Tinh hoa làng nghề thủ công Hà Nội hội tụ bên hồ Gươm

Chương trình kéo dài đến ngày 3-1-2027, tái hiện hành trình di sản Thăng Long - Kẻ Chợ, mang đến không gian kết nối độc đáo giữa giá trị thủ công truyền thống và nghệ thuật sáng tạo đương đại.

Chương trình trưng bày “Tinh hoa hội tụ” được tổ chức nhằm tôn vinh các giá trị di sản văn hóa, tri ân đội ngũ nghệ nhân bền bỉ giữ nghề, đồng thời tạo điểm nhấn văn hóa – du lịch đặc sắc cho Thủ đô nhân dịp Ngày Di sản văn hóa Việt Nam và Ngày Văn hóa Việt Nam.

Lấy cảm hứng từ lịch sử Thăng Long - Kẻ Chợ, điểm nhấn đầu tiên thu hút công chúng là không gian sắp đặt “Bến Kẻ Chợ - Con thuyền chở tinh hoa”. Hình ảnh con thuyền chở đầy các sản phẩm gốm sứ, mây tre đan và vật liệu thủ công tái hiện ký ức về dòng giao thương tấp nập đưa sản vật từ các làng quê hội tụ về đất Kinh kỳ.

Từ con thuyền biểu tượng, du khách bước vào không gian “Đan - Từ tre mây thành hình”. Nơi đây giới thiệu kỹ nghệ đan mây tre Phú Vinh – nơi những sợi mây, nan tre mộc mạc qua bàn tay khéo léo của thợ thủ công đã biến hóa thành các tác phẩm gia dụng và mỹ nghệ tinh xảo.

Những sản phẩm được giới thiệu không chỉ tôn vinh sự tinh tế, kiên trì của người thợ làng nghề Phú Vinh mà còn chứng minh sức sống bền bỉ, khả năng hội nhập và phát triển mạnh mẽ của nghề thủ công truyền thống trong nhịp sống hiện đại.

Tại không gian tầng 1, du khách được tương tác trực tiếp với nghệ nhân và tham gia trải nghiệm làm sản phẩm thủ công.

Không gian trưng bày dễ dàng tiếp cận với người dân và du khách.

Những sản phẩm thủ công thu hút du khách tới tham quan và tìm hiểu về tinh hoa làng nghề của Hà Nội.

Tại không gian “Thêu nên lịch sử - Câu chuyện hồ Gươm”, công chúng được thưởng lãm các sản phẩm nghệ thuật thêu tay thủ công truyền thống.

Điểm nhấn của không gian thêu là bức tranh sắp đặt nghệ thuật từ hàng trăm đường kim sợi chỉ, tái hiện sinh động truyền thuyết Vua Lê Lợi trả gươm báu cho Rùa Vàng (Rùa thần), gắn liền với không gian di tích hồ Hoàn Kiếm.

Đến với không gian “Dòng sông gốm - Từ đất qua lửa”, công chúng được chiêm ngưỡng các sáng tạo của nghệ sĩ Ký Danh. Trưng bày kết nối kỹ nghệ gốm Bát Tràng truyền thống với ngôn ngữ tạo hình đương đại, thể hiện sự biến đổi kỳ diệu của đất qua bàn tay người thợ và ngọn lửa.

Các tác phẩm gốm phong phú về kiểu dáng và màu men được sắp đặt khéo léo thành một dòng chảy liên tục. Bố cục này biểu trưng cho di sản văn hóa như một dòng sông luôn vận động, giao thoa và lan tỏa sâu rộng trong đời sống cộng đồng.

Quá trình dàn dựng không gian còn làm nổi bật truyền thống nghìn năm của làng gốm Bát Tràng với phần sắp đặt ấn tượng tái hiện những sản phẩm gốm cổ được "tìm thấy" từ trong lòng đất, khẳng định gốc rễ văn hóa lâu đời của di sản Thủ đô.

Với thông điệp “Theo dấu làng nghề - Chạm tay di sản - Mang tinh hoa về nhà”, chương trình mang đến nhiều hoạt động tương tác: Công chúng được gặp gỡ nghệ nhân, tự tay đan mây tre, nặn gốm, thêu tranh và thưởng trà Hà Nội. Chương trình mở cửa đón khách tham quan và trải nghiệm đến hết ngày 3-1-2027 tại Trung tâm Thông tin văn hóa Hồ Gươm.