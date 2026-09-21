Xấu - đẹp xăm hình

Binh nhất HÀ VĂN QUÝ, chiến sĩ Tiểu đội 3, Trung đội 4, Đại đội 2, Tiểu đoàn 4 (Trung đoàn 335, Sư đoàn 324, Quân khu 4):

Tự giác thực hiện nghĩa vụ với Tổ quốc

Xăm hình không phải là việc xấu và tôi không kỳ thị người xăm hình. Đơn vị tôi cũng có một số đồng chí có hình xăm. Qua tiếp xúc, tôi nhận thấy họ cũng như bao đồng chí khác, đều có ý thức tổ chức kỷ luật, tích cực học tập, huấn luyện và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Vì vậy, không thể chỉ nhìn vào một hình xăm để đánh giá phẩm chất của một người. Tuy nhiên, tôi không đồng tình với những người cố tình xăm hình, xăm chữ phản cảm, không phù hợp nhằm trốn tránh NVQS. Đây là việc làm đáng phê phán. NVQS vừa là trách nhiệm của công dân, vừa là cơ hội để mỗi thanh niên rèn luyện bản lĩnh, ý chí để trưởng thành. Sau một thời gian thực hiện NVQS, tôi cảm nhận rõ bản thân đã trưởng thành hơn. Từ những ngày đầu còn nhiều bỡ ngỡ, đến nay tôi đã hình thành tác phong chính quy, ý thức kỷ luật và tinh thần trách nhiệm trong công việc. Theo tôi, giá trị của mỗi người nằm ở cách người đó sống, ứng xử và cống hiến cho gia đình, xã hội. Vì vậy, thanh niên hãy tự giác, tự tin thực hiện NVQS, thực hiện trách nhiệm thiêng liêng của công dân với Tổ quốc để được rèn luyện, trưởng thành, khẳng định bản thân.

Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 1 (Lữ đoàn Phòng không 77, Quân khu 7) vui văn nghệ trong giờ giải lao. Ảnh: LÊ TIẾN

Binh nhất NGUYỄN ĐỨC HƯNG PHONG, chiến sĩ Khẩu đội 5, Trung đội 23, Đại đội 8, Tiểu đoàn 4 (Trường Quân sự Quân khu 7):

Không tiếp tay cho hành vi sai trái

Tôi xăm hình từ năm 18 tuổi để thể hiện cá tính, đánh dấu những cột mốc, kỷ niệm đáng nhớ trong cuộc đời. Trước khi nhập ngũ, tôi còn làm nghề xăm hình và nhận thấy đây là công việc đòi hỏi sự khéo léo, tính nghệ thuật, mang lại thu nhập khá. Tuy nhiên, tôi cho rằng, hành vi cố tình xăm hình, xăm chữ phản cảm để trốn tránh NVQS là không thể chấp nhận. Vì thế, đã có trường hợp thanh niên tìm đến tiệm xăm hình nơi tôi làm việc để xăm hình nhằm trốn tránh NVQS và bị tôi từ chối.

Trước khi nhập ngũ, tôi ít vận động, giao tiếp và chưa thực sự chú trọng đến việc rèn luyện bản thân. Sau 6 tháng rèn luyện trong Quân đội, tôi đã biết cách chăm sóc bản thân, trở nên tự tin, mạnh dạn hơn, tích cực rèn luyện thể lực và học được nhiều kỹ năng mềm; có thêm nhiều đồng đội để cùng chia sẻ vui buồn, vượt qua khó khăn, gian khổ. Với tôi, thực hiện NVQS là trách nhiệm vẻ vang, nghĩa vụ thiêng liêng và quyền cao quý của công dân. Vì vậy, thanh niên không nên tìm cách né tránh, nhất là bằng cách xăm hình phản cảm. Hơn nữa, hình xăm rất khó xóa, nếu xăm hình phản cảm có thể phải mang theo suốt đời, ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tín bản thân.

Binh nhất NGUYỄN TIẾN CƯƠNG, chiến sĩ Tiểu đội 1, Trung đội Vệ binh 23, Ban Tham mưu (Trung đoàn 98, Sư đoàn 316, Quân khu 2):

Nên cân nhắc kỹ khi xăm hình

Không thể chỉ nhìn vào một người có hình xăm để nói đó là người xấu. Thực tế, một số đồng chí có hình xăm trong đơn vị tôi luôn chấp hành nghiêm kỷ luật, đoàn kết, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và được đồng đội quý mến. Tuy nhiên, nếu cố tình xăm hình, xăm chữ có nội dung xấu, phản cảm hoặc lợi dụng quy định về hình xăm để trốn tránh NVQS thì đó là hành vi vi phạm pháp luật. Theo tôi, tuổi trẻ có nhiều cách để thể hiện cá tính, nhưng đẹp nhất vẫn là bằng hành động thể hiện trách nhiệm của công dân đối với gia đình và Tổ quốc. Xăm hình là sở thích, lựa chọn cá nhân, nhưng hãy cân nhắc kỹ trước khi xăm về nội dung, kích thước và vị trí hình xăm. Một hình xăm có thể là dấu ấn kỷ niệm, thể hiện cá tính, nhưng nếu có nội dung phản cảm, trái với thuần phong mỹ tục hoặc để hình xăm ảnh hưởng đến công việc, cuộc sống thì không nên.

Binh nhất PHAN VĂN DUY, chiến sĩ Tiểu đội 9, Trung đội 9, Đại đội 3, Tiểu đoàn 7 (Trung đoàn 43, Sư đoàn 395, Quân khu 3):

Đừng cố tình trốn tránh

Sau khi học xong trung học cơ sở, tôi thấy một số bạn bè cùng lớp xăm hình nên cũng xăm bông hoa lên cánh tay trái. Hình xăm của tôi xuất phát từ sở thích cá nhân. Hiện nay, xăm hình ngày càng phổ biến, nhất là với giới trẻ, xã hội cũng không còn cái nhìn định kiến. Tuy nhiên theo tôi, trước khi xăm hình, xăm chữ, mỗi người cần cân nhắc kỹ. Không nên xăm hình, xăm chữ mang ý nghĩa tiêu cực, chống đối, phản cảm hay hình xăm có diện tích quá lớn, vì nó có thể sẽ ảnh hưởng đến công việc, cuộc sống sau này. Đặc biệt, thanh niên cần nhận thức đúng quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của bản thân với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, tuyệt đối không nên vì sợ khó khăn, vất vả hay lợi ích của bản thân mà cố tình xăm hình để trốn tránh NVQS.

Trước khi nhập ngũ, tôi cũng khá lo lắng vì lần đầu phải xa gia đình để bắt đầu cuộc sống tự lập. Nhưng trải qua gần 7 tháng trong Quân đội, tôi nhận thấy tham gia NVQS không chỉ là thực hiện nghĩa vụ và trách nhiệm với Tổ quốc mà còn là điều kiện tốt để rèn luyện bản thân. Chính môi trường kỷ luật đã rèn luyện cho tôi tính cụ thể, tỉ mỉ, tác phong nhanh nhẹn, giờ nào việc đấy. Sức khỏe của tôi cũng tốt hơn, có thêm nhiều người bạn thân thiết. Tôi tin rằng, những phẩm chất, kiến thức được rèn luyện, trang bị trong quân ngũ sẽ giúp tôi vững bước trên đường đời.

Binh nhì TRẦN VĂN SƠN, chiến sĩ Tiểu đội 7, Trung đội 6, Đại đội 10, Tiểu đoàn 301 (Trung đoàn 994A, Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng):

Giữ gìn hình ảnh, tác phong nghiêm túc của quân nhân

Tôi không có ác cảm gì với những người xăm hình, nhưng cũng không có ý định xăm hình, xăm chữ vì muốn giữ gìn hình ảnh, tác phong nghiêm túc của quân nhân trong Quân đội nhân dân Việt Nam. Theo tôi, cố tình xăm hình, xăm chữ có nội dung phản cảm, không phù hợp để trốn tránh NVQS là không đúng và không nên. Đó là hành vi thiếu trung thực và thiếu trách nhiệm. Tôi nghĩ thanh niên cần nhận thức đúng đắn về trách nhiệm với bản thân, gia đình và Tổ quốc, trong đó có thực hiện NVQS. Hơn nữa, Quân đội là trường học lớn để tuổi trẻ rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành. Sau một thời gian thực hiện NVQS, tôi thấy mình trưởng thành hơn rất nhiều về bản lĩnh, sức khỏe, tác phong, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm cùng khả năng tự lập và tinh thần tập thể. Điều tôi ấn tượng nhất là tinh thần đoàn kết, tình cảm đồng chí, đồng đội, quan hệ cấp trên, cấp dưới như anh em trong một gia đình mà ở những môi trường khác khó có được.