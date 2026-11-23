Ngày 19/11, thông tin từ Bộ Công an cho biết, Công an xã Bảo Yên (tỉnh Lào Cai) vừa phối hợp với các lực lượng tại cơ sở tìm kiếm thành công một bé trai đi lạc trong rừng, đưa cháu trở về với gia đình an toàn.

Trước đó, khoảng 19h ngày 18/11, Công an xã Bảo Yên nhận được tin báo từ lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở thôn Múi về việc cháu H.X.L. (SN 2015, trú tại xã Bảo Yên) không trở về nhà từ trưa cùng ngày.

Gia đình đã tổ chức tìm kiếm và tìm cách liên lạc nhưng không có kết quả.

Lực lượng Công an xã Bảo Yên tìm thấy cháu bé. Ảnh: Bộ Công an.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Bảo Yên huy động cán bộ, chiến sĩ phối hợp với lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở tại các thôn Múi, Mạ, Yên Sơn cùng gia đình và người dân địa phương triển khai tìm kiếm trên diện rộng.

Các tổ công tác được phân chia khu vực, tập trung rà soát các tuyến đường, lối mòn, khu vực rừng, đồi cây và những địa điểm cháu bé có thể đi qua.

Cán bộ Công an xã Bảo Yên thăm hỏi, động viên cháu bé sau khi được tìm thấy. Ảnh: Bộ Công an.

Thời điểm tìm kiếm, trời mưa lớn, đêm tối, địa hình phức tạp và đường sá trơn trượt khiến công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, các lực lượng vẫn kiên trì rà soát từng khu vực.

Đến khoảng 22h30 cùng ngày, sau hơn 3,5 giờ tìm kiếm, lực lượng chức năng phát hiện cháu H.X.L. tại khu vực rừng cây phía sau nhà.

Lực lượng Công an xã Bảo Yên bàn giao cháu bé cho gia đình. Ảnh: Bộ Công an.

Theo thông tin từ cơ quan công an, do bị mất phương hướng, cháu bé không thể tự tìm được đường trở về.

Ngay sau khi tìm thấy, lực lượng công an đã thăm hỏi, trấn an tinh thần và đưa cháu về bàn giao an toàn cho gia đình.

Đón con trở về an toàn sau nhiều giờ tìm kiếm, gia đình cháu H.X.L. bày tỏ sự xúc động và gửi lời cảm ơn đến lực lượng công an cùng người dân đã hỗ trợ.