văn Lãng tham gia chiến dịch truyền thông về bình đẳng giới

Chị Chu Thị Hà, hội viên phụ nữ thôn 5, xã Quốc Việt cho biết: Thông qua các buổi sinh hoạt, được cán bộ hội tuyên truyền tận nhà, đặc biệt là tham gia buổi truyền thông do Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh tổ chức vào tháng 10 vừa qua, tôi đã tiếp thu được nhiều kiến thức rất thiết thực. Không chỉ hiểu rõ hơn về bình đẳng giới, biết cách tự bảo vệ mình trước bạo lực gia đình và nạn mua bán người, tôi còn vận động bà con trong thôn xóa bỏ tư tưởng trọng nam khinh nữ; hướng dẫn chị em sử dụng mạng xã hội an toàn.

Bên cạnh truyền thông trực tiếp, việc xây dựng và duy trì các mô hình, câu lạc bộ tại cộng đồng cũng mang lại hiệu quả thiết thực. Hiện toàn tỉnh đang duy trì hoạt động hiệu quả của 639 tổ truyền thông cộng đồng. Các tổ này đã phát huy tốt vai trò của lực lượng hội viên nòng cốt ngay tại cơ sở, chủ động bám nắm địa bàn và linh hoạt điều chỉnh nội dung, hình thức tuyên truyền phù hợp với phong tục, tập quán của từng nơi.

Bà Hoàng Thị Cúc, Chủ tịch Hội LHPN xã Văn Lãng cho biết: Hiện nay trên địa bàn xã đang duy trì hoạt động của 12 tổ truyền thông cộng đồng. Để phát huy hiệu quả, chúng tôi đã chỉ đạo các tổ bám sát cơ sở, triển khai song song hình thức tuyên truyền trực tiếp và trực tuyến. Đối với chủ đề bình đẳng giới, các tổ không chỉ tập trung phổ biến kiến thức, quy định mà còn đưa ra những ví dụ thực tế trong đời sống để phân tích, trao đổi. Cách làm này giúp người dân dễ hiểu, dễ liên hệ với thực tiễn, qua đó từng bước nâng cao nhận thức và thay đổi cách nhìn nhận, ứng xử về bình đẳng giới.

Đặc biệt, để khắc phục những khó khăn trong việc tiếp cận thông tin tại những địa bàn vùng sâu, vùng xa, Hội LHPN tỉnh đã tăng cường tổ chức các chiến dịch truyền thông và đối thoại chính sách tại các thôn khó khăn, biên giới.

Bà Nguyễn Thị Hồng Vân, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cho biết: Các cấp hội sẽ tiếp tục triển khai nhiều giải pháp, duy trì và phát huy hiệu quả các mô hình tại cơ sở để đưa công tác bình đẳng giới, xóa bỏ định kiến giới vào thực tế đời sống. Mục tiêu là tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động của cộng đồng, qua đó góp phần xây dựng gia đình tiến bộ, hạnh phúc và môi trường sống an toàn cho phụ nữ, trẻ em trên địa bàn tỉnh.

Việc đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền và bám sát cơ sở đang là giải pháp trọng tâm để các cấp hội phụ nữ trên địa bàn tỉnh đưa công tác bình đẳng giới đi vào chiều sâu. Qua đó, góp phần làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của người dân; đóng góp trực tiếp vào sự phát triển bền vững tại địa phương.