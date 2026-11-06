Tăng cường kiểm tra, giám sát để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm

Kế thừa truyền thống và kết quả công tác KT, GS của hai Đảng bộ trước khi sáp nhập, Đảng ủy Tổng cục HC-KT tập trung lãnh đạo, chỉ đạo kiện toàn tổ chức, duy trì hoạt động của cấp ủy, tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra các cấp, bảo đảm liên tục, thống nhất, nền nếp. Đồng thời, rà soát, điều chỉnh kế hoạch, quy chế làm việc và phương pháp tiến hành KT, GS phù hợp với tổ chức, biên chế, chức năng, nhiệm vụ và yêu cầu thực tiễn sau sáp nhập.

Quá trình triển khai, công tác KT, GS trong Đảng bộ Tổng cục luôn bám sát nhiệm vụ chính trị và yêu cầu xây dựng Đảng. Các nghị quyết, chỉ thị, quy định, chương trình, kế hoạch của cấp trên được quán triệt, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện chặt chẽ, đồng bộ. Nội dung KT, GS tập trung vào việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng; thực hiện nhiệm vụ chính trị; chấp hành nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng, quy chế làm việc, chế độ lãnh đạo, nguyên tắc tập trung dân chủ; giữ gìn đoàn kết nội bộ và xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Thiếu tướng Nguyễn Đình Chiêu, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Phó chính ủy Tổng cục HC-KT cho biết, thông qua KT, GS, những hạn chế, thiếu sót trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ được kịp thời phát hiện, nhắc nhở, chấn chỉnh. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức chấp hành Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước và kỷ luật Quân đội của tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Công tác KT, GS vì vậy không chỉ góp phần giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương mà còn tạo chuyển biến tích cực trong năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành và xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.

Phiên họp thứ nhất của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: THĂNG BẢY

Để thực hiện tốt phương châm “Giám sát phải mở rộng, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm”, cấp ủy, tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra các cấp trong Tổng cục luôn chú trọng nắm chắc tình hình, duy trì giám sát thường xuyên, chủ động phát hiện những vấn đề nảy sinh từ cơ sở. Trong nhiệm kỳ 2020-2025, cấp ủy, tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra các cấp thuộc hai Tổng cục trước khi sáp nhập đã kiểm tra 915 lượt tổ chức đảng, 12.131 lượt đảng viên; giám sát chuyên đề 727 lượt tổ chức đảng, 8.865 lượt đảng viên, trong đó có 5.994 đảng viên là cán bộ, 3.867 cấp ủy viên. Từ khi thành lập Đảng bộ Tổng cục HC-KT đến nay, đã kiểm tra 337 tổ chức đảng, 4.868 đảng viên; giám sát 245 tổ chức đảng, 2.988 đảng viên, trong đó có 1.471 đảng viên là cán bộ, 1.372 cấp ủy viên. Những con số này cho thấy với khối lượng kiểm tra, giám sát lớn, phạm vi bao quát nhiều tổ chức đảng và đảng viên đã kịp thời phát hiện, chấn chỉnh hạn chế, khuyết điểm, ngăn ngừa vi phạm ngay từ cơ sở.

Cùng với đổi mới nội dung, phương pháp, công tác KT, GS trong Đảng bộ Tổng cục từng bước được hiện đại hóa thông qua ứng dụng công nghệ thông tin. Theo Đại tá Phùng Quang Huy, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tổng cục HC-KT, trước yêu cầu đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số trong hoạt động của Đảng, đội ngũ cán bộ, nhân viên Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tổng cục tích cực ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác tham mưu, quản lý, điều hành. Trong đó, chú trọng duy trì, khai thác, cập nhật dữ liệu trên các phần mềm cơ sở dữ liệu chuyên ngành kiểm tra Đảng; đẩy mạnh số hóa hồ sơ, tài liệu, nâng cao chất lượng tổng hợp, thống kê, báo cáo, quản lý hồ sơ, theo dõi tiến độ và kết quả thực hiện nhiệm vụ KT, GS thi hành kỷ luật Đảng. Những đổi mới này góp phần nâng cao tính kịp thời, chính xác, khoa học trong công tác tham mưu, chỉ đạo, điều hành, từng bước xây dựng phương thức làm việc hiện đại, chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Những kết quả trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ Tổng cục được các cấp đánh giá cao. Riêng nhiệm kỳ 2020-2025, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tổng cục được Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương tặng Bằng khen; cơ quan Ủy ban Kiểm tra 4 lần đạt danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”; 151 lượt ủy viên ủy ban kiểm tra các cấp được khen thưởng, tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở; hàng trăm cán bộ được tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Kiểm tra của Đảng”. Đây là sự động viên, khích lệ đội ngũ cán bộ kiểm tra tiếp tục phát huy truyền thống, nêu cao trách nhiệm, tận tụy với công việc, chủ động đổi mới, nâng cao trình độ, năng lực, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.