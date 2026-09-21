Gia Lai rà soát sát nhu cầu, bổ sung đủ sách giáo khoa

Trước thực tế này, các đơn vị phát hành tiếp tục bổ sung nguồn sách, ngành Giáo dục tỉnh rà soát nhu cầu đến từng học sinh để kịp thời điều phối, cấp phát.

Bổ sung nguồn, đáp ứng nhu cầu

Ngày 18-9, trao đổi với phóng viên, Công ty CP Sách và Thiết bị Bình Định (phường Quy Nhơn Nam) - đơn vị ủy quyền phân phối bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam - cho biết, vừa tiếp nhận thêm hơn 44.000 bản SGK các cấp học để bổ sung nguồn cung trên địa bàn.

Em Nguyễn Lâm Trường (bên trái) - học sinh lớp 11, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (phường Quy Nhơn) cùng bạn tìm mua SGK còn thiếu. Ảnh: H.Đ

Ông Nguyễn Quốc Quân - Phó Giám đốc công ty - thông tin, dự kiến trong những ngày tới, đơn vị tiếp tục nhập về lượng sách tương đương nhằm đáp ứng nhu cầu mua bổ sung của học sinh, phụ huynh.

Trước năm học 2026-2027, Công ty đã chuẩn bị hơn 4,1 triệu bản SGK; hiện tiếp tục cập nhật nhu cầu để bổ sung những đầu sách phát sinh sau khai giảng.

Tương tự, Công ty CP Sách và Thiết bị Trường học Gia Lai (phường Diên Hồng) đã đặt thêm hơn 1,3 triệu bản SGK từ Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Theo ông Đào Bích Trường - Phó Giám đốc công ty, trước năm học, đơn vị đã chuẩn bị hơn 2,5 triệu bản SGK phục vụ nhu cầu của học sinh.

Ở khâu bán lẻ, các nhà sách cũng chủ động tìm nguồn đối với những đầu sách còn thiếu. Bà Nguyễn Thị Thu Trang - Giám đốc Nhà sách Vạn Trí (chi nhánh thuộc Công ty CP Văn hóa Giáo dục Gia Lai) cho biết, đơn vị duy trì kết nối với các chuỗi cửa hàng trên cả nước để cập nhật, tìm nguồn sách.

Mỗi ngày, khoảng vài trăm cuốn được đưa về; một số đầu sách như Mỹ thuật, vở bài tập... vẫn đang được tiếp tục tìm kiếm. Khi có sách bổ sung, đơn vị cập nhật, đăng tải thông tin trên các nền tảng để phụ huynh, học sinh biết và kịp thời tìm mua.

Tối 18-9, em Nguyễn Lâm Trường - học sinh lớp 11, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (phường Quy Nhơn) đến Nhà sách Vạn Trí tìm mua SGK Lịch sử nhưng vẫn chưa có. Trường cho biết, đây là cuốn SGK duy nhất em còn thiếu, các môn khác đã có đủ.

Thực tế này cho thấy sau khai giảng, bài toán cung ứng không chỉ là chuẩn bị đủ số lượng sách mà còn phải đáp ứng đúng nhu cầu của từng đầu sách. Khi nhu cầu phát sinh theo từng lớp học, môn học và địa bàn, việc cập nhật sát thực tế và điều phối nguồn sách trở thành khâu quan trọng.

Rà soát đến từng học sinh

Có con đang học lớp 5, chị Nguyễn Thị Trang (phường Quy Nhơn Nam) cho hay, phần lớn SGK của con đã mua được, song vẫn còn một số đầu sách phải tìm mua bổ sung. Chị đã phải đi lại nhiều lần để tìm cho đủ sách.

“Phụ huynh chỉ mong những đầu sách còn thiếu sớm được bổ sung để học sinh có đủ SGK phục vụ việc học” - chị Trang bày tỏ.

Phụ huynh tìm mua bổ sung SGK cho con tại Nhà sách Vạn Trí (phường Quy Nhơn). Ảnh: H.Đ

Theo báo cáo ngày 12-9 của Sở GD&ĐT, qua rà soát với số liệu chốt đến ngày 10-9, số SGK còn thiếu tại một số cơ sở giáo dục chủ yếu thuộc nhu cầu cấp phát cho học sinh dân tộc thiểu số, học sinh nghèo, học sinh khuyết tật và học sinh thuộc diện được ngân sách nhà nước hỗ trợ.

Đối với nhu cầu này, Công ty CP Sách và Thiết bị Trường học Gia Lai đã đăng ký 1,055 triệu bản SGK. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã bảo đảm đầy đủ sản lượng theo đăng ký và sách đã được cung ứng về địa phương.

Ông Đào Bích Trường cho biết, đơn vị đã phân bổ một số SGK về các trường theo nhu cầu đăng ký; thời gian tới tiếp tục bổ sung nguồn và phân bổ sách về các trường để phục vụ học sinh.

Khi nguồn sách theo nhu cầu đăng ký đã được bảo đảm, khâu tiếp theo là tổ chức phân phối, cấp phát để sách đến đúng trường, đúng đối tượng. Sở GD&ĐT yêu cầu các đơn vị đối chiếu số SGK đã đăng ký, số đơn vị phát hành đã giao, nhà trường đã tiếp nhận, học sinh đã nhận và số còn thiếu; thống kê cụ thể đến từng cơ sở giáo dục, từng lớp, môn học, hoạt động giáo dục và tên sách.

Các đơn vị đồng thời cập nhật nhu cầu phát sinh, nhất là tại các trường mới thành lập, tổ chức lại hoặc điều chỉnh quy mô; trường nội trú ở địa bàn biên giới; trường vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện KT-XH khó khăn và học sinh thuộc diện được hỗ trợ, cấp hoặc cho mượn SGK.

Từ kết quả rà soát, nơi còn thiếu được bổ sung sách, nơi dư có thể điều chuyển sang nơi thiếu; SGK trong thư viện và sách cũ còn sử dụng được cũng được khai thác để hỗ trợ học sinh.

Trong thời gian chờ bản in, giáo viên, học sinh và phụ huynh có thể sử dụng miễn phí SGK điện tử do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cung cấp tại taphuan.nxbgd.vn/tap-huan để phục vụ việc dạy và học.