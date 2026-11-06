Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất ngày 06/11/2026 tại Quảng Ninh: Móng Cái, Hải Ninh, Quảng Hà

Trong 6 giờ tới, khu vực Quảng Ninh có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc và suối nhỏ do mưa lũ hoặc dòng chảy. Các địa phương được nêu trong bản tin ngày 06/11/2026 gồm P. Móng Cái 1, P. Móng Cái 2, P. Móng Cái 3, Hải Ninh, Hải Sơn, Quảng Đức và Quảng Hà.

Khu vực có nguy cơ cao trong 6 giờ tới

Nguy cơ tập trung ở địa hình sườn dốc và các suối nhỏ tại Quảng Ninh:

P. Móng Cái 1

P. Móng Cái 2

P. Móng Cái 3

Hải Ninh

Hải Sơn

Quảng Đức

Quảng Hà

Các hiện tượng cần đề phòng

Lũ quét tại suối nhỏ.

Sạt lở đất trên sườn dốc.

Sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy.

Khuyến cáo

Người dân ở gần sườn dốc, ven suối nhỏ thuộc các khu vực nêu trên cần theo dõi sát diễn biến thời tiết và thông báo của chính quyền địa phương.

Hạn chế đi lại qua suối, khe nhỏ, ngầm tràn và các đoạn đường có nguy cơ sạt lở trong thời gian cảnh báo.

Khi thấy dấu hiệu bất thường như nước suối dâng nhanh, đất đá rơi, nứt đất, cần di chuyển ngay đến nơi an toàn.

Tra cứu thêm

Bản đồ nguy cơ lũ quét, sạt lở đất được cập nhật chi tiết tại: http://luquetsatlo.nchmf.gov.vn. Chi tiết nội dung cảnh báo có trong bản tin đính kèm.