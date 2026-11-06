Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước ngày 5/11

Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an tặng hoa, quà chúc mừng khu dân cư Tiền Phong (xã Hồng Quang, tỉnh Hưng Yên). (Ảnh: Thu Hoài/TTXVN)

* Chiều 5/11, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, tại khu dân cư Tiền Phong, xã Hồng Quang, tỉnh Hưng Yên.

Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị tỉnh Hưng Yên thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau: Tiếp tục củng cố sức mạnh đại đoàn kết, tạo động lực mới cho xây dựng, phát triển quê hương đất nước; quan tâm, lắng nghe và giải quyết kịp thời nguyện vọng chính đáng của Nhân dân, đặt Nhân dân làm trung tâm của các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế, xã hội. Các tổ chức chính trị, xã hội, Mặt trận Tổ quốc các cấp phát huy vai trò tập hợp, vận động thực hiện tốt các chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước; quan tâm đến hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở, bảo tồn và quản lý các giá trị di sản; phát triển các mô hình văn hóa mới; gắn kết văn hóa với phát triển du lịch, nông nghiệp và kinh tế; xây dựng môi trường văn hóa toàn diện và môi trường văn hóa trong gia đình, nhà trường, cơ quan, doanh nghiệp.

Đồng chí cũng đề nghị nâng cao vai trò của cá nhân, gia đình và cộng đồng; ứng dụng khoa học-công nghệ trong quảng bá và phát huy giá trị văn hóa; phát triển hệ thống chính trị cơ sở; phát huy vai trò chủ thể của Nhân dân, xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở có năng lực, trách nhiệm; tạo cầu nối hiệu quả giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân; nâng cao vai trò giám sát và tham gia của Nhân dân trong các lĩnh vực kinh tế, xã hội...

* Chiều 5/11, tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng tiếp Phái đoàn Doanh nghiệp cấp cao châu Âu, do ông Noel Clehane, Phó Chủ tịch Hội đồng Kinh doanh EU-ASEAN (EU-ABC) làm trưởng đoàn.

Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định, Việt Nam luôn coi EU là đối tác chiến lược quan trọng trong tiến trình hội nhập quốc tế và phát triển kinh tế-xã hội của đất nước. Hợp tác hai bên trong lĩnh vực quốc phòng được triển khai phù hợp với khuôn khổ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai bên, nổi bật trên các lĩnh vực: công nghiệp quốc phòng, công nghệ cao, hàng không vũ trụ, quân y...

Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị hai bên tăng cường hợp tác đào tạo, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn lĩnh vực quân y về cứu hộ-cứu nạn, ứng phó với các dịch bệnh; khẳng định Bộ Quốc phòng Việt Nam luôn tạo điều kiện thúc đẩy hợp tác với các đối tác có thiện chí, năng lực và cam kết hợp tác lâu dài; mong muốn các doanh nghiệp châu Âu hợp tác chuyển giao công nghệ lõi và hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, để Việt Nam nâng cao năng lực tự chủ trong nước.

* Ngày 5/11, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao tiếp Thứ trưởng Ngoại giao Vương quốc Oman phụ trách chính trị Khalifa bin Ali bin Issa Al-Harthy.

Đánh giá cao kết quả Kỳ họp thứ 5 Tham vấn chính trị giữa hai Bộ Ngoại giao vừa được tiến hành vào ngày 4/11 trong khuôn khổ chuyến thăm, Bộ trưởng Lê Hoài Trung đề nghị Bộ Ngoại giao hai nước tiếp tục phát huy vai trò đầu mối, phối hợp chặt chẽ các cơ quan liên quan nhằm tăng cường tin cậy chính trị, thúc đẩy trao đổi đoàn cấp cao và các cấp. Nhấn mạnh nhu cầu, thế mạnh của mỗi nước trong giai đoạn phát triển mới, Bộ trưởng Lê Hoài Trung đề nghị hai bên ưu tiên thúc đẩy trong thời gian sớm nhất việc mở cơ quan đại diện tại thủ đô mỗi nước; triển khai hiệu quả các thỏa thuận đã ký kết, trong đó có việc tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Quỹ đầu tư chung Việt Nam-Oman và đề xuất các chương trình, dự án hợp tác cụ thể trong các lĩnh vực như năng lượng, logistics, đầu tư, xuất khẩu nông sản, thủy sản, hàng hóa tiêu dùng và công nghiệp Halal.

Thứ trưởng Ngoại giao Oman khẳng định phối hợp chặt chẽ phía Việt Nam trong thời gian tới để thúc đẩy các hoạt động đối ngoại cấp cao; duy trì và nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác sẵn có; nỗ lực tăng cường quan hệ hợp tác kinh tế- thương mại-đầu tư.