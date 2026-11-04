Khu du lịch Vinh Sang: Điểm hẹn trải nghiệm văn hóa và du lịch sinh thái miệt vườn miền Tây

Không chỉ hấp dẫn bởi cảnh quan sông nước hữu tình, Khu du lịch Vinh Sang (Vĩnh Long) còn tạo dấu ấn bằng hệ thống hoạt động trải nghiệm phong phú, không gian miệt vườn đặc trưng và những giá trị văn hóa bản địa được gìn giữ, tái hiện. Sự kết hợp giữa thiên nhiên, vui chơi giải trí và văn hóa ẩm thực đã góp phần tạo nên sức hút riêng cho điểm đến này trên bản đồ du lịch miền Tây Nam Bộ.

Không gian xanh đậm chất miền Tây sông nước

Nằm trên cù lao An Bình tại ấp Bình Lương, xã An Bình, tỉnh Vĩnh Long, Khu du lịch Vinh Sang là một trong những điểm đến sinh thái mang đậm dấu ấn miệt vườn Nam Bộ. Với vị trí cách TP. Hồ Chí Minh khoảng 150 km và đối diện trung tâm thành phố Vĩnh Long, cách cầu Mỹ Thuận 6 km, nơi đây thuận lợi để du khách lựa chọn cho những chuyến tham quan, nghỉ dưỡng và khám phá miền quê sông nước.

Hành khác tập trung tại Bến Cảng Vĩnh Long, và lái tàu của Vinh Sang sẽ cho tàu qua đưa khách sang khu du lịch

Điểm nổi bật đầu tiên của Vinh Sang chính là không gian thiên nhiên xanh mát, gần gũi và mang đậm nét đặc trưng của vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Trên diện tích khoảng 2,2 ha, khu du lịch được bố trí với hệ thống vườn cây ăn trái, kênh rạch đan xen, tạo nên một không gian sinh thái hài hòa, thoáng đãng. Những hàng cây xanh, dòng nước hiền hòa cùng cảnh quan miệt vườn đem đến cảm giác thư thái, giúp du khách tạm rời xa nhịp sống ồn ào, náo nhiệt nơi đô thị.

Rất đông du khách từ các nơi tìm đến Vinh Sang

Không gian tại Vinh Sang không hướng đến sự cầu kỳ, hiện đại hóa toàn bộ cảnh quan mà chú trọng khai thác vẻ đẹp vốn có của vùng quê Nam Bộ. Những con đường nhỏ rợp bóng cây, những dòng kênh len lỏi giữa vườn xanh và nhịp sống bình dị tạo nên sức hấp dẫn riêng. Đây cũng là điều khiến Vinh Sang trở thành điểm đến phù hợp với nhiều nhóm khách, từ gia đình, học sinh, sinh viên đến các đoàn khách tham quan, trải nghiệm.

Đặc biệt, lợi thế về cảnh quan tự nhiên giúp khu du lịch phát triển các loại hình tham quan sinh thái, trải nghiệm đời sống nông thôn và tìm hiểu nét văn hóa đặc trưng của người dân miền Tây. Thay vì chỉ tham quan, ngắm cảnh, du khách có thể trực tiếp tham gia nhiều hoạt động gắn với sông nước, vườn cây và sinh hoạt thường ngày của cư dân địa phương.

Đa dạng trải nghiệm, tạo sức hút cho nhiều đối tượng du khách

Một trong những điểm tạo nên sự khác biệt của Khu du lịch Vinh Sang là khả năng kết hợp giữa du lịch sinh thái với các hoạt động vui chơi, giải trí. Không chỉ dành cho những người yêu thích không gian yên bình, nơi đây còn mang đến nhiều trải nghiệm sôi động, phù hợp với nhu cầu khám phá và vận động của du khách ở nhiều độ tuổi.

Đến Vinh Sang, du khách có thể tham gia các hoạt động như chèo xuồng ba lá, đạp thiên nga, câu cá, trượt cỏ, cưỡi đà điểu, câu cá sấu, bóng nước hay cầu lắc, đu dây qua hồ.... Những hoạt động này tạo nên sự đa dạng trong hành trình trải nghiệm, giúp chuyến tham quan không đơn thuần là ngắm cảnh mà trở thành dịp để mỗi người trực tiếp hòa mình vào không gian vui chơi giữa thiên nhiên.

Đáng chú ý, các trò chơi dân gian mang đậm bản sắc miền Tây là một trong những điểm nhấn đáng nhớ tại Vinh Sang. Tát ao bắt cá, đi cầu khỉ, đua thuyền thúng bắt vịt, lăn bóng nước hay chèo xuồng ba lá... đều là những hoạt động gắn với đời sống sông nước Nam Bộ. Những trải nghiệm tưởng chừng quen thuộc với người dân địa phương lại đem đến nhiều điều mới lạ đối với du khách đến từ các đô thị lớn.

Thông qua các hoạt động này, hình ảnh miền Tây không chỉ được tái hiện bằng cảnh quan mà còn được thể hiện qua những sinh hoạt văn hóa, lao động truyền thống. Du khách có cơ hội tìm hiểu cách người dân thích nghi với môi trường sông nước, cảm nhận sự khéo léo, linh hoạt trong đời sống thường ngày và hiểu hơn về những giá trị văn hóa được hình thành qua nhiều thế hệ.

Đến với Vinh Sang để thưởng thức các món ăn đậm chất miền Tây

Đối với các gia đình, những trò chơi vận động và trải nghiệm tập thể còn tạo cơ hội để các thành viên gắn kết, cùng tham gia các hoạt động ngoài trời. Với học sinh, sinh viên, đây cũng là dịp để tìm hiểu thực tế về thiên nhiên, văn hóa và đời sống nông thôn Nam Bộ thông qua những trải nghiệm trực quan, sinh động.

Có thể nói, sự kết hợp giữa không gian sinh thái và khu vui chơi đã giúp Vinh Sang mở rộng đối tượng khách, tạo thêm nhiều lựa chọn cho du khách khi đến với Vĩnh Long.

Ẩm thực dân dã và văn hóa bản địa làm nên dấu ấn riêng

Bên cạnh cảnh quan và các hoạt động giải trí, ẩm thực là một trong những yếu tố góp phần hoàn thiện trải nghiệm tại Khu du lịch Vinh Sang. Mang đặc trưng của vùng đất miền Tây trù phú, các món ăn tại đây chú trọng khai thác nguyên liệu địa phương, kết hợp cách chế biến dân dã nhưng đậm đà hương vị.

Du khách có thể thưởng thức nhiều món ăn mang nét riêng của ẩm thực Nam Bộ như lẩu gà chanh quế, ốc hấp hèm chuối xiêm, gỏi bò ba khía... Mỗi món ăn không chỉ đáp ứng nhu cầu thưởng thức mà còn gợi mở câu chuyện về văn hóa ẩm thực của vùng sông nước, nơi con người biết tận dụng sản vật thiên nhiên để tạo nên những món ngon đặc trưng.

Điểm đáng chú ý là trải nghiệm ẩm thực tại Vinh Sang không tách rời không gian miệt vườn. Giữa khung cảnh xanh mát, trong không khí trong lành, những món ăn dân dã càng trở nên hấp dẫn. Đây cũng là cách để du khách cảm nhận sâu hơn về phong cách sống phóng khoáng, gần gũi và hiếu khách của người dân miền Tây.

Không dừng lại ở hoạt động tham quan ban ngày, Vinh Sang còn tổ chức những chương trình trải nghiệm vào buổi tối dành cho khách lưu trú qua đêm. Các hoạt động như đốt lửa trại, làm bánh dân gian và thưởng thức đờn ca tài tử miệt vườn góp phần tạo nên không gian giao lưu văn hóa đặc sắc.

Trong đó, đờn ca tài tử là loại hình nghệ thuật gắn bó mật thiết với đời sống tinh thần của người dân Nam Bộ. Việc đưa loại hình nghệ thuật này vào hoạt động phục vụ du lịch không chỉ làm phong phú sản phẩm trải nghiệm mà còn góp phần giới thiệu, lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống đến du khách trong nước và quốc tế.

Hoạt động làm bánh dân gian cũng mang ý nghĩa tương tự. Thông qua việc trực tiếp tìm hiểu nguyên liệu, cách chế biến và thưởng thức thành phẩm, du khách có thêm cơ hội khám phá nét khéo léo, tinh tế trong văn hóa ẩm thực của người miền Tây. Những trải nghiệm này tạo nên sự kết nối giữa du khách với văn hóa địa phương, đồng thời giúp hành trình khám phá trở nên gần gũi và đáng nhớ hơn.

Con người và sự hiếu khách - giá trị tạo nên sức hút bền lâu

Nếu cảnh quan thiên nhiên là yếu tố thu hút bước chân du khách thì con người chính là một trong những yếu tố quyết định ấn tượng và cảm xúc sau mỗi chuyến đi. Với Vinh Sang, nét chân chất, cởi mở và hiếu khách của người miền Tây được xem là giá trị góp phần làm nên bản sắc riêng của điểm đến.

Ông Huỳnh Thế Cường, Phó Giám đốc Khu du lịch Vinh Sang, cho biết du khách đến đây không chỉ có cơ hội khám phá không gian miền quê sông nước yên bình mà còn được tận hưởng bầu không khí trong lành, thưởng ngoạn cảnh quan thiên nhiên và tìm hiểu cuộc sống của người dân địa phương.

Theo đó, định hướng trải nghiệm tại Vinh Sang không chỉ dừng ở việc cung cấp các dịch vụ vui chơi, giải trí mà còn hướng đến việc giúp du khách cảm nhận những nét đặc trưng của vùng đất và con người Nam Bộ. Từ cảnh quan, ẩm thực đến các hoạt động văn hóa, mỗi trải nghiệm đều góp phần tái hiện một miền Tây gần gũi, bình dị nhưng giàu sức sống.

Đây cũng là lợi thế quan trọng trong bối cảnh du lịch ngày càng chú trọng trải nghiệm thực chất. Du khách hiện nay không chỉ quan tâm đến việc tham quan một địa điểm đẹp mà còn mong muốn được hòa mình vào đời sống bản địa, tìm hiểu văn hóa, thưởng thức đặc sản và có những trải nghiệm khác biệt.

Vì vậy, việc khai thác những giá trị sẵn có của thiên nhiên và văn hóa địa phương là hướng đi có ý nghĩa đối với các khu du lịch sinh thái. Với Vinh Sang, sự kết hợp giữa cảnh quan miệt vườn, trò chơi dân gian, ẩm thực và nghệ thuật truyền thống đã góp phần tạo nên một sản phẩm du lịch có nhiều lớp trải nghiệm, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách tham quan.

Góp phần làm phong phú sản phẩm du lịch Vĩnh Long

Vĩnh Long là địa phương có nhiều tiềm năng phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng và du lịch văn hóa nhờ lợi thế sông ngòi, vườn cây ăn trái cùng hệ thống di sản, công trình kiến trúc và các giá trị văn hóa đặc trưng. Trong bức tranh chung đó, những điểm đến như Vinh Sang góp phần làm phong phú thêm lựa chọn trải nghiệm cho du khách khi tìm hiểu vùng đất Tây Nam Bộ.

Đặc biệt, vị trí của Vinh Sang tại xã An Bình giúp du khách thuận lợi kết nối với một số địa điểm tham quan nổi tiếng như Chùa Tiên Châu, các làng nghề truyền thống: cốm kẹo, khu nuôi ong lấy mật, làng gốm Cổ Chiên, các vườn trái cây quanh năm trên cù lao An Bình như: chôm chôm, ổi, xoài, mận, nhãn... Qua đó, hành trình khám phá không chỉ giới hạn trong một khu du lịch mà có thể mở rộng thành tuyến tham quan, tìm hiểu cảnh quan, kiến trúc và đời sống văn hóa địa phương.

Du khách tự tay làm nhứng món bánh đặc sản miền Tây

Việc kết nối các điểm đến cũng mở ra cơ hội gia tăng thời gian lưu trú, thúc đẩy nhu cầu sử dụng dịch vụ ăn uống, nghỉ dưỡng, vận chuyển và mua sắm đặc sản. Đây là yếu tố có ý nghĩa đối với phát triển kinh tế du lịch địa phương, đồng thời tạo thêm cơ hội để các sản phẩm nông nghiệp, đặc sản và giá trị văn hóa bản địa được giới thiệu rộng rãi hơn.

Trong xu hướng phát triển du lịch xanh, du lịch trải nghiệm và du lịch gắn với bản sắc địa phương, Vinh Sang có lợi thế khi sở hữu không gian sinh thái đặc trưng cùng hệ thống hoạt động đa dạng. Việc tiếp tục phát huy những giá trị này, nâng cao chất lượng dịch vụ và chú trọng bảo vệ cảnh quan tự nhiên sẽ là những yếu tố quan trọng để điểm đến duy trì sức hấp dẫn.

Có thể thấy, điều làm nên dấu ấn của Khu du lịch Vinh Sang không nằm ở một hoạt động riêng lẻ mà ở sự kết hợp hài hòa giữa thiên nhiên, văn hóa, ẩm thực và con người. Từ những dòng kênh xanh, vườn cây trĩu quả đến trò chơi dân gian, tiếng đờn ca tài tử và những món ăn đậm vị miền Tây, tất cả tạo nên một không gian trải nghiệm mang đậm bản sắc Nam Bộ.

Đến Vinh Sang, du khách không chỉ tìm thấy một điểm dừng chân để nghỉ ngơi, vui chơi mà còn có dịp cảm nhận sâu sắc hơn vẻ đẹp của vùng đất và con người miền Tây. Bởi sau cùng, điều đọng lại trong mỗi hành trình không chỉ là cảnh sắc đã nhìn thấy, những món ngon đã thưởng thức mà còn là sự chân thành, mộc mạc và tình cảm hiếu khách những giá trị làm nên sức sống lâu bền của du lịch miệt vườn Vĩnh Long.