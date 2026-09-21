Bí kíp gỡ rối cho 'tân binh' đại học: Khi cách kết nối với thầy cô thay đổi

Khi thầy cô từng là người chủ động

Sự thoải mái khi học khiến Huỳnh Như cảm thấy tự tin hơn, chủ động kết nối hơn với thầy cô. Ảnh: NVCC.

Với Tạ Thị Huỳnh Như, 19 tuổi, sinh viên ngành Sư phạm Lịch sử, Đại học Cần Thơ, một trong những kỷ niệm cô nhớ nhất thời phổ thông là lần cô giáo dạy Ngữ văn để lại hộp sữa chua cùng lời nhắn động viên trong giai đoạn ôn thi lớp 12.

Một giáo viên Toán khác cũng khiến Như ấn tượng khi nhớ tên từng học sinh chỉ sau khoảng hai tuần đầu năm học và viết những lời động viên riêng trên bài kiểm tra.

Những hành động không mất nhiều thời gian ấy lại khiến Như cảm thấy mình được nhìn thấy. Khi giáo viên chủ động bắt chuyện, cô bạn cũng bớt căng thẳng và dễ mở lời hơn nếu có điều chưa hiểu hoặc muốn chia sẻ.

Nhưng những tương tác như vậy không phải lúc nào cũng xuất hiện ở giảng đường đại học.

Đừng chờ thầy cô luôn là người mở lời

﻿Việc được thầy cô đóng góp xây dựng theo hướng tích cực là một trong những điều bất kỳ sinh viên nào cũng muốn. Ảnh: NVCC.

Lên đại học, một giảng viên có thể cùng lúc phụ trách nhiều lớp và rất nhiều sinh viên. Vì thế, việc không được hỏi han thường xuyên không đồng nghĩa với việc sinh viên không được quan tâm.

Thay đổi lớn hơn nằm ở chỗ sinh viên cần biết khi nào mình nên bước về phía thầy cô.

Thạch Kim Nhân Duyên, 21 tuổi, sinh viên ngành Sư phạm Lịch sử, Đại học Cần Thơ, cho rằng khi mắc lỗi hoặc gặp vấn đề trong học tập, cô thích được trao đổi riêng với giáo viên. Một cuộc trò chuyện rõ ràng giúp cô hiểu mình sai ở đâu và cần làm gì tiếp theo, thay vì tự suy đoán.

Từ đó, việc chủ động không nhất thiết phải là những cuộc trò chuyện dài. Có thể chỉ là một câu hỏi sau giờ học, một lần xin được trao đổi riêng hoặc một lời chào khi tình cờ gặp giảng viên.

Biết mở lời cũng là một cách trưởng thành

Theo thầy Nguyễn Hoàng Nam, giáo viên Trường THCS&THPT Ba Hòn, khi học sinh mắc lỗi, điều quan trọng là các em được lắng nghe và có cơ hội sửa sai. Tuy nhiên, để cuộc trao đổi ấy xảy ra, học sinh cũng cần cảm thấy đủ an toàn để nói ra vấn đề của mình.

﻿Theo thầy Nam, việc học sinh chủ động tìm đến giảng viên ở đại học cũng là một mấu chốt quan trọng để kết nối hiệu quả. Ảnh: NVCC.

Điều này càng đáng chú ý khi sinh viên bước vào môi trường mới. Không còn những lần thầy cô chủ động hỏi từng chuyện nhỏ, các bạn phải dần học cách nói rõ mình cần gì, chưa hiểu điều gì và đang gặp khó khăn ở đâu.

Có thể ban đầu việc chủ động tìm đến giảng viên vẫn khiến nhiều sinh viên ngại ngùng. Nhưng đôi khi, khoảng cách giữa “không biết phải làm sao” và “được thầy cô giúp đỡ” chỉ bắt đầu bằng một câu rất đơn giản: “Thầy cô ơi, em muốn hỏi một chút được không ạ?”

Kim Cương