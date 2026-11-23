Ngày 23.11, thông tin từ Công an tỉnh Sơn La, đơn vị này đã khởi tố vụ án, khởi tố 10 đối tượng về tội "Gây rối trật tự công cộng".

Theo đó, cơ quan chức năng đã thực hiện lệnh bắt tạm giam 9 bị can để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Cơ quan chức năng bắt tạm giam 9 bị can để phục vụ công tác điều tra. Ảnh: Công an tỉnh Sơn La

Trước đó, ngày 19.11, Công an tỉnh Sơn La phối hợp với đơn vị liên quan tiếp nhận tin báo về vụ đánh nhau giữa hai nhóm thanh niên.

Vụ việc xảy ra tại khu vực trước cửa quán Karaoke 05 thuộc tổ 19, phường Tô Hiệu.

Hậu quả, một người bị thương nặng phải đưa đến bệnh viện cấp cứu và một số người khác bị thương nhẹ.

Qua xác minh ban đầu, nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn trong lúc đi hát karaoke, sau đó hai nhóm bắt đầu xảy ra tranh cãi.

Trong đó, một nhóm có 7 người, nhóm còn lại 3 người, từ những lời qua tiếng lại, các bên sau đó mất kiểm soát, dẫn đến hành vi đuổi đánh nhau ngay trước cửa quán.

Đáng chú ý, các đối tượng còn sử dụng dao và các loại hung khí nguy hiểm để tấn công đối phương.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, lực lượng công an đã nhanh chóng xác minh, làm rõ vai trò của từng cá nhân trong vụ việc.

Sau 2 ngày điều tra, cơ quan chức năng đã thu thập tài liệu và chứng cứ, xác định nguyên nhân, diễn biến vụ hỗn chiến cùng hành vi của các đối tượng.

Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc theo quy định pháp luật.