PVOIL, PTSC và Công an TP HCM tăng cường phối hợp bảo đảm an ninh, an toàn các công trình dầu khí, năng lượng

Lễ ký kết kế hoạch phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn dầu khí giữa Công an TP HCM với PTSC và PV OIL.

Tham dự buổi lễ, về phía Công an TP HCM có Thượng tá Phan Huy Văn - Phó Giám đốc Công an Thành phố; Đại tá Lê Quang Phúc - Trưởng Phòng An ninh kinh tế; cùng đại diện lãnh đạo các phòng nghiệp vụ trực thuộc.

Về phía PVOIL có ông Dương Mạnh Sơn - Chủ tịch HĐQT; ông Nguyễn Đăng Trình - Tổng Giám đốc; cùng các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và lãnh đạo các ban, đơn vị trực thuộc.

Về phía PTSC có ông Phan Thanh Tùng - Chủ tịch HĐQT; ông Trần Hồ Bắc - Tổng Giám đốc; cùng đại diện Ban Tổng Giám đốc, lãnh đạo các ban, đơn vị và cán bộ phụ trách công tác an ninh, an toàn.

Lễ ký kết được tổ chức nhằm cụ thể hóa chương trình phối hợp giữa Bộ Công an và Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PETROVIETNAM) về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, phục vụ phát triển bền vững lĩnh vực công nghiệp năng lượng giai đoạn 2026-2030.

Trong bối cảnh tình hình an ninh chính trị, kinh tế thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, các thách thức về an ninh năng lượng, an ninh mạng và an toàn công trình ngày càng gia tăng, việc thiết lập cơ chế phối hợp thường xuyên giữa lực lượng công an và các doanh nghiệp dầu khí, năng lượng có ý nghĩa quan trọng. Đây là cơ sở để các bên chủ động nhận diện, phòng ngừa và xử lý kịp thời những nguy cơ ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và vận hành các công trình năng lượng.

Tại buổi lễ, Thượng tá Trần Thị Mai Hương - Đội trưởng Đội An ninh năng lượng, tài nguyên, môi trường thuộc Phòng An ninh kinh tế Công an TP HCM, đã trình bày những nội dung trọng tâm của kế hoạch phối hợp giữa Công an Thành phố với PVOIL và PTSC.

Thượng tá Trần Thị Mai Hương - Đội trưởng Đội An ninh năng lượng, tài nguyên, môi trường thuộc Phòng An ninh kinh tế Công an TP HCM phát biểu tại buổi lễ.

Theo đó, các bên thống nhất tăng cường trao đổi thông tin, nghiên cứu, đánh giá và dự báo tình hình liên quan đến an ninh quốc gia, an ninh kinh tế, an ninh năng lượng và an toàn hoạt động sản xuất, kinh doanh. Trọng tâm là bảo vệ các công trình dầu khí, kho cảng, hệ thống tồn trữ, vận chuyển, phân phối xăng dầu, các dự án năng lượng trọng điểm và dự án có yếu tố nước ngoài.

Bên cạnh đó, các đơn vị sẽ đẩy mạnh phối hợp trong bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật nhà nước, phòng, chống tội phạm kinh tế, bảo đảm an ninh mạng, an toàn thông tin và bảo vệ dữ liệu. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật, huấn luyện nghiệp vụ cho lực lượng bảo vệ; xây dựng phương án và tổ chức diễn tập phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, phòng, chống khủng bố, ứng phó thiên tai và các tình huống khẩn cấp.

Đáng chú ý, các kế hoạch cũng hướng đến việc nâng cao năng lực ứng phó với những thách thức an ninh phi truyền thống, nhất là nguy cơ tấn công mạng, bảo vệ hạ tầng năng lượng và bảo đảm an ninh, an toàn trong quá trình chuyển dịch năng lượng, phát triển các lĩnh vực mới như điện gió ngoài khơi.

Trên cơ sở thống nhất các nội dung phối hợp, Thượng tá Phan Huy Văn - Phó Giám đốc Công an TP HCM, ông Nguyễn Đăng Trình - Tổng Giám đốc PVOIL và ông Trần Hồ Bắc - Tổng Giám đốc PTSC đã đại diện ba đơn vị thực hiện nghi thức ký kết kế hoạch phối hợp, dưới sự chứng kiến của lãnh đạo Công an Thành phố và hai tổng công ty.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tá Phan Huy Văn nhấn mạnh vai trò đặc biệt quan trọng của năng lượng đối với phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và đời sống nhân dân. Trong đó, PVOIL và PTSC là hai doanh nghiệp chủ lực của PETROVIETNAM, có những đóng góp quan trọng trong bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, phát triển kinh tế và tạo việc làm cho người lao động.

Thượng tá Phan Huy Văn - Phó Giám đốc Công an TP HCM: Lễ ký kết không chỉ góp phần tăng cường quan hệ phối hợp giữa các đơn vị mà còn hình thành cơ chế chủ động phòng ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời những vấn đề liên quan đến an ninh, trật tự, an toàn dầu khí.

Đánh giá cao những đóng góp của hai tổng công ty, lãnh đạo Công an Thành phố khẳng định, lễ ký kết không chỉ góp phần tăng cường quan hệ phối hợp giữa các đơn vị mà còn hình thành cơ chế chủ động phòng ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời những vấn đề liên quan đến an ninh, trật tự, an toàn dầu khí.

Để kế hoạch đi vào thực tiễn, Thượng tá Phan Huy Văn đề nghị các đơn vị tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm, gồm: chủ động nắm tình hình, nhận diện và phòng ngừa sớm các nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh, an toàn dầu khí; tăng cường bảo vệ an ninh nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh mạng và an toàn thông tin; bảo đảm an toàn các công trình, cơ sở dầu khí; nâng cao hiệu quả trao đổi thông tin, phối hợp xử lý vụ việc; đồng thời cụ thể hóa các nội dung ký kết thành những nhiệm vụ thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức.

Đặc biệt, lãnh đạo Công an Thành phố lưu ý cần thường xuyên rà soát, đánh giá các nguy cơ tại những công trình, dự án trọng điểm, kho cảng và hệ thống vận chuyển, phân phối xăng dầu; chủ động xây dựng phương án bảo vệ, tổ chức tập huấn, diễn tập xử lý các tình huống phức tạp. Việc phối hợp phải được thực hiện thường xuyên, chặt chẽ, xác định rõ trách nhiệm của từng đơn vị và kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Thay mặt lãnh đạo PVOIL và PTSC, ông Dương Mạnh Sơn - Chủ tịch HĐQT PVOIL cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ và đồng hành của Công an TP HCM đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh của hai tổng công ty trong thời gian qua.

Ông Dương Mạnh Sơn - Chủ tịch HĐQT PVOIL phát biểu tại buổi lễ.

Ông Dương Mạnh Sơn cho biết, PVOIL và PTSC là hai đơn vị chủ lực của PETROVIETNAM, hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, phân phối dầu thô, xăng dầu và cung cấp dịch vụ kỹ thuật dầu khí. Năm 2026, tổng doanh thu của hai tổng công ty ước đạt gần 300.000 tỷ đồng, đóng góp khoảng 25% tổng doanh thu toàn Tập đoàn.

Trong bối cảnh thị trường năng lượng thế giới có nhiều biến động, hoạt động sản xuất, kinh doanh của hai tổng công ty tiếp tục đối mặt với những thách thức về nguồn cung, an ninh, an toàn và tiến độ triển khai các dự án. Tuy nhiên, với sự hỗ trợ của các bộ, ngành và cơ quan chức năng, PVOIL và PTSC đã chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo đảm hoạt động sản xuất, kinh doanh ổn định.

Đơn cử, trước những biến động nguồn cung dầu thô tại khu vực eo biển Hormuz, PVOIL đã phối hợp với các đối tác nước ngoài, cùng sự hỗ trợ của các cơ quan chức năng, cung cấp lô dầu thô quan trọng cho Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn, góp phần duy trì hoạt động sản xuất và bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho nền kinh tế. Trong khi đó, PTSC tiếp tục triển khai các công trình biển phục vụ những dự án dầu khí lớn, trong đó có Dự án Lô B và các dự án năng lượng trong nước, quốc tế.

Từ thực tiễn hoạt động, lãnh đạo hai tổng công ty khẳng định, công tác bảo đảm an ninh, an toàn không chỉ là yêu cầu bắt buộc mà còn là điều kiện tiên quyết để duy trì hoạt động liên tục, bảo vệ người lao động, tài sản và nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Đặc biệt, trong xu thế chuyển đổi số, công tác bảo đảm an ninh mạng, an toàn thông tin và dữ liệu ngày càng có ý nghĩa quan trọng đối với các doanh nghiệp năng lượng có quy mô lớn, hoạt động trên nhiều lĩnh vực và địa bàn.

Lãnh đạo PVOIL và PTSC cam kết triển khai nghiêm túc, thực chất các nội dung đã ký kết; phân công rõ người, rõ việc, rõ đầu mối, bố trí nguồn lực phù hợp và duy trì cơ chế phối hợp thường xuyên với Công an TP HCM. Đồng thời, chủ động trao đổi thông tin, nhận diện rủi ro, nâng cao năng lực bảo vệ các công trình, dự án trọng điểm, thực hiện hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và bảo đảm an ninh, an toàn trong mọi hoạt động.

Theo kế hoạch, Phòng An ninh kinh tế Công an TP HCM, Văn phòng PTSC và Ban Khoa học công nghệ và An toàn PVOIL được giao làm đầu mối thường trực, theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc và đánh giá quá trình triển khai. Kế hoạch có thời hạn thực hiện 5 năm, với cơ chế đánh giá hằng năm, tổ chức sơ kết giữa kỳ và tổng kết vào năm 2030.

Lễ ký kết đánh dấu bước tiến mới trong quan hệ phối hợp giữa Công an TP HCM với PVOIL và PTSC, góp phần xây dựng môi trường sản xuất, kinh doanh an toàn, ổn định, bảo vệ các công trình, dự án năng lượng trọng điểm, đồng thời tạo nền tảng để hai tổng công ty tiếp tục phát triển bền vững, đóng góp vào mục tiêu bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và phát triển kinh tế - xã hội.

Lễ ký kết đánh dấu bước tiến mới trong quan hệ phối hợp giữa Công an TP HCM với PVOIL và PTSC, góp phần xây dựng môi trường sản xuất, kinh doanh an toàn, ổn định.