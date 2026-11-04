Những người mẹ Đà Nẵng 'cháy' hết mình cùng múa đương đại

Vở diễn múa đương đại "Nếu hôm đó, trời mưa..." trong khuôn khổ sự kiện Kết nối nghệ thuật sáng tạo Đà Nẵng (DACC 2026) mang đến những trải nghiệm nghệ thuật mới lạ cho khán giả. Ảnh: TRÂM ANH

Những chuyển động mang dấu ấn thời gian

Tối cuối tuần, khán giả ngồi kín sảnh Bảo tàng Đà Nẵng, từ các hàng ghế phía trước đến từng bậc thang và khoảng sàn trống. Không có sân khấu ngăn cách, những lối đi, bậc thềm cùng khung cửa đều trở thành một phần của không gian trình diễn.

Suốt 45 phút, Nếu hôm đó, trời mưa... dẫn dắt người xem qua những câu chuyện về tình yêu, gia đình và ký ức, được kể bằng ngôn ngữ chuyển động hòa cùng tiếng lòng của người trong cuộc.

Tác phẩm do Morua thực hiện trong khuôn khổ sự kiện Kết nối nghệ thuật sáng tạo Đà Nẵng (DACC 2026), với sự tham gia của năm người mẹ địa phương cùng sáu nghệ sĩ trẻ đến từ nhiều vùng miền, cùng đồng sáng tạo, biên đạo và biểu diễn.

Khác với các nghệ sĩ trẻ dạn dày sân khấu, năm người mẹ chưa từng qua đào tạo múa chuyên nghiệp. Họ đến với tác phẩm bằng niềm say mê nghệ thuật, mang theo vốn sống đời thường cùng sự bỡ ngỡ khi lần đầu thử sức với múa đương đại.

Các diễn viên của nhiều thế hệ cùng nhau tạo những chuyển động, ký ức và kể câu chuyện đời thực của chính những người tham gia. Ảnh: TRÂM ANH

Bà Vũ Thị Hồng Vân (59 tuổi), cán bộ ngành y tế đã nghỉ hưu, là người kết nối những phụ nữ cùng thế hệ tham gia vở diễn. Ban đầu, không ít người ngần ngại vì vướng bận việc gia đình hoặc chưa hình dung mình sẽ làm gì trên sân khấu. Sau nhiều lần ngỏ lời, bà đã tập hợp đủ năm thành viên để cùng bước vào ba tuần tập luyện.

Dù từng xem múa đương đại, bà Vân chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trực tiếp biểu diễn. Những buổi tập cùng các nghệ sĩ trẻ giúp bà dần cảm nhận cách cơ thể biểu đạt suy nghĩ, tình cảm qua từng cử động. Trải nghiệm mới mẻ ấy còn mang đến niềm vui khi được thử sức và đồng hành cùng thế hệ trẻ.

[VIDEO] - Hai thế hệ chia sẻ về quá trình tập luyện vở diễn:

Nghệ sĩ Nguyễn Hữu Khang, thành viên nhóm Morua, chia sẻ rằng hai thế hệ bắt đầu kết nối qua những bài tập chuyển động. Người trẻ gợi ý để các mẹ thử sức, rồi các mẹ lại đưa ra đề bài cho nghệ sĩ trẻ. Qua những lần thực hành, họ dần tìm được tiếng nói chung giữa kỹ thuật múa và nét biểu đạt tự nhiên, mộc mạc.

Để hai thế hệ hòa nhịp, biên đạo Ngô Thanh Phương cùng các cộng sự kiên nhẫn điều chỉnh nhịp độ tập luyện, từ ánh nhìn, cử động bàn tay đến từng bước chân. Khi các mẹ dần tự tin hơn, những nghệ sĩ trẻ cũng học được cách lắng nghe và thích ứng với bạn diễn.

Khi múa đương đại chạm đến đời sống

Nếu hôm đó, trời mưa... được dệt nên từ chính những chuyển động, ký ức và câu chuyện đời thực của người tham gia. Suy nghĩ về tình yêu, gia đình cùng lời nhắn nhủ con cái của các mẹ được nhóm sáng tạo chắt lọc, sắp đặt thành các lớp thoại đan cài nhịp nhàng cùng ngôn ngữ hình thể.

Với biên đạo Ngô Thanh Phương, những tâm tình ấy mang theo trải nghiệm của một thế hệ từng đi qua nhiều thăng trầm, mở ra cơ hội để người trẻ lắng nghe và thấu hiểu. Cuộc gặp gỡ giữa ký ức hôm qua và nhịp sống hôm nay cũng gắn liền với chủ đề “Lịch sử của Ngày mai” của DACC 2026.

[VIDEO] - Biên đạo Ngô Thanh Phương chia sẻ về ý tưởng sáng tạo:

Một trong những khoảnh khắc lắng đọng nhất là khi ánh sáng dần tắt, chỉ còn quả cầu nhỏ lung linh dưới luồng đèn pin. Trong khoảng lặng ấy, tiếng ru của những người mẹ cất lên mộc mạc mà da diết. Giữa không gian múa đương đại, thanh âm thân thuộc ấy đã đánh thức ký ức tuổi thơ cùng tình mẫu tử sâu lắng.

Một vở diễn trong một không gian mở mang đến trải nghiệm thú vị cho cả khán giả và nghệ sĩ múa đương đại. Ảnh: TRÂM ANH

Không chỉ đánh thức những ký ức thân thuộc, vở diễn còn gợi mở suy ngẫm về sự sẻ chia, thấu hiểu giữa các thế hệ. Với bà Hoàng Thị Lệ (60 tuổi, phường Hải Châu), hình ảnh những người mẹ đứng chung sân khấu cùng nghệ sĩ trẻ gợi liên tưởng sâu sắc đến các mối quan hệ trong gia đình.

“Những lời tâm tình của các chị khiến tôi nhớ đến nhiều điều trong cuộc sống của mình. Điều tôi thích là người trẻ và người lớn tuổi cùng biểu diễn, mỗi người một cách thể hiện nhưng vẫn tìm được sự hòa hợp. Có lẽ trong gia đình cũng vậy, khi các thế hệ chịu lắng nghe nhau, khoảng cách sẽ gần lại”, bà Lệ chia sẻ.

[VIDEO] - Khán giả chia sẻ cảm nhận về vở múa đương đại:

Trong khi đó, Ngô Phương Anh (18 tuổi, sinh viên năm nhất Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng) đến xem vở diễn cùng bạn sau khi được giảng viên giới thiệu. Lần đầu tiếp xúc với múa đương đại, em chưa thể hiểu hết thông điệp qua từng chuyển động. Dẫu vậy, giữa những biểu đạt mới lạ, lời nhắn nhủ từ các mẹ vẫn khiến Phương Anh bùi ngùi nhớ về gia đình và quê nhà.

Phương Anh nhận thấy việc đưa tác phẩm vào không gian bảo tàng giúp múa đương đại đến gần hơn với công chúng, nhất là người trẻ. Nữ sinh kỳ vọng Đà Nẵng sẽ có thêm nhiều hoạt động tương tự, tạo điều kiện cho giới trẻ khám phá các hình thức nghệ thuật giàu tính sáng tạo.

Thành công của vở diễn là mang đến một thông điệp và không gian sáng tạo không giới hạn cho những người yêu nghệ thuật. Ảnh: TRÂM ANH