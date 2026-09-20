Nữ giảng viên Trường sĩ quan phòng hóa trí tuệ, bản lĩnh, tận tâm

Thiếu tá Vương Thị Lý trong giờ coi thi lớp Sơ cấp khí tài, Trường Sĩ quan Phòng hóa - Binh chủng Hóa học.

Đa dạng phương pháp dạy học từ mỗi giờ lên lớp

Những năm qua, Hội Phụ nữ Giáo viên Trường Sĩ quan Phòng hóa, Binh chủng Hóa học luôn chủ động triển khai công tác Hội gắn với nhiệm vụ chính trị, chuyên môn và yêu cầu xây dựng đơn vị. Phong trào thi đua "Phụ nữ Binh chủng Hóa học trí tuệ - bản lĩnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới" được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực. 100% hội viên đăng ký thực hiện và đạt tiêu chuẩn phong trào thi đua.

Hội phụ nữ giáo viên sinh hoạt chuyên đề.

Với nữ giảng viên, tinh thần đổi mới trước hết được thể hiện ngay trong từng bài giảng. Từ mô hình "Bài giảng tốt - Giảng bài hay", các hội viên tích cực đổi mới phương pháp, nghiên cứu khoa học, biên soạn giáo trình điện tử, tài liệu tham khảo, xây dựng phim huấn luyện, bài giảng e-learning; đồng thời tham gia các sáng kiến về chuyển đổi số, xây dựng hệ thống dữ liệu và phần mềm hỗ trợ học tập.

Những cách làm mới từng bước đưa công nghệ số trở thành một phần thiết thực của hoạt động dạy học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo của Nhà trường.

Hiệu quả được thể hiện bằng những con số cụ thể. 100% hội viên trực tiếp tham gia giảng dạy, với khoảng 3.000 tiết mỗi năm; biên soạn 400 bài giảng điện tử, trong đó có nhiều bài giảng dưới dạng phim huấn luyện, mô hình 3D và phần mềm hỗ trợ.

86% hội viên đạt danh hiệu Giảng viên giỏi cấp trường, 28,6% đạt Giảng viên giỏi cấp Bộ Quốc phòng. Ba hội viên tham gia Hội thi Chủ nhiệm bộ môn giỏi đạt giải, gồm một giải Nhất và hai giải Nhì. Một hội viên được Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng danh hiệu Nhà giáo tiêu biểu. Cùng với đó là nhiều Bằng khen, danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở và Chiến sĩ thi đua cấp toàn quân.

Từ thực tiễn đến những công trình khoa học

Phía sau mỗi bài giảng là quá trình nghiên cứu, tìm tòi và làm mới kiến thức. Các nữ giảng viên không chỉ truyền đạt tri thức mà còn đưa những vấn đề nảy sinh từ thực tiễn giảng dạy trở thành đề tài, sáng kiến và sản phẩm khoa học.

Riêng năm 2026, hội viên phụ nữ đã chủ biên 3 giáo trình; chủ trì 2 sáng kiến cấp Bộ Tổng Tham mưu; tham gia 1 đề tài cấp Bộ Tổng Tham mưu; chủ nhiệm 1 đề tài tham gia Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội; tham gia biên soạn 2 giáo trình, 1 đề tài cấp Binh chủng và công bố 10 bài báo khoa học có chỉ số ISSN. Trong đó, một hội viên còn hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp đạt loại Giỏi.

Những kết quả ấy cho thấy sự chủ động của đội ngũ nữ giảng viên trước yêu cầu ngày càng cao của công tác giáo dục, đào tạo. Học tập và nghiên cứu không chỉ để nâng cao trình độ cá nhân, mà còn trở thành động lực làm mới phương pháp, nâng chất lượng từng giờ giảng.

Thượng tá Nguyễn Thị Thanh Hải tập huấn chuyển đổi số cho cán bộ, giảng viên nhà trường.

Tận tâm với đồng đội, trách nhiệm với gia đình

Sau giờ lên lớp và những công trình nghiên cứu, các nữ giảng viên tiếp tục đảm nhiệm một "vai trò" không kém phần quan trọng: Người xây tổ ấm, người đồng đội luôn sẵn sàng sẻ chia và người tích cực tham gia công tác Hội.

Các hoạt động chăm lo con em cán bộ, chính sách xã hội, đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo, từ thiện được duy trì thường xuyên. Hội Phụ nữ đơn vị đã trao thưởng cho học sinh giỏi là con cán bộ hưởng lương trong trường với tổng số tiền hơn 170 triệu đồng; ủng hộ chương trình "Mẹ đỡ đầu" 5,18 triệu đồng; xây dựng quỹ "Nuôi heo đất" 18 triệu đồng hỗ trợ hội viên có hoàn cảnh khó khăn vay không lãi.

Từ những việc làm giản dị ấy, sự gắn kết giữa các hội viên được bồi đắp, tạo nên một tập thể không chỉ cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ mà còn biết chia sẻ, động viên và nâng đỡ nhau trong cuộc sống.

Sự năng động của các chị còn được thể hiện qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao. Nhiều hội viên là hạt nhân trong các đội tuyển của Binh chủng tham gia hội thi cấp toàn quân, góp phần tạo nên những thành tích chung đáng ghi nhận.

Những điểm sáng lan tỏa

Trong phong trào chung, nhiều hội viên đã trở thành những điểm sáng bằng thành tích và sự nỗ lực bền bỉ. Như chị Vương Thị Lý và Khuất Thị Minh Hiền được xét tặng Giải thưởng Phụ nữ Quân đội lần thứ nhất năm 2026. Chị Nguyễn Thị Dịu đạt Giải Ba Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội lần thứ 26 và Giải Khuyến khích cuộc thi viết "Bữa cơm gia đình ấm áp, yêu thương"; chị Vũ Thị Thanh Mai đạt giải Khuyến khích tại Hội thi Báo cáo viên giỏi cấp Toàn quân.

Mỗi thành tích là một dấu mốc của cá nhân, nhưng đồng thời cũng góp phần tạo nên sức mạnh chung của tập thể. Từ những tấm gương ấy, tinh thần tự học, sáng tạo và ý thức vươn lên tiếp tục lan tỏa trong đội ngũ nữ giảng viên.

Đằng sau những con số và phần thưởng là sự bền bỉ của từng nữ giảng viên. Đó là những giờ lên lớp được chuẩn bị kỹ lưỡng, những đề tài miệt mài nghiên cứu, những sáng kiến phục vụ chuyển đổi số, những hoạt động vì đồng đội, cộng đồng và những nỗ lực vun đắp gia đình.

Nửa thế kỷ truyền thống của Trường Sĩ quan Phòng hóa được viết nên bởi nhiều thế hệ. Từ giảng đường đến phòng nghiên cứu, từ công tác Hội phụ nữ đến mỗi mái ấm gia đình là hành trình khẳng định hình ảnh người phụ nữ quân đội thời kỳ mới: trí tuệ, bản lĩnh, trách nhiệm, tận tâm và luôn sẵn sàng đổi mới để hoàn thành tốt nhiệm vụ.