Học sinh Việt Nam có thể học chương trình THPT nước ngoài không giới hạn tỷ lệ

Đáng chú ý, dự thảo cho phép học sinh Việt Nam học chương trình giáo dục nước ngoài ở cấp THPT mà không quy định giới hạn tỷ lệ.

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định quy định về hợp tác, đầu tư với nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục. Nếu được ban hành, nghị định này sẽ thay thế Nghị định 86/2018 và Nghị định 124/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 86.

Theo Bộ GD&ĐT, dự thảo được xây dựng nhằm thể chế hóa Nghị quyết 71-NQ/TW và các chủ trương liên quan, đồng thời thống nhất với hệ thống pháp luật mới. Định hướng đáng chú ý là đơn giản hóa thủ tục, tăng phân cấp, phân quyền, mở rộng quyền tự chủ nhưng đi kèm công khai, trách nhiệm giải trình và hậu kiểm.

Không giới hạn tỷ lệ học sinh Việt Nam học chương trình nước ngoài

Trong lĩnh vực giáo dục mầm non và phổ thông, dự thảo đề xuất ba hình thức liên kết giáo dục gồm: Thực hiện chương trình giáo dục Việt Nam nhằm đạt mục tiêu cao hơn về chất lượng; thực hiện chương trình tích hợp giữa chương trình Việt Nam và chương trình nước ngoài; và thực hiện chương trình giáo dục nước ngoài.

Đáng chú ý, dự thảo cho phép học sinh là công dân Việt Nam học chương trình giáo dục của nước ngoài ở cấp THPT tại các cơ sở thuộc đối tượng được phép, không quy định giới hạn tỷ lệ học sinh Việt Nam theo học.

Tuy nhiên, học sinh Việt Nam vẫn phải học các môn học bắt buộc theo quy định của pháp luật. Việc tổ chức chương trình nước ngoài phải bảo đảm mục tiêu giáo dục của Việt Nam, quyền và lợi ích hợp pháp của người học, đồng thời bảo đảm khả năng chuyển tiếp trong hệ thống giáo dục.

Với cơ sở giáo dục công lập, hoạt động liên kết với nước ngoài không được làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ giáo dục được giao, quyền học tập của học sinh và việc thực hiện giáo dục bắt buộc.

Dự thảo cũng quy định không được sử dụng hoạt động liên kết để thay thế hoặc hạn chế việc thực hiện chương trình giáo dục bắt buộc. Ảnh: MOET

Đối với chương trình giáo dục tích hợp, Sở GD&ĐT sẽ tổ chức thẩm định, phê duyệt trước khi triển khai. Sau khi một Sở GD&ĐT phê duyệt, chương trình có thể được cơ sở giáo dục khác sử dụng mà không phải thẩm định, phê duyệt lại nếu không thay đổi nội dung.

Đại học được mở rộng hình thức liên kết với nước ngoài

Ở bậc đại học, dự thảo quy định ba hình thức liên kết gồm liên kết đào tạo để cấp văn bằng, chứng chỉ; liên kết thành lập viện nghiên cứu, trung tâm đổi mới sáng tạo, phòng thí nghiệm trọng điểm; và phân hiệu của cơ sở giáo dục đại học nước ngoài tại Việt Nam.

Trong giáo dục nghề nghiệp, hai hình thức được đề xuất gồm liên kết đào tạo để cấp văn bằng, chứng chỉ và liên kết thành lập khoa, trung tâm, đơn vị chuyên môn.

Đối với văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài tại Việt Nam, dự thảo chuyển trọng tâm quản lý sang công khai, thông báo, cập nhật dữ liệu và hậu kiểm, đồng thời quy định rõ phạm vi hoạt động của các văn phòng này.

Một điểm mới khác là bổ sung khuôn khổ pháp lý cho hoạt động hợp tác, đầu tư ra nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục. Các thủ tục đầu tư tiếp tục thực hiện theo pháp luật về đầu tư và các quy định pháp luật có liên quan.

Việc giảm thủ tục tiền kiểm được đặt song song với yêu cầu tăng trách nhiệm của cơ sở giáo dục, nhà đầu tư và các bên tham gia hợp tác.

Dự thảo yêu cầu các chủ thể tăng cường công khai thông tin, cập nhật dữ liệu, báo cáo và giải trình. Cơ quan quản lý sẽ có thêm cơ chế giám sát, đánh giá mức độ tuân thủ và phân loại rủi ro để lựa chọn phương thức kiểm tra phù hợp. Ảnh: MOET

Thay vì kiểm tra dàn trải, dự thảo định hướng ưu tiên giám sát từ xa thông qua dữ liệu, thông tin công khai, báo cáo, phản ánh của người học, nhà giáo, người lao động và kết quả kiểm định chất lượng.

Cách quản lý này được Bộ GD&ĐT kỳ vọng tạo môi trường thuận lợi hơn cho hợp tác, đầu tư quốc tế trong giáo dục, đồng thời vẫn kiểm soát chất lượng và bảo vệ quyền lợi người học.

Dự thảo Nghị định hiện được Bộ GD&ĐT đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ để lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân trước khi hoàn thiện.