Từ giảng đường Úc đến hành trình lan tỏa bản sắc Việt Nam của 'Sinh viên 5 tốt' cấp Trung ương

Nguyễn Thụy Bảo Anh đang theo học tại ĐH Macquarie (Úc).

'Kỷ luật mới có thể giúp mình thực hiện những việc cần làm'

Năm học 2024 - 2025, Nguyễn Thụy Bảo Anh đạt danh hiệu 'Sinh viên 5 tốt' cấp T.Ư. Đây là sự ghi nhận cho hành trình nỗ lực trong học tập, rèn luyện và tham gia hoạt động cộng đồng của nữ du học sinh Việt Nam tại Úc. Bảo Anh đang theo học chương trình song bằng danh dự Quản trị Kinh doanh và Sư phạm Trung học tại ĐH Macquarie, với học bổng 50%. Bên cạnh việc học, cô tham gia Hội Sinh viên Việt Nam tại Úc (SVAU), làm việc trong lĩnh vực Marketing, truyền thông và điều hành hoạt động kinh doanh tại Việt Nam.

Bảo Anh đạt danh hiệu 'Sinh viên 5 tốt' cấp Trung ương, năm học 2024 - 2025.

Bảo Anh cho rằng, “học tập” là tiêu chí khiến cô phải đầu tư nhiều thời gian nhất. Theo cô, muốn phát triển năng lực học thuật không nên chỉ tập trung vào GPA hay học bổng mà cần chủ động tham gia nghiên cứu khoa học, hoàn thành tốt khóa luận và tích lũy thêm các chứng chỉ, giải thưởng học thuật.

Nhìn lại hành trình đã qua, Bảo Anh nhắc đến “kỷ luật”: “Động lực chỉ nhằm động viên mình đạt những mục tiêu muốn làm, còn kỷ luật mới có thể giúp mình thực hiện những việc cần làm mỗi ngày, dù đôi khi việc lặp lại ấy khá chán”, Bảo Anh chia sẻ.

Hành trình của Bảo Anh với 'Sinh viên 5 tốt' bắt đầu từ lối sống mà cô đã hình thành từ những năm đầu du học. Khi 16 tuổi (vào năm 2020), Bảo Anh rời Việt Nam sang Úc, học THPT. Những năm đầu xa gia đình giúp cô sớm làm quen với việc tự quản lý thời gian và chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình.

Trong ba năm THPT tại Úc, Bảo Anh đạt thành tích Academic Excellence Awards (Học tập Xuất Sắc), tham gia hoạt động giao lưu văn hóa và nhận Multicultural Assemble Award (Giải thưởng Giao lưu Văn hóa). Năm 2022, cô được lựa chọn làm International School Captain (Đội Trưởng Du học sinh) của khối lớp 12. Cùng năm, Bảo Anh nhận hai giải thưởng International Student Ambassador (Đại sứ Du học sinh) và Leadership (Lãnh đạo) từ hệ thống giáo dục công lập bang Nam Úc.

Tốt nghiệp THPT với GPA 4.5/5, Bảo Anh trúng tuyển nhiều nguyện vọng đại học và lựa chọn học tập tại ĐH Macquarie. Bảo Anh cho biết, cô thường sắp xếp lịch học tập trung trong hai ngày, dành ba ngày còn lại cho công việc tại công ty; thời gian còn lại dành cho bài thi, các hoạt động của SVAU, quản lý công việc tại Việt Nam và nghỉ ngơi.

Bên cạnh việc học, cô từng làm gia sư và bắt đầu công việc Marketing đầu tiên từ năm thứ nhất đại học. Hiện nay, Bảo Anh là Co-Founder & CEO Digital Marketing của một hệ sinh thái truyền thông và sự kiện tại Việt Nam. Với cô, việc học và làm song song giúp cô rèn khả năng quản lý thời gian, tính chủ động và trách nhiệm với những lựa chọn của mình.

“Tốt” không chỉ ở bảng thành tích

Từ năm 2023, cô tham gia Hội Sinh viên Việt Nam tại ĐH Macquarie và đảm nhiệm vị trí Trưởng ban Truyền thông Hội Sinh viên Việt Nam tại Úc vào đầu năm 2025. Cô phối hợp cùng các thành viên xây dựng ý tưởng và định hướng sản phẩm truyền thông trên các nền tảng mạng xã hội cho các hoạt động của Hội. Bảo Anh cho rằng, đây là cách để góp phần xây dựng hình ảnh sinh viên Việt Nam tại Úc năng động, sáng tạo và chủ động hội nhập.

Bảo Anh đảm nhiệm vai trò Trưởng ban Truyền thông Hội Sinh viên Việt Nam tại Úc.

Bên cạnh các hoạt động học thuật, Bảo Anh còn tham gia các chương trình thể thao, kết nối các mối quan hệ, diễn đàn tri thức trẻ và nhiều hoạt động đối ngoại của cộng đồng người Việt tại Úc. Theo Bảo Anh, những trải nghiệm này giúp cô gặp gỡ những người trẻ có năng lực, học hỏi thêm nhiều góc nhìn và hiểu rõ hơn trách nhiệm của sinh viên Việt Nam khi học tập ở nước ngoài. “Là du học sinh xa nhà, khi tham gia những hoạt động cộng đồng đã giúp mình giao lưu, kết nối và học hỏi từ những anh chị, bạn giỏi hơn; qua đó cho mình thêm nhiều góc nhìn khác nhau trong việc đóng góp cho đất nước dù ở nơi đâu”, cô chia sẻ.

Giữ bản sắc khi hội nhập

Với Bảo Anh, danh hiệu 'Sinh viên 5 tốt' không chỉ nằm ở những thành tích nhìn thấy trên hồ sơ. Hành trình ấy còn gắn với cách một người trẻ giữ bản sắc trong môi trường đa văn hóa. Sau 6 năm học tập và làm việc tại Úc, Bảo Anh học được từ người bản xứ tính độc lập, tinh thần dám nghĩ, dám làm và mạnh dạn chia sẻ sáng kiến. Tuy nhiên, cô muốn mang những giá trị của Việt Nam đến với bạn bè quốc tế bằng những cách gần gũi. Bảo Anh xây dựng kênh TikTok, hiện nay có khoảng 20.000 người theo dõi và 3 triệu lượt xem, chia sẻ về cuộc sống du học, việc làm tại Úc và hành trình khởi nghiệp tại Việt Nam. Thỉnh thoảng, cô cùng bạn bè thực hiện những video trải nghiệm các món ăn Việt Nam như: Phở, bún bò, cơm tấm, bún chả Hà Nội tại Sydney.

Đầu năm 2026, Bảo Anh tham gia thực hiện việc thay đổi bộ nhận diện của SVAU sau 6 năm thành lập. Trong bộ nhận diện mới, những biểu tượng của Việt Nam như: Chùa Một Cột, Vịnh Hạ Long, bánh mì, phở, đèn lồng Hội An được kết hợp với hình ảnh kangaroo và Nhà hát Opera Sydney. Với cô, đó là câu chuyện về một cộng đồng sinh viên Việt Nam vừa hội nhập, vừa giữ được bản sắc.

Xa nhà từ năm 16 tuổi, Bảo Anh từng trải qua những ngày buồn và lạc lõng. Nhưng chính những trải nghiệm tại Úc giúp cô hình thành một cách nhìn khác về hành trình trưởng thành. “Dù trên hành trình học tập, lập nghiệp có khó khăn cỡ nào cũng phải cố gắng vượt qua. Quay lại vạch xuất phát thì dễ, cảm giác an toàn nhưng sẽ không bao giờ chiến thắng bản thân cũng như thành công”, Bảo Anh tâm sự.

Bảo Anh cho rằng, trách nhiệm của người trẻ với quê hương cũng là điều khiến cô muốn tiếp tục học tập và làm việc. Với cô, những thành quả đạt được không phải lý do để dừng lại; kỷ luật, học hỏi và tiếp tục tiến về phía trước là cách để hành trình của một 'Sinh viên 5 tốt' được nối dài.

(Ảnh: NVCC)