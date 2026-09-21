Hyun Bin bất ngờ khi gặp fan lưu giữ kỷ niệm từ Son Ye Jin theo cách đặc biệt

Mới đây, một fan quốc tế chia sẻ trên mạng xã hội đoạn video và loạt ảnh chụp cùng Hyun Bin, kèm dòng trạng thái: “Giấc mơ ‘BinJin’ của tôi đã thành hiện thực. Đến giờ tim tôi vẫn còn đập loạn nhịp”. “BinJin” là biệt danh được người hâm mộ quốc tế dùng để gọi Hyun Bin và Son Ye Jin.

Trong đoạn video, người hâm mộ chủ động đưa cánh tay cho Hyun Bin xem. Trên tay người này có một hình xăm mô phỏng nguyên vẹn chữ ký viết tay của Son Ye Jin. Nhận ra chữ ký của bà xã, Hyun Bin lập tức cúi xuống nhìn kỹ hình xăm rồi bật thốt lên: “Wow” đầy ngạc nhiên.

Hyun Bin bất ngờ khi gặp fan xăm chữ ký của Son Ye Jin lên cánh tay.

Sau đó, nam diễn viên vui vẻ đáp lại lời đề nghị của fan và chụp ảnh cùng người hâm mộ. Sự thân thiện của Hyun Bin khiến khoảnh khắc gặp gỡ càng trở nên đáng nhớ.

Người hâm mộ chia sẻ rằng việc được gặp Hyun Bin ngoài đời vẫn khiến họ có cảm giác như đang mơ. “Tôi rất vui vì có thể cho anh ấy xem hình xăm Hạ Cánh Nơi Anh mà Son Ye Jin để lại cho tôi. Đây là khoảnh khắc tôi sẽ giữ mãi trong tim”, fan viết.

Người này cũng gửi lời cảm ơn Hyun Bin bằng tiếng Hàn: “Hyun Bin, cảm ơn anh rất nhiều vì đã đối xử ấm áp với tôi và dừng lại bên cạnh tôi trong giây lát. Đây là khoảnh khắc tôi sẽ không bao giờ quên”.

Đằng sau hình xăm đặc biệt này là một câu chuyện không kém phần thú vị. Trước đó, fan từng có cơ hội gặp trực tiếp Son Ye Jin khi nữ diễn viên đến Venice, Italy để tham dự một liên hoan phim. Người hâm mộ khi ấy đã xin chữ ký của Son Ye Jin trên cánh tay, sau đó quyết định xăm lại chính xác chữ ký tại vị trí và hình dáng tương tự để lưu giữ lâu dài.

Người này gọi Son Ye Jin là “biểu tượng cuộc đời” và bày tỏ tình yêu đặc biệt dành cho sao phim Hạ Cánh Nơi Anh: “Đây là hình xăm Hạ Cánh Nơi Anh. Tôi sẽ nhớ mãi tác phẩm này”.

Hyun Bin và Son Ye Jin là một trong những cặp đôi được yêu mến hàng đầu làng giải trí.

Hyun Bin và Son Ye Jin lần đầu hợp tác trong bộ phim điện ảnh Cuộc Đàm Phán ra mắt năm 2018. Sau đó, cả hai tái hợp trong bộ phim truyền hình đình đám Hạ Cánh Nơi Anh. Từ những người đồng nghiệp, Hyun Bin và Son Ye Jin dần phát triển tình cảm và kết hôn vào tháng 3/2022. Đến tháng 11 cùng năm, cặp đôi đón con trai đầu lòng.