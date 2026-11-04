Có lẽ, với người chiến sĩ giữ đảo, hình ảnh những hàng dừa nơi đảo xa tạo nhiều cảm xúc, gợi nhớ về quê hương. Cây dừa sinh sôi lan tỏa màu xanh trên đảo góp phần giúp người chiến sĩ thêm vững tin, ấm lòng. Hình ảnh bình dị của làng quê hiện diện giữa Trường Sa chính là sự kết nối tình cảm giữa đất liền với biển, đảo.

Cán bộ, chiến sĩ đảo Nam Yết hưởng ứng Tết trồng cây. Ảnh minh họa: qdnd.vn

Góp thêm màu xanh cho Trường Sa không chỉ là góp thêm cây xanh để cải thiện môi trường sống mà còn là góp tình cảm, niềm tin và trách nhiệm của hậu phương đối với những người đang ngày đêm bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc.

Một cây dừa bén rễ và sinh sôi phát triển ở nơi đảo xa không phải chuyện dễ dàng, cán bộ, chiến sĩ phải chắt chiu từng ca nước ngọt, kiên trì, cần mẫn chăm sóc rất kỳ công. Giữa mênh mông biển trời, những mầm xanh giàu sức sống vươn lên giữa đảo không chỉ góp phần tạo cảnh quan, môi trường xanh-sạch-đẹp mà còn thể hiện ý chí, nghị lực của cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm kiên cường canh giữ đảo xa.

Đồng hành với Chương trình “Xanh hóa Trường Sa” không chỉ mang lại giá trị vật chất, tinh thần cho bộ đội và nhân dân trên đảo mà còn thể hiện tình cảm, trách nhiệm của cả nước đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc. Chính vì vậy, sự chung tay của các địa phương, đơn vị và nhân dân sẽ tiếp tục là nguồn lực quan trọng để hiện thực hóa mục tiêu thiết thực, ý nghĩa ấy. Giữa nơi “đầu sóng, ngọn gió”, mỗi tán cây vươn mình trong gió biển đang viết tiếp câu chuyện về sự sống, về ý chí và trách nhiệm gìn giữ biển, đảo thiêng liêng.