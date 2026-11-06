Nhân sự vững, giáo hội mạnh, đạo pháp và dân tộc đồng hành

Nhân sự không chỉ là cơ cấu, mà là nguồn lực kiến tạo tương lai

Trải qua 9 kỳ Đại hội, GHPGVN đã khẳng định vai trò là tổ chức thống nhất Phật giáo cả nước, phát huy truyền thống đoàn kết, hòa hợp, gắn bó giữa Đạo pháp và Dân tộc.

Những thành tựu trong giáo dục, hoằng pháp, văn hóa, từ thiện xã hội, đối ngoại Phật giáo và xây dựng tổ chức là kết quả đóng góp của nhiều thế hệ tăng ni, phật tử, đặc biệt là đội ngũ lãnh đạo Giáo hội qua các thời kỳ.

Tuy nhiên, thành tựu quá khứ không thể tự động bảo đảm cho tương lai. Bước vào nhiệm kỳ mới, Giáo hội phải đối diện với những đòi hỏi khác trước, đó là tổ chức hoạt động trong không gian hành chính được tái cấu trúc; nhu cầu phật sự ngày càng đa dạng; môi trường truyền thông số thay đổi nhanh; các vấn đề xã hội đòi hỏi phản ứng kịp thời, có trách nhiệm và có chiều sâu.

Thông tin được Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Chỉ đạo Đại hội X, chia sẻ, phương án nhân sự Hội đồng Trị sự khóa X dự kiến gồm 260 vị, trong đó có 225 ủy viên chính thức, 35 ủy viên dự khuyết và 61 thành viên Ban Thường trực.

Cơ cấu được xây dựng từ các khối Trung ương Giáo hội, Ban, Viện Trung ương, đại diện 34 tỉnh, thành phố và Phân ban Ni giới Trung ương. Phương án dự kiến gồm 204 vị tái cơ cấu và 56 vị cơ cấu mới.

Những con số này thể hiện sự kết hợp giữa tính ổn định và yêu cầu đổi mới.

Nhưng cần nhìn thẳng, cơ cấu hợp lý mới là điều kiện cần, chưa phải điều kiện đủ.

Đại diện đầy đủ các tổ chức, địa phương, sơn môn và hệ phái là yêu cầu chính đáng; song nếu cơ cấu không đi cùng phân công rõ ràng, năng lực thực thi và trách nhiệm giải trình, bộ máy đông vẫn có thể thiếu hiệu quả.

Vấn đề chiến lược không chỉ là “ai có mặt trong Hội đồng”, mà là “Hội đồng có thể tạo ra chuyển biến gì cho Giáo hội”.

Hiến chương xác định Hội đồng Trị sự là cơ quan điều hành, quản lý hành chính cao nhất của Giáo hội giữa hai nhiệm kỳ, có trách nhiệm tổ chức triển khai, đôn đốc và kiểm tra hoạt động phật sự từ Trung ương đến địa phương.

Vì thế, chất lượng nhân sự khóa X cần được đánh giá không chỉ dựa vào tính đại diện, mà phải bằng khả năng thực hiện đầy đủ chức năng điều hành, phối hợp, kiểm tra và thúc đẩy hiệu quả hoạt động của toàn hệ thống.

Đạo hạnh là nền tảng, trí tuệ là năng lực, phụng sự là thước đo

Đối với một tổ chức Phật giáo, đạo hạnh và uy tín tu hành phải là nền tảng đầu tiên, là nguyên tắc không thể thay thế, đồng thời đó là trình độ và kỹ năng quản lý.

Theo định hướng nhân sự được Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn chia sẻ, việc lựa chọn phải tuân thủ Hiến chương, nghị quyết và Đề án Nhân sự Đại hội; bảo đảm tiêu chuẩn về độ tuổi, sức khỏe, uy tín, năng lực và khả năng đảm nhiệm chức trách.

Đối với nhân sự cơ cấu mới, cần chú trọng tính kế thừa, trình độ phật học và thế học, đồng thời bảo đảm khả năng cống hiến lâu dài.

Nhân sự tốt phải là nhân sự có khả năng biến chủ trương thành hành động, biến nguồn lực thành kết quả, biến uy tín đạo pháp thành niềm tin xã hội.

Tác giả: Vững Nguyễn