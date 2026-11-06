Sớm di dời các cơ sở chăn nuôi ra ngoài khu dân cư

Người dân khổ vì sống cùng ô nhiễm

Nhiều tháng qua, người dân thôn Đồng Thanh, xã Hoàng Vân phản ánh tình trạng mùi hôi nồng, nước thải đen đặc từ chuồng trại chăn nuôi trên địa bàn chảy ra hệ thống kênh mương, ảnh hưởng đến cuộc sống của nhiều gia đình. Gia đình anh Nguyễn Duy Quân sinh sống tại thôn Đồng Thanh từ năm 1988. Theo anh Quân, trước đây, môi trường ở thôn khá trong lành. Tuy nhiên, khoảng 4 tháng gần đây, khi một số cơ sở chăn nuôi lợn hoạt động với quy mô lớn, mùi hôi thường xuyên phát tán, nhất là vào những ngày oi bức hoặc khi gió thổi từ phía chuồng trại về khu dân cư. Để hạn chế mùi hôi, gia đình phải dùng tôn che chắn các khe hở cửa sổ, nâng cao tường bao nhưng chưa hiệu quả. Anh Quân cho biết: “Chúng tôi đã phải đưa trẻ nhỏ sang nơi khác ở vì lo ảnh hưởng đến sức khỏe. Rất mong chính quyền có biện pháp xử lý dứt điểm để người dân yên tâm sinh sống”.

Người dân thôn Đồng Thanh, xã Hoàng Vân phải che chắn để ngăn mùi từ các cơ sở chăn nuôi bay vào nhà.

Không riêng gia đình anh Quân, nhiều hộ dân sống gần các cơ sở chăn nuôi cũng chịu cảnh tương tự. Theo phản ánh, mùi hôi thường bốc lên vào khoảng 8 đến 9 giờ sáng và 15 đến 16 giờ hằng ngày. Ruồi, muỗi xuất hiện nhiều, ảnh hưởng đến việc ăn uống, sinh hoạt. Một số hộ đã làm đơn gửi UBND xã Hoàng Vân đề nghị kiểm tra quy mô đàn vật nuôi và việc thu gom, xử lý chất thải của các cơ sở chăn nuôi.

Trước ý kiến người dân, xã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành. Tại thời điểm ngày 6/7, cơ sở của hộ ông Đỗ Đức Hanh có 180 con lợn thịt, trọng lượng khoảng 100 kg/con, diện tích chuồng trại 220 m². Chuồng trại có mùi hôi; hệ thống xử lý nước thải, chất thải chăn nuôi đã được xây dựng nhưng chưa bảo đảm. Đoàn kiểm tra yêu cầu chủ hộ tăng cường xử lý chất thải, khắc phục những tồn tại và giảm quy mô đàn vật nuôi trong thời hạn 30 ngày.

Tuy nhiên, ngày 27/10, hơn 3 tháng sau đợt kiểm tra, phóng viên tiếp tục ghi nhận dòng nước tại mương thoát gần khu vực vườn nhà ông Hanh vẫn đen đặc, bốc mùi hôi. Cũng tại thôn Đồng Thanh, người dân phản ánh cơ sở chăn nuôi lợn của hộ ông Đỗ Văn Sơn quy mô hơn 100 con đang gây ô nhiễm môi trường.

Trao đổi với UBND xã Hoàng Vân được biết, địa phương mới lập biên bản, nhắc nhở và yêu cầu các cơ sở khắc phục; chưa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Ông Nguyễn Ngọc Phương, Phó Chủ tịch UBND xã thông tin: “Xã đã đề nghị Trung tâm quan trắc môi trường Bắc Ninh và một số đơn vị tư nhân về địa phương phối hợp lấy mẫu xét nghiệm. Trên cơ sở kết quả quan trắc, nếu vi phạm sẽ xử lý. Tuy vậy, đến nay, đơn vị chuyên môn chưa về địa phương làm việc”.

Đưa cơ sở không an toàn ra khỏi khu dân cư

Bắc Ninh hiện có hơn 171 nghìn cơ sở chăn nuôi, trong đó 168 nghìn cơ sở chăn nuôi nông hộ, 720 trang trại quy mô vừa, 95 trang trại quy mô lớn, còn lại khoảng 2,3 nghìn trang trại quy mô nhỏ. Tổng đàn vật nuôi duy trì thường xuyên khoảng 1,18 triệu con lợn, 27,4 triệu con gia cầm và hơn 154 nghìn con gia súc khác. Đáng chú ý, khoảng 95% cơ sở chăn nuôi trên địa bàn nằm xen kẽ trong khu dân cư, hình thành tự phát, diện tích đất hẹp, chuồng trại gần nhà ở, công trình xử lý chất thải không đạt yêu cầu, khiến nguy cơ ô nhiễm ngày càng cao.

Bắc Ninh hiện có hơn 171 nghìn cơ sở chăn nuôi, trong đó 168 nghìn cơ sở chăn nuôi nông hộ, hơn 3.110 trang trại . Tổng đàn vật nuôi duy trì thường xuyên khoảng 1,18 triệu con lợn, 27,4 triệu con gia cầm và hơn 154 nghìn gia súc khác.

Trước thực trạng này, Sở Nông nghiệp và Môi trường đang nghiên cứu, tham mưu dự thảo nghị quyết trình HĐND thành phố quy định khu vực không được phép chăn nuôi và chính sách hỗ trợ di dời các cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực này. Theo đó, dự kiến có khoảng 4.545 cơ sở chăn nuôi trong khu dân cư thuộc diện phải di dời. Trong thời gian chờ chính sách ban hành, chính quyền các xã, phường cần tiếp tục quản lý, thường xuyên kiểm tra, xử lý những cơ sở chăn nuôi trong khu dân cư không đáp ứng điều kiện hoạt động, gây ô nhiễm môi trường.

Thực tế tại những nơi chính quyền quyết liệt, công tác bảo vệ môi trường lĩnh vực chăn nuôi trong khu dân cư có chuyển biến. Đơn cử, sau khi tiếp nhận phản ánh về tình trạng ô nhiễm tại trang trại nuôi gà của doanh nghiệp tư nhân chăn nuôi Hoàng Hưng ở tổ dân phố Tân Mai, chính quyền phường Đa Mai đã kiểm tra, làm việc và yêu cầu cơ sở chấm dứt hoạt động, di dời trang trại đến địa điểm khác. Đồng thời, phường hỗ trợ hóa chất, hướng dẫn phun khử trùng, tiêu độc nhằm hạn chế ruồi, muỗi và mùi hôi. Ông Lê Huy Hoàng, chủ cơ sở cho biết, trại gà mới đưa vào hoạt động từ năm 2024, nhận thấy việc chăn nuôi ảnh hưởng đến đời sống các hộ dân xung quanh nên đến ngày 4/11, hơn 2,5 nghìn con gà đẻ cùng nhiều cơ sở vật chất đã cơ bản được thu gom, vận chuyển đến nơi khác.

Theo quy định của pháp luật, các cơ sở chăn nuôi phải bảo đảm yêu cầu về bảo vệ môi trường, thu gom, xử lý chất thải phù hợp với quy mô hoạt động. Tùy tính chất, mức độ vi phạm, tổ chức, cá nhân có thể bị xử phạt vi phạm hành chính, đình chỉ hoạt động, buộc khắc phục tình trạng ô nhiễm và chịu các biện pháp xử lý khác theo quy định. Do vậy, các địa phương cần tăng cường tuyên truyền, vận động, hướng dẫn các chủ cơ sở chăn nuôi phải bảo đảm hài hòa giữa phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường sống của người dân xung quanh.