Quy định điều kiện đầu tư và hoạt động của cơ sở giáo dục mầm non

Trường Mầm non Sơn Ca hiện thuộc phường Bàn Thạch quản lý, trước đây được công nhận đạt chuẩn quốc gia. Ảnh: X.H

Theo Nghị định số 360, việc thành lập hoặc cho phép thành lập trường mầm non phải phù hợp với chiến lược, quy hoạch và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Địa điểm dự kiến xây dựng trường phải phù hợp quy hoạch hoặc được cơ quan có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất sang giáo dục, đồng thời đáp ứng các tiêu chuẩn về địa điểm, quy mô và diện tích theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đáng chú ý, tại khu vực nội thành của đô thị loại đặc biệt, diện tích sàn xây dựng được tính tương đương diện tích đất nhưng không thấp hơn diện tích đất bình quân tối thiểu cho một trẻ. Để được cấp phép hoạt động giáo dục, trường mầm non phải bảo đảm cơ sở vật chất tối thiểu, đồ dùng, đồ chơi, học liệu, thiết bị dạy học; có đủ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân sự hỗ trợ giáo dục và người lao động đáp ứng yêu cầu nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ.

Về nguồn lực tài chính, trường mầm non tư thục phải có mức đầu tư ít nhất 30 triệu đồng/trẻ, không bao gồm chi phí sử dụng đất. Tổng vốn đầu tư được tính theo quy mô dự kiến cao nhất của nhà trường. Trường hợp không xây dựng cơ sở vật chất mới mà thuê hoặc sử dụng cơ sở vật chất sẵn có, mức đầu tư tối thiểu phải đạt 70% mức quy định.

Nghị định cũng quy định trường mầm non có thể bị đình chỉ tuyển sinh nếu không bảo đảm điều kiện hoạt động, tổ chức giáo dục không đúng địa điểm được cấp phép hoặc vi phạm pháp luật đến mức phải đình chỉ. Trường không khắc phục nguyên nhân sau thời hạn đình chỉ tuyển sinh hoặc vẫn cố tình tuyển sinh trái quy định có thể bị đình chỉ hoạt động giáo dục.

Thời hạn đình chỉ tuyển sinh hoặc đình chỉ hoạt động giáo dục được xác định trong quyết định của cơ quan có thẩm quyền nhưng tối đa không quá 12 tháng.