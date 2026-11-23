Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá vừa được Quốc hội thông qua đã mở rộng và làm rõ khái niệm thuốc lá, nguyên liệu thuốc lá để cơ quan chức năng có căn cứ phân loại, nhận diện các sản phẩm biến tướng. Theo đó, thuốc lá bao gồm thuốc lá điếu, xì gà, thuốc lá sợi, thuốc lào, túi ngậm nicotine, shisha, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và các sản phẩm thuốc lá khác do Chính phủ quy định. Nguyên liệu thuốc lá gồm lá thuốc lá dạng khác, chất có chứa nicotine dùng cho thuốc lá cùng các chất, nguyên liệu thay thế khác.

Về các hành vi bị nghiêm cấm, Luật sửa đổi toàn diện Điều 9 nhằm kiểm soát từ sản xuất, kinh doanh, lưu thông đến sử dụng. Theo đó, các hành vi bị nghiêm cấm gồm:

Sản xuất, kinh doanh, mua bán, tàng trữ, vận chuyển, xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh, kinh doanh tạm nhập, tái xuất, kinh doanh chuyển khẩu và chứa chấp đối với: thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng; thuốc lá giả; sản phẩm thiết kế có hình thức hoặc mô phỏng bao thuốc lá, gói thuốc lá, điếu thuốc lá; sản phẩm có cấu tạo, chức năng và được sử dụng như thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng; túi ngậm nicotine, shisha và các sản phẩm thuốc lá khác; nguyên liệu thuốc lá dùng cho thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, túi ngậm nicotine, shisha và sản phẩm thuốc lá khác; nguyên liệu thuốc lá nhập lậu, thuốc lá nhập lậu;

Sản xuất, kinh doanh, mua bán, tàng trữ, vận chuyển, xuất khẩu, nhập khẩu thiết bị điện tử, bộ phận chứa nguyên liệu thuốc lá cho thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và các sản phẩm thuốc lá khác (trừ trường hợp được pháp luật cho phép);

Sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, túi ngậm nicotine, shisha, sản phẩm thuốc lá khác hoặc sản phẩm có cấu tạo, chức năng và được sử dụng như thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng;

Quảng cáo, khuyến mại, tiếp thị trực tiếp tới người tiêu dùng và tiếp thị liên kết trong thương mại điện tử đối với thuốc lá dưới mọi hình thức; bán thuốc lá trên môi trường điện tử, nền tảng thương mại điện tử hoặc phương thức giao dịch điện tử khác (trừ giao dịch, ký kết hợp đồng qua phương tiện điện tử giữa các tổ chức, cá nhân kinh doanh thuốc lá hợp pháp với nhau).

Trưng bày thuốc lá, bao bì, hình ảnh, nhãn thuốc lá nhằm nhận diện thuốc lá tại điểm phân phối, bán buôn, bán lẻ, trên môi trường điện tử hoặc bằng các hình thức trưng bày theo pháp luật thương mại (trừ trường hợp Chính phủ cho phép); Đe dọa, cản trở, trả thù, xúc phạm hoặc xâm hại người yêu cầu, nhắc nhở, phản ánh, tố giác hành vi hút thuốc lá tại địa điểm cấm.

Với thuốc lá truyền thống, người bán buôn, bán lẻ không được bán thuốc lá nếu người mua không chứng minh được đủ tuổi mua thuốc lá (từ đủ 18 tuổi). Luật bảo đảm quyền được sống, học tập, làm việc trong môi trường không khói thuốc cho mọi người, nhất là phụ nữ, trẻ em; cấm hút thuốc hoàn toàn trong nhà và trong khuôn viên cơ sở giáo dục…

Luật có hiệu lực từ 1/7/2027, riêng quy định sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 23 có hiệu lực từ 1/1/2028.