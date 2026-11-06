Không thể lấy lý do mùa mưa để chậm tiến độ dự án

Chủ tịch UBND thành phố Huế Lê Trí Thanh cùng đoàn công tác kiểm tra tiến độ dự án trên địa bàn.

Tại dự án đường Tố Hữu nối dài đi sân bay Phú Bài, Chủ tịch UBND thành phố nghe báo cáo tình hình triển khai, tiến độ thi công và những khó khăn, vướng mắc. Dự án có tổng mức đầu tư 1.143 tỷ đồng, chiều dài khoảng 9,59km, góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông, tăng cường kết nối đô thị với Cảng hàng không quốc tế Phú Bài. Theo báo cáo, công tác giải phóng mặt bằng đạt khoảng 98,52% diện tích cần thu hồi. Tuy nhiên, tiến độ thi công chậm khoảng 7 tháng. Một số đoạn tuyến thấp trũng, ngập nước khiến việc bóc lớp đất phong hóa, đắp nền đường chưa thể triển khai; khó khăn về nguồn vật liệu xây dựng cũng ảnh hưởng đến tiến độ.

Qua kiểm tra, Chủ tịch UBND thành phố nhận thấy việc huy động nhân lực, máy móc, thiết bị tại công trường còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu. Ông yêu cầu chủ đầu tư và nhà thầu rà soát phương án tổ chức thi công, khẩn trương khắc phục những tồn tại. Thành phố đã có nguồn vật liệu phục vụ các dự án trọng điểm; dù đang mùa mưa, thời tiết vẫn có những thời điểm thuận lợi để thi công. Vì vậy, các đơn vị không thể lấy lý do thời tiết để giải thích việc chậm tiến độ mà phải chủ động phương án phù hợp.

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu áp dụng các giải pháp kỹ thuật, không để xảy ra tình trạng mưa là đồng loạt dừng thi công trên toàn tuyến. Tại những vị trí ngập nước, cần nghiên cứu bơm hút nước, xử lý mặt bằng, bóc lớp đất phong hóa để thi công nền đường khi bảo đảm điều kiện kỹ thuật. Sở Xây dựng phối hợp các đơn vị bảo đảm nguồn cung đất, đá; chủ đầu tư, nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc, tăng cường mũi thi công tại những vị trí đủ điều kiện. Các đơn vị phải bám sát hiện trường, phối hợp xử lý kịp thời vướng mắc phát sinh.

Kiểm tra dự án cầu qua phá Tam Giang nối xã Phú Vang với xã Phú Vinh, Chủ tịch UBND thành phố nghe báo cáo về công tác chuẩn bị mặt bằng, phương án tổ chức thi công, đường công vụ, bãi đúc dầm và các điều kiện triển khai. Công trình có ý nghĩa quan trọng trong kết nối các khu vực ven phá, tạo thuận lợi cho đi lại, giao thương và phát triển kinh tế - xã hội.

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu khẩn trương triển khai đường công vụ, tiếp cận các vị trí xây dựng cầu, phục vụ vận chuyển vật liệu, máy móc, thiết bị. Các hạng mục cầu cần được tổ chức thi công chủ động, không nhất thiết chờ hoàn thành toàn bộ nền đường chính. Đối với bãi đúc dầm, đơn vị thi công cần sớm làm việc với các hộ dân, thống nhất phương án thuê đất, chi trả kinh phí và triển khai thực hiện. Chính quyền địa phương phối hợp giải quyết các nội dung liên quan, tránh để những việc có thể xử lý ngay ảnh hưởng tiến độ. Các đơn vị phải lập tiến độ chi tiết, xác định khối lượng, nhân lực, máy móc và thời gian thực hiện từng hạng mục; chủ động triển khai đồng thời những công việc đủ điều kiện, tăng cường giám sát tiến độ và chất lượng công trình.

Tại dự án đường phía Tây phá Tam Giang – Cầu Hai nối dài (đoạn Phú Đa – Phú Gia), Chủ tịch UBND thành phố đánh giá tiến độ còn chậm, ảnh hưởng mục tiêu hoàn thành, đưa công trình vào khai thác. Ông yêu cầu các đơn vị khẩn trương hoàn thiện dự án, phục vụ nhu cầu đi lại, giao thương của người dân; đồng thời bảo đảm an toàn giao thông trong quá trình thi công. Nhà thầu phải bố trí đầy đủ biển báo, cảnh báo tại các vị trí đang xây dựng, đoạn đường chưa hoàn thiện và khu vực tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn; tổ chức giao thông phù hợp, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện.

Đối với dự án đường Vành đai 3, đoàn công tác kiểm tra tình hình thi công, giải phóng mặt bằng. Theo báo cáo, đoạn tuyến phía Nam từ nút giao đường Bùi Thị Xuân đến đường Minh Mạng đang được triển khai; đoạn phía Bắc chuẩn bị xây lắp. Tuy nhiên, một số vị trí còn vướng giải phóng mặt bằng, ảnh hưởng tiến độ và giải ngân vốn đầu tư công.

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu chủ đầu tư phối hợp với địa phương tháo gỡ vướng mắc, khẩn trương bàn giao mặt bằng đủ điều kiện thi công. Đồng thời, rà soát, điều chỉnh phương án triển khai phù hợp thực tế, tập trung thi công các đoạn đã có mặt bằng, không để ảnh hưởng tiến độ chung.