Người dân đắn đo sử dụng ô-tô trước bài toán kinh tế 'tăng phí gửi xe'

Trên nhiều tuyến phố, ghi nhận giảm thiểu khách gửi xe ô-tô từ khi phí gửi xe tăng.

Phí gửi xe tăng, nhiều người tính chuyển đổi phương tiện di chuyển

Theo quyết định mới được Ủy ban nhân dân thành phố ban hành, mức giá trông giữ phương tiện theo lượt được tính toán điều chỉnh tăng bình quân khoảng 1,7-2 lần tùy loại phương tiện và khu vực.

Theo đó, 12 tuyến phố cần hạn chế trông giữ xe thuộc khu vực đô thị lõi, khu bảo tồn cấp 1, gồm: Nguyễn Xí, Đinh Lễ, Lý Thái Tổ, Trần Hưng Đạo, Lý Thường Kiệt, Hai Bà Trưng, Hàng Đường, Hàng Đào, Hàng Ngang, Hàng Giấy, Phủ Doãn và Quán Sứ.

Hà Nội chính thức tăng phí gửi xe ô-tô từ ngày 15/10/2026.

Tại các tuyến đường, phố còn lại nằm trong đường Vành đai I và trên đường Vành đai I, trừ khu vực đô thị lõi, giá trông giữ ô-tô theo lượt 60 phút lần lượt là 45.000 đồng, 50.000 đồng, 60.000 đồng và 70.000 đồng.

Ghi nhận thực tế cho thấy, một bộ phận người dân đang có xu hướng chuyển đổi phương tiện khi vào trung tâm Thủ đô, đây cũng là cách để giảm thiểu chi phí phát sinh và được cho là thuận tiện hơn.

Anh B.X. sinh sống tại phố Lê Đức Thọ, do đặc thù công việc, mỗi ngày anh vẫn phải vào các tuyến phố cổ để gặp gỡ khách hàng. Theo anh chia sẻ, bình thường để tìm chỗ đỗ xe quanh khu vực này đã không dễ dàng, cộng thêm việc phí gửi xe tăng, khiến anh quyết định đi xe ôm công nghệ.

“Vì làm kinh doanh bất động sản, tôi hay phải di chuyển nhiều tuyến phố, có khi một ngày phải gặp 4 hay 5 khách hàng tại các điểm khác nhau mà giá gửi xe tăng lên thế này cũng là một bài toán kinh tế tôi phải suy ngẫm. Riêng tiền gửi xe ở đây có thể tốn của tôi đến 4 triệu đồng một tháng, chưa kể các chi phí phát sinh khác dành cho ô-tô. Hiện tại tôi chọn đi grab để di chuyển, nếu các điểm làm việc không quá xa tôi cũng có thể đi bộ một chút”, anh X cho biết.

Còn với chị M.T. sau khi có thông báo về giá phí gửi xe tăng cao, chị đã quyết định để xe ô-tô ở nhà thay vì sử dụng hằng ngày. “Mình sống ở phố Trần Phú và làm việc ở gần Hàng Trống. Mình thường dùng xe ô-tô khi di chuyển quanh thành phố cho đỡ mưa, nắng, bụi bặm. Thế nhưng bây giờ nếu đi xe thì riêng mỗi ngày làm việc 7 tiếng của mình sẽ hết khoảng 350 nghìn tiền phí gửi xe. Nhân lên cả tháng thì thực sự là một khoản không phải nhỏ. Chính vì thế mình quyết định để xe ở nhà và đi taxi hoặc xe công nghệ, vì nếu không đi giờ cao điểm, mình chỉ phải bỏ ra 40.000 đồng mỗi lượt đi. Chi phí tiết kiệm đáng kể. Dù nhiều khi có thể bất tiện khi phải di chuyển đột xuất, nhưng mình thấy hiện nay các phương tiện công cộng hay xe công nghệ đều rất nhiều nên không có khó khăn gì”, chị M.T. bày tỏ.

Thống kê phí gửi xe của một ô-tô trên phố Vọng Đức ngày 5/11. (Ảnh: NGUYỆT TRÚC)

Mặc dù chi phí gửi xe tăng cao, nhưng nhiều người vẫn giữ quan điểm sử dụng song song các phương tiện, miễn sao thuận lợi nhất cho công việc và sự dịch chuyển của bản thân.

“Tôi sẽ không bán ô-tô mà lựa chọn giải pháp thay đổi linh hoạt thói quen di chuyển. Ô-tô vẫn là phương tiện an toàn và cần thiết cho gia đình khi đi đường dài, nên tôi vẫn giữ lại. Tuy nhiên, nếu giá gửi xe tiếp tục tăng, tôi sẽ chuyển hẳn sang sử dụng xe máy cho các lộ trình di chuyển hằng ngày trong nội đô vì tiêu chí nhanh, rẻ, cơ động; và chỉ gọi xe công nghệ khi có các cuộc hẹn thực sự cần sự lịch sự, trang trọng”, anh P.L. ở Cầu Giấy chia sẻ.

Bãi gửi xe giảm khách sau thông báo tăng phí gửi xe

Mặc dù tại những tuyến phố trung tâm như Trần Hưng Đạo, Quang Trung, Lý Thường Kiệt… số lượng xe ô-tô đến gửi ghi nhận vẫn đông, nhưng so với trước thời điểm tăng giá thì có giảm đáng kể.

Tại phố Lý Thường Kiệt, nếu như trước đó, con phố này thường chật kín hàng dài xe ô-tô gửi đỗ, thì nay, không khó để kiếm được một chỗ gửi đỗ xe thoải mái.

Theo bà H.T.L. sinh sống và buôn bán ngay tại mặt đường phố Lý Thường Kiệt, trước kia, phố luôn kín xe đến gửi, thậm chí nhiều xe đến sau còn không thể kiếm được chỗ để gửi phải đi vòng ra phố khác xa hơn, thế nhưng những ngày gần đây, việc đỗ xe tương đối dễ dàng vì lượng xe gửi có giảm đi.

“Ngày trước không có chỗ trống để đỗ xe quanh đây, mọi người tranh nhau đỗ. Nhưng mà bây giờ có lúc để trống đến vài chỗ nhưng cũng không có xe đỗ. Thường chỉ đông khi vào giờ cao điểm sáng thôi”, bà T.L. nói.

Trên một số tuyến phố trung tâm, số lượng xe ô-tô đến gửi ghi nhận vẫn đông, nhưng so với trước thời điểm tăng giá thì có giảm đáng kể. (Ảnh: NGUYỆT TRÚC)

Anh Đ.D.H. làm việc trên phố Nhà Thờ cho biết: “Vì phí gửi xe tăng nên việc tìm chỗ đỗ giờ cũng không quá khó như trước, trước kia có lúc mình phải đỗ tương đối xa rồi đi bộ vào nhưng giờ thì có thể đỗ gần cơ quan hơn nhiều. Tất nhiên mình vẫn mong là giá gửi xe dễ thở hơn thì bài toán kinh tế cũng đỡ đắn đo hơn nhiều”.

Tuy nhiên trước việc tăng phí gửi xe ô-tô, nhiều ý kiến cũng cho rằng, mặc dù áp dụng mức phí mới, nhưng hạ tầng cơ sở bãi xe chưa tương xứng. Chị L.T.T.D. bày tỏ: “Thẳng thắn mà nói là chưa tương xứng. Mức giá dịch vụ tăng rất mạnh nhưng hạ tầng bãi đỗ tại Hà Nội phần lớn vẫn là tận dụng lòng đường, hè phố, thiếu mái che và các tiện ích bảo vệ xe. Ngoài ra, việc ứng dụng công nghệ thu phí thông minh chưa đồng bộ, tôi thấy còn khá nhiều bất cập”.

Ông P.X.S., nhân viên trông xe trên phố Ngô Quyền chia sẻ: "Từ khi tăng phí thì số lượng xe cả ô-tô lẫn xe máy đều giảm. Họ gửi ở đây tôi nghĩ phần lớn lý do vì gần và tiện với chỗ làm hơn còn lại thì nhiều xe, nhất là xe máy, họ chọn gửi dưới hầm các tòa nhà, giá rẻ hơn, lại có hầm che không mưa, không nắng”.

Việc người dân lựa chọn thay đổi phương thức di chuyển, các bãi đỗ xe ít khách hơn cho thấy giá trông giữ xe đã tác động trực tiếp đến lựa chọn đi lại và sinh hoạt của người dân.