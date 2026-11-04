Phú Thọ nâng sức hút du lịch từ trải nghiệm bản địa

Đồi chè Long Cốc, tỉnh Phú Thọ. Ảnh: Triệu Khắc Trí

Một chuyến đi có thể bắt đầu từ mong muốn ngắm đồi chè, tìm hiểu di sản hay nghỉ lại trong bản làng, nhưng điều níu chân du khách còn nằm ở những trải nghiệm trên hành trình. Từ lợi thế ấy, Phú Thọ đang chú trọng kết nối tài nguyên với dịch vụ, đưa bản sắc địa phương trở thành chất liệu phát triển du lịch.

Kết nối những trải nghiệm riêng

10 tháng của năm 2026, Phú Thọ ước đón 14,25 triệu lượt khách du lịch, tăng 9,62% so với cùng kỳ; tổng doanh thu khoảng 14,7 nghìn tỷ đồng, tăng 11%. Khách lưu trú đạt khoảng 4,46 triệu lượt, cho thấy bên cạnh thu hút khách, việc phát triển dịch vụ và làm phong phú hành trình vẫn là yêu cầu cần được quan tâm.

Để phát huy tiềm năng, tỉnh đã phê duyệt Đề án Phát triển du lịch giai đoạn 2026 đến 2030 tại Quyết định số 2229/QĐ-UBND ngày 15/7/2026. Định hướng phát triển du lịch được cụ thể hóa qua các hoạt động kết nối điểm đến, quảng bá sản phẩm và huy động sự tham gia của doanh nghiệp, cộng đồng.

Với nguồn lực văn hóa, cảnh quan đa dạng, mỗi địa phương có thể đóng góp một sắc thái riêng vào hành trình chung. Điều cần thiết là giúp du khách tiếp cận những giá trị ấy thông qua sản phẩm cụ thể, có dịch vụ phù hợp và sự kết nối giữa các bên cùng làm du lịch.

Lãnh đạo xã Long Cốc, tỉnh Phú Thọ kiểm tra công tác chuẩn bị Tuần Văn hóa - Du lịch 2026. Ảnh: UBND xã Long Cốc

Tại Sơn Lương và Long Cốc, việc xây dựng sản phẩm đang được tiếp cận từ chính đời sống bản địa. Chương trình khảo sát du lịch từ ngày 9 đến 11/10, dưới sự chỉ đạo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đã kết nối doanh nghiệp lữ hành với hai địa phương để tìm hiểu cảnh quan, dịch vụ và khả năng tổ chức hành trình.

Ở Sơn Lương, đoàn khảo sát tiếp cận không gian văn hóa Mường, trải nghiệm gói bánh từ nếp Gà Gáy, tìm hiểu ẩm thực và sinh hoạt cộng đồng. Đến Long Cốc, hoạt động tham quan đồi chè được kết hợp với tìm hiểu sản xuất, chế biến trà và trải nghiệm một số công đoạn sao chè thủ công.

Qua những hoạt động ấy, cảnh quan được kết nối với câu chuyện lao động và văn hóa của người dân. Đây là cơ sở để doanh nghiệp và địa phương tiếp tục hoàn thiện sản phẩm, giúp chuyến đi có thêm nội dung thay vì chỉ dừng ở tham quan, chụp ảnh.

Tiếp nối hoạt động kết nối, Long Cốc đang chuẩn bị Tuần Văn hóa, Du lịch từ ngày 18 đến 24/11. Chương trình dự kiến có hội thảo xúc tiến đầu tư, kết nối du lịch, hoạt động khảo sát của đơn vị lữ hành và trải nghiệm gắn với chè, văn hóa Mường.

Việc đưa doanh nghiệp lữ hành đến khảo sát tạo cơ hội để các bên trao đổi về dịch vụ, lịch trình và khả năng hình thành tour. Với hộ kinh doanh, đó cũng là dịp nhìn lại sản phẩm đang cung cấp, xác định những điều kiện cần bổ sung để đáp ứng nhu cầu khách.

Hội nghị triển khai công tác chuẩn bị Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam và Tuần Văn hóa - Du lịch Long Cốc năm 2026. Ảnh: UBND xã Long Cốc.

Bên cạnh đồi chè và cảnh quan miền núi, không gian di sản mở ra những trải nghiệm mang chiều sâu văn hóa. Tại Hùng Lô, tham quan đình cổ được kết nối với thưởng thức hát Xoan, tìm hiểu phong tục, ẩm thực và đời sống cộng đồng.

Sức hấp dẫn của hành trình vì thế gắn với những người đang gìn giữ di sản. Khi người dân trực tiếp giới thiệu nếp sống và thực hành văn hóa, du khách có thêm cơ hội hiểu về vùng đất, còn cộng đồng có điều kiện tham gia cung cấp dịch vụ từ những giá trị quen thuộc của mình.

Nâng chất lượng từ cơ sở

Để những trải nghiệm riêng tạo thành sức hút lâu dài, chất lượng phục vụ cần theo kịp hoạt động quảng bá. Một điểm đến có cảnh quan đẹp, văn hóa đặc sắc vẫn cần cơ sở lưu trú bảo đảm, thông tin rõ ràng và môi trường an toàn để du khách yên tâm lựa chọn.

Gắn với chương trình kích cầu du lịch tại Mai Hạ trong tháng 10, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Thọ Dương Hoàng Hương nhấn mạnh hướng kết hợp quảng bá văn hóa, giới thiệu sản phẩm OCOP và trình diễn nghề truyền thống. Mục tiêu là đa dạng hóa trải nghiệm, khuyến khích khách kéo dài thời gian lưu trú, gắn du lịch với tiêu thụ sản phẩm và bảo tồn bản sắc.

Chi hội Văn nghệ dân gian khu vực Tân Sơn sơ kết hoạt động 9 tháng đầu năm 2026. Ảnh: UBND xã Long Cốc

Cùng với phát triển sản phẩm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Đinh Công Sứ yêu cầu tăng cường phối hợp giữa cơ quan quản lý, địa phương và doanh nghiệp; kiểm tra chất lượng dịch vụ, tiếp nhận, xử lý phản ánh của khách. Hiệp hội Du lịch được đề nghị vận động hội viên bảo đảm chất lượng, giá cả hợp lý và duy trì ưu đãi.

Ở cơ sở, yêu cầu nâng chất lượng có thể bắt đầu từ những công việc gần gũi với người kinh doanh lưu trú. Tại xã Xuân Đài, nơi có hoạt động du lịch gắn với Vườn quốc gia Xuân Sơn, lực lượng Công an trực tiếp hướng dẫn các cơ sở sử dụng phần mềm khai báo cư trú trực tuyến.

Một số cơ sở còn gặp khó khăn khi cài đặt, đăng ký tài khoản và thao tác trên hệ thống. Cán bộ xuống từng cơ sở, hướng dẫn từ truy cập, nhập thông tin đến hoàn thành khai báo, giúp người phụ trách nắm quy trình và hạn chế sai sót.

Đến cuối tháng 10/2026, 100% cơ sở kinh doanh lưu trú trên địa bàn xã đã đăng ký tài khoản và thực hiện khai báo trên hệ thống trực tuyến. Đây là một bước hỗ trợ cụ thể để việc quản lý lưu trú thuận tiện hơn, gắn với bảo đảm an ninh, trật tự tại địa bàn du lịch.

Sự tham gia của cộng đồng cũng đang được đặt ra tại Hy Cương với mô hình làng văn hóa du lịch cộng đồng “Nguồn Cội - Đất Tổ”. Địa phương đang nghiên cứu triển khai thí điểm, có sự tham gia của doanh nghiệp và người dân, hướng tới khai thác giá trị văn hóa gắn với phát triển kinh tế.

Từ xây dựng sản phẩm đến hỗ trợ người cung cấp dịch vụ, mỗi công việc đều góp phần chuẩn bị điều kiện đón khách. Khi bản sắc được gìn giữ, trải nghiệm được tổ chức chu đáo và cộng đồng có vai trò rõ ràng, Phú Thọ có thêm cơ sở để nâng sức hấp dẫn của điểm đến, mở rộng cơ hội sinh kế từ du lịch.