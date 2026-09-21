Xây dựng văn hóa đọc ở Trường THCS Lê Quý Đôn

Học sinh Trường THCS Lê Quý Đôn trong một buổi đọc sách tại thư viện nhà trường.

Những buổi chiều trong tuần, thư viện Trường THCS Lê Quý Đôn trở thành “điểm hẹn” quen thuộc của đông đảo học sinh. Mỗi em tự lựa chọn một cuốn sách phù hợp với sở thích và nhu cầu tìm hiểu. Có em tìm đến những trang sách lịch sử, văn học; em quan tâm đến khoa học, kỹ năng sống hoặc những câu chuyện gần gũi với lứa tuổi. Việc tự chọn sách, tự dành thời gian đọc tạo cho học sinh một khoảng thời gian cần thiết sau những giờ học trên lớp, đồng thời mở ra cách tiếp cận kiến thức chủ động hơn.

Thư viện nhà trường hiện có nhiều thể loại sách, từ sách văn học, lịch sử, khoa học, tạp chí đến sách kỹ năng sống, sách tham khảo phục vụ học tập. Nguồn sách được bổ sung, luân chuyển thường xuyên giúp học sinh có thêm lựa chọn, phù hợp với nhu cầu tìm hiểu. Mới đây, nhà trường được Trung tâm Bảo tồn di sản, Bảo tàng và Thư viện tỉnh luân chuyển thêm 120 đầu sách, với nội dung phong phú, góp phần làm đa dạng thêm nguồn sách phục vụ học sinh.

Cùng với cơ sở vật chất và nguồn sách, nhà trường đã xây dựng kế hoạch phát triển văn hóa đọc cụ thể gắn với hoạt động học tập của học sinh. Học sinh mỗi lớp sau buổi đọc sẽ thực hiện “Phiếu thu hoạch”, ghi lại nội dung chính hoặc cảm nhận chung về cuốn sách đã đọc. Cách làm này giúp các em tập trung hơn trong quá trình đọc, đồng thời lựa chọn thông tin, xác định điều mình tâm đắc và diễn đạt thành ý kiến riêng.

Từ hoạt động đọc thường xuyên, nhà trường cũng chú trọng tạo thêm những “sân chơi” bổ ích để học sinh chia sẻ và thể hiện điều mình tiếp nhận từ sách. Trong một số hoạt động ngoại khóa, các em được tham gia giới thiệu những cuốn sách hay, kể chuyện theo sách, hoặc vẽ tranh về nhân vật, nội dung mình yêu thích. Những hoạt động này tạo không khí gần gũi, giúp việc đọc trở thành một hoạt động có tính tương tác, khuyến khích học sinh trao đổi với nhau về những điều đã đọc. Em Ngô Hoàng Lộc, học sinh lớp 9C, chia sẻ: “Việc đọc sách giúp em và các bạn duy trì thói quen, có thêm kỹ năng sống. Khi đọc những cuốn sách mình yêu thích, em có thêm nhiều điều để suy nghĩ và hiểu thêm về những vấn đề mà trên lớp mình chưa tìm hiểu sâu”.

Dưới mái trường mang tên nhà bác học Lê Quý Đôn, việc phát triển văn hóa đọc càng có ý nghĩa quan trọng trong việc khơi dậy tinh thần tự học. Lịch sử, văn học, khoa học hay những câu chuyện về cuộc sống không chỉ bổ sung kiến thức mà còn giúp các em tiếp cận một vấn đề từ nhiều góc nhìn. Khi đọc, học sinh phải tự đặt câu hỏi, tìm kiếm thông tin, lựa chọn điều cần ghi nhớ và hình thành cách nhìn của riêng mình. Đây là những kỹ năng cần thiết trong quá trình học tập, nhất là khi yêu cầu tiếp nhận kiến thức ngày càng đòi hỏi tính chủ động.

Cô Phùng Thị Mai Hương, Hiệu trưởng Trường THCS Lê Quý Đôn cho biết: “Nhà trường xác định việc duy trì hoạt động đọc sách cần gắn với nhu cầu thực tế của học sinh, giáo viên, để thư viện không chỉ là nơi lưu giữ sách. Khi đã quen với việc đọc, ghi chép và suy ngẫm, học sinh sẽ có thêm một phương pháp để chủ động tiếp cận kiến thức. Ở bậc THCS, văn hóa đọc hướng tới hình thành năng lực tự học và tư duy độc lập. Những thông tin, cách diễn đạt và trải nghiệm được tích lũy qua quá trình đọc có thể trở thành nền tảng để các em học tập hiệu quả hơn. Điều quan trọng là nhà trường tạo được môi trường để học sinh biết lựa chọn, tiếp nhận và biến những điều thu nhận được thành hiểu biết của riêng mình”.

Từ thư viện đến lớp học, những giờ đọc sách đều đặn đang mở thêm cho học sinh Trường THCS Lê Quý Đôn một không gian để khám phá tri thức, nuôi dưỡng sự yêu thích sách và rèn luyện khả năng diễn đạt suy nghĩ. Dưới mái trường này, xây dựng văn hóa đọc được bắt đầu từ những việc cụ thể: có nguồn sách phù hợp, dành thời gian đọc, hướng dẫn học sinh ghi chép, chia sẻ và suy ngẫm về những điều đã đọc... Qua đó góp phần để sách hiện diện gần hơn trong đời sống học đường, trở thành một nguồn tri thức đồng hành cùng các em trong quá trình học tập và trưởng thành.