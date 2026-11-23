Tạm hoãn xuất cảnh vì nợ thuế. Ảnh minh hoạ: AI

Thông tin từ Cục Thuế (Bộ Tài chính) cho biết, lũy kế từ khi Luật Quản lý thuế năm 2006 có hiệu lực từ ngày 1/7/2007 đến ngày 31/10/2026, cơ quan thuế các cấp đã ban hành hơn 250.000 thông báo tạm hoãn xuất cảnh.

Trong đó, trên 240.000 trường hợp liên quan đến chủ doanh nghiệp, hộ kinh doanh không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký với cơ quan thuế. Đáng chú ý, sau khi triển khai biện pháp tạm hoãn xuất cảnh, đã có gần 30.000 người nộp thuế chủ động thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.

Riêng nhóm người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đăng ký (trạng thái 06), khoảng 20.000 trường hợp đã liên hệ với cơ quan thuế, hoàn thành nghĩa vụ và được hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh theo quy định.

Vẫn theo cơ quan này, riêng trong giai đoạn 2021-2025, cơ quan thuế đã ban hành khoảng 85.000 thông báo tạm hoãn xuất cảnh đối với người nộp thuế có tổng số nợ gần 57.000 tỷ đồng.

Trong đó, khoảng 49.000 người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký nhưng không thông báo với cơ quan thuế, với số nợ khoảng 5.900 tỷ đồng. Cơ quan thuế đã thu hồi khoảng 3.500 tỷ đồng từ hơn 10.000 người nộp thuế thuộc diện bị tạm hoãn xuất cảnh; riêng nhóm không hoạt động tại địa chỉ đăng ký có khoảng 3.400 trường hợp nộp gần 100 tỷ đồng.

TẠM HOÃN XUẤT CẢNH ĐỂ NGĂN NGƯỜI TRỐN TRÁNH NGHĨA VỤ THUẾ

Những con số trên cho thấy đây là công cụ được sử dụng với quy mô lớn và đã góp phần đôn đốc thu hồi nợ thuế. Tuy nhiên, khi biện pháp quản lý tác động trực tiếp đến quyền xuất cảnh, vấn đề không chỉ là thu được bao nhiêu tiền, mà còn là áp dụng như thế nào để đúng người, đúng trách nhiệm và hạn chế tối đa những hệ lụy không đáng có.

Tạm hoãn xuất cảnh vì nợ thuế không phải là quy định mới. Xét về mục tiêu quản lý, đây là công cụ nhằm hạn chế nguy cơ người có nghĩa vụ thuế rời khỏi Việt Nam, gây khó khăn cho việc thu hồi khoản nợ với ngân sách nhà nước. Việc gắn nghĩa vụ thuế với khả năng xuất cảnh cũng tạo sức ép để người nộp thuế chủ động xử lý khoản nợ, khắc phục vi phạm hoặc hoàn tất các thủ tục pháp lý còn tồn đọng.

Với trường hợp cá nhân kinh doanh hoặc người có trách nhiệm pháp lý trong doanh nghiệp có khả năng thực hiện nghĩa vụ nhưng cố tình chây ì, né tránh, việc áp dụng biện pháp ngăn chặn có thể là cần thiết. Nếu không có công cụ đủ sức răn đe, việc thu hồi nợ sẽ khó khăn hơn, nhất là khi doanh nghiệp bỏ địa chỉ kinh doanh, người có trách nhiệm không còn liên hệ được.

Tuy nhiên, không phải mọi trường hợp nợ thuế đều có cùng bản chất. Rất nhiều người phản ánh bị sử dụng thông tin cá nhân để thành lập doanh nghiệp, đứng tên người đại diện theo pháp luật hoặc đăng ký hộ kinh doanh mà không biết, không tham gia quản lý, điều hành.

Một tài khoản tên Trung cho biết trên một diễn đàn mạng xã hội (chế độ công khai) rằng sự việc chỉ được phát hiện khi ông đăng nhập ứng dụng eTax Mobile để kiểm tra thông tin quyết toán thuế thu nhập cá nhân. Ông bất ngờ thấy mình được ghi nhận là chủ một hộ kinh doanh tại Nghệ An đăng ký hoạt động từ năm 2019, đang ở trạng thái bỏ khỏi địa chỉ đăng ký. Theo người này, trong gần 20 năm qua chỉ sinh sống, làm việc tại Hà Nội và toàn bộ nguồn thu nhập cũng chỉ phát sinh tại đây.

“Ban đầu, tôi không thể hiểu vì sao tên mình lại xuất hiện trong hồ sơ của một hộ kinh doanh ở Nghệ An, trong khi bản thân chưa từng mở quán hay đăng ký kinh doanh tại đó. Việc bị người khác mạo danh thông tin để đăng ký kinh doanh, rồi phát sinh nghĩa vụ thuế khiến tôi phải mất thời gian đi giải trình, xử lý những vấn đề không xuất phát từ mình”, ông Trung phàn nàn trên một diễn đàn mở.

Cùng đó, vướng mắc cũng phát sinh với những doanh nghiệp đã ngừng hoạt động trên thực tế nhưng chưa hoàn tất thủ tục chấm dứt hoạt động theo quy định.

Nhiều chủ doanh nghiệp sau khi đóng cửa cửa hàng, ngừng giao dịch hoặc không còn doanh thu thường cho rằng doanh nghiệp đã chấm dứt mọi nghĩa vụ. Tuy nhiên, ngừng hoạt động trên thực tế và hoàn tất thủ tục chấm dứt hoạt động về mặt pháp lý là hai việc khác nhau.

Ảnh: NVCC

Doanh nghiệp chưa hoàn tất thủ tục với cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế vẫn có thể còn nghĩa vụ kê khai, quyết toán, thanh toán các khoản thuế tồn đọng và thực hiện thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế. Khi những công việc này bị bỏ dở, nghĩa vụ thuế vẫn tiếp tục tồn tại. Đến khi phát sinh nhu cầu xuất cảnh hoặc tra cứu thông tin thuế, họ mới phát hiện những nghĩa vụ chưa được giải quyết.

Khó khăn là nhiều doanh nghiệp đã ngừng hoạt động từ lâu, không còn sổ sách, chứng từ, hồ sơ kế toán; người quản lý cũ thay đổi nơi ở, thậm chí không còn lưu giữ giấy tờ liên quan.

Một Việt kiều từ Mỹ về Việt Nam phản ánh trên một diễn đàn rằng khi đang làm thủ tục tại sân bay thì được mời làm việc và thông báo có vấn đề về nghĩa vụ thuế liên quan đến một công ty cũ tại Hà Nội, đồng thời có nguy cơ không được xuất cảnh. Sau khi liên hệ Thuế cơ sở 3, Hà Nội, ông được thông tin doanh nghiệp không còn nợ thuế nhưng mã số thuế chưa được đóng hoặc chấm dứt hiệu lực.

“Tôi hết sức ngạc nhiên, công ty tôi làm chủ đã ngừng hoạt động gần 20 năm nhưng đến nay mã số thuế vẫn nằm đó. Bây giờ muốn giải quyết phải xử lý lại con dấu cũ cùng hồ sơ giấy tờ, dự kiến mất từ 30 đến 60 ngày. Không nợ thuế mà vẫn có nguy cơ không được xuất cảnh, như vậy có hợp tình, hợp lý hay không?”, người này nêu vấn đề.

KHÔNG CHẶN NHẦM NGƯỜI TRỐN THUẾ

Đặt tất cả những trường hợp này trong cùng một bức tranh quản lý nợ thuế cho thấy sự cần thiết phải phân loại đối tượng, xác định đúng bản chất khoản nợ và trách nhiệm của từng cá nhân. Nếu không, một công cụ vốn nhằm nâng cao hiệu quả quản lý có thể tạo ra cảm giác mọi người bị áp dụng đều có mức độ trách nhiệm như nhau.

Nguồn ảnh: Công an tỉnh Quảng Ngãi

Trao đổi với phóng viên VnEconomy, bà Lê Thị Duyên Hải, Phó Chủ tịch kiêm Thư ký Hội Tư vấn Thuế Việt Nam cho biết, trước đây, biện pháp tạm hoãn xuất cảnh vốn chỉ được áp dụng đối với những trường hợp có khoản nợ thuế.

Cụ thể, theo Nghị định 49/2026/NĐ-CP, quy định ngưỡng nợ 500 triệu đồng đối với doanh nghiệp và 50 triệu đồng đối với cá nhân. Với người nộp thuế không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký, việc áp dụng biện pháp này gắn với tình trạng còn nợ thuế quá hạn và sau thời gian 30 ngày kể từ ngày cơ quan quản lý thuế thông báo về việc sẽ áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh nếu chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.

Tuy nhiên, Nghị định 252/2026/NĐ-CP đã mở rộng diện áp dụng đối với người nộp thuế không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký.

Theo đó, sau 120 ngày kể từ ngày cơ quan thuế ban hành thông báo về việc người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký, nếu người nộp thuế không thực hiện thủ tục khôi phục mã số thuế hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo quy định thì cá nhân thuộc các nhóm được quy định có thể bị tạm hoãn xuất cảnh.

Như vậy, việc chưa hoàn tất các thủ tục liên quan đến tình trạng mã số thuế có thể trở thành căn cứ áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh, kể cả khi người nộp thuế không còn khoản nợ thuế

Thay đổi này có thể gây khó khăn cho những doanh nghiệp đã ngừng hoạt động nhiều năm nhưng chưa hoàn tất thủ tục pháp lý. Muốn giải thể, doanh nghiệp buộc phải khôi phục mã số thuế, bổ sung lại các hồ sơ khai thuế còn thiếu. Tuy nhiên, việc này không dễ khi sổ sách, chứng từ đã thất lạc, khiến thủ tục kéo dài và rơi vào vòng luẩn quẩn"

bà Lê Thị Duyên Hải (Phó Chủ tịch kiêm Thư ký Hội Tư vấn Thuế Việt Nam)

Bên cạnh đó, Nghị định 252/2026/NĐ-CP còn bổ sung chủ sở hữu hưởng lợi và người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã vào diện có thể bị tạm hoãn xuất cảnh khi đơn vị thuộc trường hợp bị cưỡng chế, có số tiền thuế nợ từ 500 triệu đồng trở lên và quá hạn từ 120 ngày trở lên. Quy định này đặt ra yêu cầu phải xác định chính xác vai trò và mối liên hệ của từng cá nhân với doanh nghiệp có khoản nợ thuế.

Trên thực tế, người đại diện theo pháp luật có thể thay đổi qua từng thời kỳ; người đứng tên trên giấy tờ cũng không nhất thiết là người trực tiếp quản lý, điều hành hoạt động doanh nghiệp.

Chẳng hạn, có trường hợp người vợ đứng tên đại diện theo pháp luật cho doanh nghiệp do chồng thành lập, nhưng gần như không tham gia điều hành hay quyết định hoạt động kinh doanh. Nếu doanh nghiệp phát sinh khoản nợ thuế, người từng giữ chức danh đại diện có thể bị đặt vào diện xem xét áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh, dù mức độ tham gia thực tế vào hoạt động của doanh nghiệp rất hạn chế.

Nợ là thật và biện pháp tạm hoãn xuất cảnh là công cụ mạnh để thu hồi nợ thuế. Tuy nhiên, một khoản nợ thuế tồn tại nhiều năm có thể chỉ vài triệu hoặc vài chục triệu đồng, nhưng thiệt hại do lỡ chuyến công tác, mất cơ hội ký hợp đồng, không thể trở lại nơi làm việc ở nước ngoài hoặc phải hủy kế hoạch gia đình có thể lớn hơn nhiều lần.

Mục tiêu thu hồi nợ thuế là chính đáng và cần được bảo đảm. Tuy nhiên, hiệu quả của biện pháp tạm hoãn xuất cảnh không nên chỉ đo bằng số thông báo đã ban hành hay số tiền thu hồi được, mà còn phải được đánh giá qua tỷ lệ xác định đúng đối tượng, khả năng cảnh báo trước, thời gian giải quyết phản ánh và tốc độ gỡ bỏ biện pháp khi người nộp thuế đã đáp ứng điều kiện.

Khi một người chỉ biết mình bị tạm hoãn xuất cảnh lúc đã đứng trước cửa khẩu, câu hỏi về hiệu quả quản lý thuế không thể chỉ dừng ở việc người đó có nộp tiền hay không. Cần hỏi thêm: họ đã được thông báo đầy đủ chưa, cơ quan thuế đã xác định đúng người chưa và nếu phát hiện nhầm lẫn, họ có được giải quyết kịp thời hay không? Đó cũng là thước đo để bảo đảm biện pháp thu hồi nợ thuế thực sự phục vụ lợi ích công, thay vì tạo ra những hệ lụy không đáng có cho người dân và doanh nghiệp.