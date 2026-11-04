Báo Mỹ: Đừng đi du thuyền giá rẻ trên vịnh Hạ Long

Du khách trải nghiệm du thuyền hạng sang trên vịnh Hạ Long, Quảng Ninh, cuối tháng 4.

Vịnh Hạ Long với hàng nghìn đảo đá vôi nhô lên giữa làn nước xanh ngọc là một trong những điểm đến nổi bật nhất Việt Nam, sở hữu cảnh quan được đánh giá ấn tượng nhất Đông Nam Á, theo tạp chí du lịch Mỹ Lonely Planet.

Du khách có thể lựa chọn tour tham quan trong ngày, nghỉ đêm trên du thuyền hoặc những hành trình cao cấp kết hợp nhiều hoạt động trải nghiệm. Thị trường du thuyền đa dạng loại hình, từ bình dân, tầm trung đến hạng sang, cùng các hoạt động ngoài trời hoặc chăm sóc sức khỏe.

Thời điểm nào thích hợp để đi du thuyền?

Lonely Planet gợi ý mùa cao điểm của du thuyền kéo dài từ tháng 5 đến tháng 8, tuy nhiên những cơn bão nhiệt đới trong thời gian này có thể khiến các chuyến đi bị hủy.

Đầu mùa hè, thời tiết ấm áp, ít mưa, nhiệt độ nước biển thích hợp để bơi lội. Từ tháng 6, trời bắt đầu nóng ẩm, mưa xuất hiện thường xuyên. Bầu trời nhiều mây tạo nên vẻ kỳ ảo cho cảnh quan biển đảo, trong khi thảm thực vật trên các đảo đá phát triển xanh tốt.

Mùa thu (từ tháng 9 đến tháng 11) được xem là thời điểm lý tưởng để khám phá vịnh Hạ Long, khi biển êm, trời trong và không khí dễ chịu. Sang mùa đông, trời khá lạnh nhưng các tour du thuyền vẫn hoạt động.

Dù đi vào thời điểm nào trong năm, du khách nên chuẩn bị phương án linh hoạt cho lịch trình bởi chuyến đi có thể bị thay đổi hoặc hủy đột xuất tùy theo thời tiết và điều kiện trên biển.

Du thuyền hoạt động tấp nập trên vịnh Hạ Long cuối tháng 4.

Quy định tham quan

Vịnh Hạ Long hiện có 5 tuyến tham quan cố định do Ban Quản lý quy định. Các du thuyền nghỉ đêm thường khởi hành từ những khu vực gần nhau, vào khung giờ tương tự và đi theo lịch trình được thiết kế sẵn, lần lượt đưa khách đến các điểm tham quan nổi tiếng.

Ngoài ra, du khách chỉ được bơi tại những bãi biển nằm trong danh sách cho phép.

Nên chọn loại du thuyền nào?

Tạp chí Mỹ gợi ý du khách lựa chọn hành trình phù hợp sở thích, ngân sách và thời gian lưu trú. Với lịch trình hạn chế, khách có thể tham gia tour trong ngày, trở về Hà Nội vào buổi tối. Tuy nhiên, tour 2 ngày 1 đêm vẫn là lựa chọn phổ biến nhất.

Một số đơn vị còn tổ chức tour 3 ngày 2 đêm, đưa khách đến các làng chài nổi ở vùng biển phía Đông Nam, nơi vịnh Hạ Long tiếp giáp vịnh Bái Tử Long. Dù chọn hành trình dài hay ngắn, du khách đều phải trả phí tham quan vịnh và các điểm du lịch. Khoản phí này thường đã được tính trong giá tour.

"An toàn là một trong những lý do quan trọng, du khách được khuyến nghị tránh những tour du thuyền có giá quá rẻ", Lonely Planet nhấn mạnh.

Du khách quốc tế tham gia lớp học nấu ăn trên du thuyền 5 sao ngủ qua đêm ở vịnh Hạ Long.

Du thuyền hạng sang

Giá tham khảo: 7,7-9 triệu đồng/người cho hành trình 2 ngày 1 đêm.

Du khách muốn trải nghiệm nghỉ dưỡng cao cấp có thể lựa chọn những du thuyền được ví như "khách sạn 5 sao" trên mặt nước. Loại hình này ngày càng phổ biến khi nhiều tàu du lịch quốc tế cỡ lớn cập Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long.

Các du thuyền thường có thiết kế sang trọng, đôi khi mô phỏng hình dáng thuyền buồm gỗ truyền thống, nhưng được trang bị tiện nghi hiện đại và động cơ giúp tàu di chuyển êm ái.

Du khách có thể thư giãn trên ghế tắm nắng, thưởng thức cocktail và ngắm mặt trời lặn phía sau những đảo đá phủ cây xanh.

Du khách ngắm toàn cảnh vịnh Hạ Long từ du thuyền.

Du thuyền bình dân và tầm trung

Giá tham khảo: 1,5-2,1 triệu đồng/người cho tour trong ngày; 2,8-3,9 triệu đồng/người cho tour qua đêm.

Phần lớn du khách đến vịnh Hạ Long lựa chọn du thuyền bình dân hoặc tầm trung. Tuy nhiên, mức giá và chất lượng dịch vụ giữa các đơn vị có sự khác biệt đáng kể.

Phân khúc giá thấp nhất có điều kiện tiện nghi khá sơ sài. Một số nơi được ví như "nhà nghỉ bình dân" nổi trên mặt nước, với không khí thoải mái, tạo điều kiện để hành khách giao lưu với nhau.

Ở phân khúc tầm trung, du khách có thể tìm thấy những du thuyền có cabin tiện nghi như khách sạn, hướng dẫn viên am hiểu địa phương và hoạt động chèo kayak trong lịch trình.

Du khách quốc tế lên cano khám phá vịnh Hạ Long.

Du thuyền trong ngày

Giá tham khảo: từ 770.000 đồng/giờ thuê tàu hoặc 1,5 triệu đồng/người cho tour ghép.

Nếu không có nhiều thời gian, du khách có thể lựa chọn tour trong ngày khởi hành từ Cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu.

Đây là loại hình có chi phí thấp, dễ đặt trực tiếp tại Hạ Long và không đòi hỏi nhiều khâu chuẩn bị. Một số tàu còn phục vụ karaoke miễn phí để du khách giải trí trong hành trình.

Tuy nhiên, các chuyến đi thường đông khách, khá ồn ào và chỉ đủ thời gian ghé một vài điểm tham quan. Tiện nghi trên tàu và thực đơn cũng chủ yếu phục vụ thị hiếu của khách địa phương.

Đan Châu