Lãnh đạo UBND xã trao quyết định thành lập các đội dân phòng.

Hội nghị công bố quyết định thành lập 12 đội dân phòng tại 12 xóm trên địa bàn với 53 thành viên; bổ nhiệm 12 đội trưởng, 12 đội phó và công nhận 29 đội viên đội dân phòng. Đội dân phòng có nhiệm vụ đề xuất ban hành nội quy phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, xây dựng, thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ thuộc phạm vi quản lý; thực hiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ trong phạm vi, nhiệm vụ được phân công và tham gia chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ khi được huy động; tuyên truyền, phổ biến kiến thức, pháp luật, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cho các đối tượng thuộc phạm vi quản lý; xây dựng phong trào quần chúng tham gia phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; xây dựng phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại khu dân cư, chuẩn bị lực lượng, người, phương tiện tham gia thực tập phương án khi có yêu cầu và thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

Việc thành lập và đưa đội dân phòng vào hoạt động góp phần bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở; góp phần thực hiện hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; chủ động phòng ngừa và kịp thời xử lý các tình huống phát sinh ngay từ địa bàn dân cư.