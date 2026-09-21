Cô gái xứ Huế tốt nghiệp thạc sĩ ngành Phát triển nông thôn tại ba quốc gia

Nguyễn Vũ Bảo Châu (sinh năm 1999) tốt nghiệp Thạc sĩ, ngành Phát triển nông thôn, thuộc chương trình liên kết tại Trường ĐH Ghent (Bỉ), Trường ĐH Humboldt Berlin (Đức) và Trường ĐH Pretoria (Nam Phi).

Ban đầu, Bảo Châu lựa chọn ngành Phát triển nông thôn vì tin rằng lĩnh vực này mang lại những giá trị thiết thực và ý nghĩa cho cộng đồng. Với cô, đó là một công việc rất “ngầu”, nhưng đồng thời cũng khiến Châu không khỏi lo lắng, bởi đây chưa phải là ngành học phổ biến.

Trong thời gian học tập tại Trường ĐH Nông Lâm (ĐH Huế), những băn khoăn ấy dần thay thế bằng sự tò mò và khát khao tìm hiểu. Nữ sinh được học nhiều lĩnh vực khác nhau, từ nông nghiệp, kinh tế, chính sách đến khoa học tự nhiên và phát triển cộng đồng. Bên cạnh đó, Châu còn đi thực tế, tiếp xúc với người dân và các bên liên quan. Những trải nghiệm ấy giúp cô có cái nhìn đa chiều và nhận ra rằng các vấn đề nông nghiệp, nông thôn phức tạp hơn tưởng tượng, đòi hỏi sự phối hợp từ nhiều phía.

Theo Bảo Châu, ngành Phát triển nông thôn chưa thật sự phổ biến một phần vì tên gọi dễ khiến nhiều người nghĩ chỉ gắn với nông nghiệp. Thực tế, lĩnh vực này rộng hơn nhiều, bao gồm sinh kế, cộng đồng, môi trường, tài nguyên, chính sách, bình đẳng giới và cả biến đổi khí hậu.

Châu chia sẻ: “Điều mình thấy thú vị sau khi học ngành này là được tiếp cận vấn đề từ nhiều góc độ khác nhau. Chẳng hạn, một sản phẩm nông nghiệp không chỉ gói gọn trong khâu sản xuất, mà còn liên quan đến chuỗi giá trị, chế biến, thị trường, giá trị gia tăng và đầu ra cho người nông dân. Tương tự, sinh kế cũng gắn liền với môi trường, chính sách và khả năng thích ứng trước biến động kinh tế - xã hội”.

Bảo Châu là đại biểu thanh niên Việt Nam tham gia Chương trình Tàu Thanh niên Đông Nam Á - Nhật Bản (SSEAYP) lần thứ 49, năm 2026.

Ngoài việc học, Bảo Châu còn tích cực tham gia các hoạt động Đoàn - Hội và phong trào sinh viên. Cô từng giữ vai trò Ủy viên BCH Đoàn trường, Ủy viên BCH Hội Sinh viên Trường ĐH Nông Lâm, Phó Chủ nhiệm CLB 'Sinh viên 5 tốt', ĐH Huế, và vinh dự nhận Bằng khen của T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam. Châu cũng có cơ hội tham gia nhiều chương trình trao đổi quốc tế tại Nhật Bản và Thái Lan, qua đó mở rộng trải nghiệm, rèn luyện sự tự tin và nuôi dưỡng khát vọng hội nhập.

Sau khi tốt nghiệp với tấm bằng kỹ sư ngành Phát triển nông thôn, Châu nhận ra mình vẫn muốn tiếp tục gắn bó với lĩnh vực này. Những vấn đề như đầu ra nông sản, tình trạng “được mùa mất giá” hay cách gia tăng giá trị cho sản phẩm đã thôi thúc cô tìm hiểu sâu hơn. Vì vậy, Châu quyết định theo học thạc sĩ và xuất sắc giành học bổng toàn phần VLIR-UOS ICP do Chính phủ Bỉ tài trợ.

Với học bổng này, Châu theo học chương trình liên kết tại Trường ĐH Ghent (Bỉ), Trường ĐH Humboldt Berlin (Đức) và Trường ĐH Pretoria (Nam Phi). Việc học tập và sinh sống ở nhiều quốc gia mang lại cho Châu những trải nghiệm quý giá, đồng thời giúp cô gái trẻ rèn luyện khả năng tự tìm hiểu và thích nghi với môi trường mới.

Bảo Châu trải nghiệm bay dù lượn ở Nam Phi.

Trong thời gian học ở nước ngoài, Châu đã có cơ hội đặt chân đến hơn 20 quốc gia. Gần đây, Châu còn là một trong 16 đại biểu thanh niên Việt Nam tham gia Chương trình Tàu Thanh niên Đông Nam Á - Nhật Bản (SSEAYP) lần thứ 49. Bảo Châu cho biết: “Mình được gặp gỡ nhiều người, học thêm những điều mới và nhìn thấy một thế giới khác với những gì vốn quen thuộc. Và điều thú vị là sau mỗi chuyến đi, mình không chỉ biết thêm về thế giới mà còn hiểu thêm về chính mình, nhận ra còn rất nhiều điều để khám phá và trưởng thành.”

Bảo Châu cho rằng, giới trẻ ngày nay có lợi thế lớn nhờ khả năng tiếp cận nhanh với kiến thức và công nghệ mới, đặc biệt là các công cụ số và trí tuệ nhân tạo. Theo cô, thế hệ trẻ có thể áp dụng những công cụ này vào thực tế nông thôn, từ sản xuất, nghiên cứu, quản lý tài nguyên đến thương mại điện tử, góp phần mở rộng thị trường cho nông sản. Dù phát triển nông thôn vốn là một quá trình lâu dài với nhiều chính sách và chương trình đã được triển khai, vai trò của thế hệ trẻ chính là mang đến cách tiếp cận mới để giải quyết những vấn đề hiện tại.

Trong tương lai, Bảo Châu mong muốn tiếp tục gắn bó với những công việc hướng tới con người, cộng đồng và phát triển bền vững. Châu cũng nhấn mạnh tiềm năng của ngành Phát triển nông thôn qua các chủ đề thời sự như chuỗi giá trị nông nghiệp, kinh tế tuần hoàn, Net Zero hay thị trường carbon. Châu tin rằng các bạn trẻ muốn theo đuổi ngành này nên cho bản thân cơ hội thử sức ở nhiều lĩnh vực, quan sát vấn đề bằng góc nhìn đa chiều để hiểu rõ ngành học và xác định hướng đi phù hợp. Quan trọng hơn, đừng chờ đến khi hết sợ mới bắt đầu, hãy vừa sợ vừa thử, bởi chính những trải nghiệm đó sẽ giúp mỗi người tìm được điều mình thực sự muốn theo đuổi.

Ảnh: NVCC