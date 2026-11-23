Lực lượng chức năng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 bàn giao đối tượng Thạch Phát cho Công an thành phố Cần Thơ. (Ảnh: Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4)

Trước đó, ngày 19/11, trong lúc tổ chức tuần tra, kiểm soát thực thi pháp luật trên vùng biển Tây Nam, Tổ công tác Tàu 308 thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã tiến hành kiểm tra hành chính đối với tàu cá mang số hiệu KG-90636-TS.

Qua công tác rà soát, đối chiếu nhân thân những người có mặt trên phương tiện, lực lượng chức năng phát hiện đối tượng Thạch Phát (sinh năm 1999, ngụ tại phường Mỹ Xuyên, thành phố Cần Thơ).

Lực lượng chức năng làm việc với đối tượng Thạch Phát. (Ảnh: Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4)

Tiến hành xác minh, Tổ công tác xác định Thạch Phát là đối tượng đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú theo Quyết định số C2780/LC-VPCQCSĐT ngày 5/11/2026.

Việc đối tượng tự ý rời khỏi địa phương, lên tàu cá hoạt động trên biển đã vi phạm nghĩa vụ pháp lý đối với cơ quan điều tra. Ngay sau đó, Tổ công tác Tàu 308 đã tiến hành lập biên bản, đồng thời yêu cầu đối tượng thực hiện nghiêm nghĩa vụ pháp lý theo quy định của pháp luật.

Đến 17 giờ ngày 22/11, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã điều động Tàu 276 trực tiếp dẫn giải đối tượng Thạch Phát về cập cảng thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4. Tại đây, đơn vị đã hoàn tất các thủ tục theo quy định và bàn giao đối tượng cho Công an thành phố Cần Thơ tiếp nhận, xử lý theo thẩm quyền.