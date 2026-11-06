Algeria luôn giữ vị trí đặc biệt trong trái tim nhân dân Việt Nam

Tổng Bí thư Đảng Mặt trận giải phóng dân tộc Algeria (FLN) Abdelkrim Benmebarek tiếp Đại sứ Việt Nam tại Algeria Vũ Duy Long. (Ảnh: Mạnh Hùng/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Algiers, báo La Patrie News của Algeria ngày 5/11 đã đăng tải nội dung cuộc phỏng vấn Đại sứ Việt Nam tại Algeria Vũ Duy Long, khẳng định “Algeria luôn giữ và sẽ tiếp tục giữ một vị trí đặc biệt trong trái tim người dân Việt Nam.”

Đánh giá về chặng đường phát triển của Việt Nam trong hơn 8 thập niên qua, Đại sứ Vũ Duy Long cho rằng những thành tựu đạt được trước hết là kết quả của ý chí độc lập, tự chủ, tinh thần đoàn kết và khát vọng vươn lên của nhân dân Việt Nam.

Từ một đất nước chịu hậu quả nặng nề của chiến tranh, Việt Nam từng bước xây dựng nền kinh tế năng động, duy trì ổn định chính trị-xã hội và ngày càng hội nhập sâu rộng trong khu vực cũng như thế giới. Theo Đại sứ, thành công của Việt Nam không chỉ được thể hiện qua các chỉ số tăng trưởng kinh tế mà quan trọng hơn là khả năng chuyển hóa những thành quả phát triển thành những sự cải thiện thiết thực trong đời sống người dân.

Việt Nam luôn xác định con người vừa là trung tâm, vừa là chủ thể và cũng là mục tiêu cuối cùng của quá trình phát triển.

Về quan hệ Việt Nam-Algeria, Đại sứ Vũ Duy Long nhấn mạnh việc hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược vào tháng 11/2025 là dấu mốc quan trọng, thể hiện mức độ tin cậy chính trị và quyết tâm đưa quan hệ song phương bước sang giai đoạn phát triển mới.

Theo Đại sứ, nhiệm vụ trọng tâm hiện nay là cụ thể hóa khuôn khổ hợp tác này bằng các chương trình và dự án có kết quả thiết thực, nhất là trong các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, kinh tế, thương mại, đầu tư, năng lượng, nông nghiệp, khoa học và công nghệ.

Hai bên cần sớm đạt được thỏa thuận về Chương trình hành động thực hiện Quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam-Algeria đến năm 2030, đồng thời khai thác tốt hơn tính bổ trợ giữa hai nền kinh tế, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp hai nước tìm hiểu thị trường, kết nối đối tác và triển khai các dự án hợp tác.

Đại sứ cho rằng quan hệ Đối tác chiến lược chỉ thực sự phát huy ý nghĩa khi những kết quả hợp tác được thể hiện cụ thể trong đời sống nhân dân và hoạt động của cộng đồng doanh nghiệp hai nước.

Về hợp tác kinh tế, thương mại, Đại sứ Vũ Duy Long đánh giá hai bên đang ghi nhận những tín hiệu tích cực. Kim ngạch thương mại song phương năm 2025 đạt khoảng 550 triệu USD, tăng 170% so với năm 2024.

Trong 8 tháng đầu năm 2026, kim ngạch thương mại giữa hai nước ước đạt khoảng 390 triệu USD. Theo Đại sứ, dư địa hợp tác vẫn còn rất lớn, đặc biệt trong những lĩnh vực mà hai nền kinh tế có thế mạnh bổ trợ cho nhau như năng lượng và dầu khí, nông nghiệp, chế biến thực phẩm, công nghiệp, khoa học và công nghệ, cùng các sản phẩm và dịch vụ đáp ứng nhu cầu của thị trường mỗi nước.

Bên cạnh việc thúc đẩy trao đổi hàng hóa, Việt Nam mong muốn có sự tăng cường đầu tư và hợp tác trực tiếp giữa doanh nghiệp hai nước, qua đó hình thành những mối liên kết kinh tế sâu sắc và bền vững hơn.

Đại sứ khẳng định Đại sứ quán Việt Nam tại Algeria sẵn sàng phát huy vai trò cầu nối, hỗ trợ doanh nghiệp hai bên tìm kiếm đối tác và cơ hội hợp tác phù hợp.

Trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Đại sứ nhận định Việt Nam và Algeria có nhiều tiềm năng mở rộng hợp tác. Trước mắt, hai nước có thể tăng cường trao đổi kinh nghiệm, đào tạo nguồn nhân lực, kết nối các viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp công nghệ, đồng thời nghiên cứu khả năng hợp tác trong ứng dụng công nghệ số phục vụ công tác quản lý, sản xuất và phát triển kinh tế.

Những lĩnh vực này cũng có thể tạo hiệu ứng cộng hưởng tới sự hợp tác của các ngành khác như quốc phòng, an ninh, năng lượng, nông nghiệp và công nghiệp. Điều quan trọng là chuyển từ trao đổi kinh nghiệm sang triển khai các chương trình, dự án cụ thể, mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên.

Nhấn mạnh nền tảng lịch sử của quan hệ song phương, Đại sứ Vũ Duy Long khẳng định tình hữu nghị Việt Nam-Algeria được hun đúc từ các cuộc đấu tranh lâu dài và gian khổ của hai dân tộc vì độc lập, tự do.

Nhân dịp nhân dân Algeria kỷ niệm 72 năm Ngày bùng nổ cuộc Cách mạng giải phóng dân tộc (1/11/1954-1/11/2026), Đại sứ gửi lời chúc mừng chân thành, đồng thời bày tỏ sự khâm phục sâu sắc trước những hy sinh to lớn của nhân dân Algeria trong cuộc đấu tranh giành độc lập.

Đại sứ cũng nhắc lại ngày 28/10/2026, Việt Nam và Algeria kỷ niệm 64 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (28/10/1962-28/10/2026). Trải qua hơn 6 thập niên, tình hữu nghị giữa hai dân tộc luôn được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước gìn giữ, vun đắp.

Trách nhiệm chung hiện nay là chuyển hóa di sản quý báu đó thành động lực thúc đẩy hợp tác thực chất, góp phần vào sự phát triển và thịnh vượng của hai dân tộc.

Đại sứ Vũ Duy Long khẳng định Việt Nam ngày nay là đất nước hòa bình, ổn định, năng động và cởi mở, đang bước vào giai đoạn phát triển mới với những khát vọng lớn lao.

Nhân dân Việt Nam vẫn luôn trân trọng những người bạn đã đồng hành trong những giai đoạn khó khăn của lịch sử. Nhắc lại câu tục ngữ Arập “Trong hoạn nạn mới biết ai là bạn chân thành,” Đại sứ nhấn mạnh: “Algeria luôn giữ vị trí đặc biệt và sẽ tiếp tục giữ vị trí đặc biệt trong trái tim nhân dân Việt Nam”./.