Sinh viên CĐ Công nghệ TPHCM đại diện Việt Nam dự WorldSkills Shanghai 2026

Ông Nguyễn Ngọc Hiển – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ TPHCM.

Ngày 19/9, Trường Cao đẳng Công nghệ TPHCM (HCT) tổ chức Lễ xuất quân tiễn sinh viên Phạm Thị Ngọc Huệ lên đường tham dự Kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới WorldSkills Shanghai 2026, tổ chức tại Thượng Hải, Trung Quốc.

Tại kỳ thi năm nay, Ngọc Huệ là đại diện của Việt Nam tranh tài ở nghề Công nghệ Thời trang (Fashion Technology). Việc một sinh viên của Trường Cao đẳng Công nghệ TPHCM được lựa chọn góp mặt tại sân chơi kỹ năng nghề đỉnh cao toàn cầu là dấu mốc đáng tự hào, minh chứng rõ nét cho chất lượng đào tạo và chiến lược phát triển kỹ năng thực tế của nhà trường.

Lễ xuất quân cho thí sinh tham dự tại kỳ thi WorldSkills Shanghai 2026.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Ngọc Hiển – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ TPHCM gửi gắm những lời chúc tốt đẹp và động viên sâu sắc đến nữ sinh trước giờ G. Hy vọng sinh viên Ngọc Huệ sẽ phát huy tối đa các kiến thức chuyên môn, kỹ năng đã được rèn luyện; đồng thời giữ vững sự tự tin, bình tĩnh và tinh thần trách nhiệm cao trong suốt quá trình thi đấu.

“Trường Cao đẳng Công nghệ TPHCM luôn nhất quán quan điểm gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo và thực hành, chú trọng phát triển năng lực nghề nghiệp toàn diện và tạo mọi điều kiện thuận lợi để sinh viên tiếp cận các đấu trường chuyên môn quốc tế”, ông Hiển nhấn mạnh.

WorldSkills là hệ thống thi đấu kỹ năng nghề quốc tế uy tín dành cho giới trẻ, tạo môi trường để các quốc gia giao lưu, học hỏi và đánh giá chuẩn mực năng lực nghề nghiệp. Đối với nghề Công nghệ Thời trang, các thí sinh không chỉ cần nền tảng kiến thức vững chắc mà còn phải vận dụng nhuần nhuyễn kỹ năng thực hành, khả năng xử lý yêu cầu kỹ thuật khắt khe, tính chính xác tuyệt đối, tư duy sáng tạo cùng tác phong làm việc chuyên nghiệp.

Trường Cao đẳng Công nghệ TPHCM kỳ vọng hành trình này sẽ là trải nghiệm nghề nghiệp đáng nhớ, tiếp thêm ngọn lửa đam mê và động lực để toàn thể sinh viên nhà trường.

Với sự chuẩn bị nghiêm túc, kỹ lưỡng cùng sự đồng hành tận tâm của đội ngũ thầy cô và các chuyên gia, Phạm Thị Ngọc Huệ mang theo tinh thần quyết tâm cao nhất lên đường đến Thượng Hải. Trường Cao đằng Công nghệ TPHCM kỳ vọng hành trình sẽ là trải nghiệm nghề nghiệp đáng nhớ, tiếp thêm ngọn lửa đam mê và động lực để toàn thể sinh viên nhà trường chủ động rèn luyện, nâng cao năng lực và tự tin hội nhập thành công trên bản đồ nhân lực quốc tế.