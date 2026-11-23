Tỉnh ủy viên, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh An Giang Thái Rết phát biểu khai mạc hội nghị tập huấn.

Tại hội nghị, các đại biểu được triển khai Nghị quyết số 34/2026/QH16, ngày 24/8/2026 của Quốc hội khóa XVI về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; công tác của Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân và thi hành án. Đồng thời, nghe triển khai kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về công tác giải quyết tranh chấp dân sự, hành chính và thi hành án.

Bên cạnh việc cập nhật các quy định pháp luật mới, hội nghị dành thời gian trao đổi, hướng dẫn kỹ năng nghiên cứu hồ sơ, tham gia giải quyết các loại vụ, việc; kỹ năng xét hỏi, đánh giá chứng cứ, nghị án và biểu quyết trong quá trình tham gia xét xử của Hội thẩm nhân dân.

Các đại biểu tham dự hội nghị tập huấn nghiệp vụ.

Tập huấn nhằm cập nhật các quy định pháp luật mới, nâng cao kiến thức pháp luật và kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ Hội thẩm nhân dân. Qua đó, góp phần phát huy vai trò, trách nhiệm của Hội thẩm nhân dân trong hoạt động xét xử, bảo đảm việc giải quyết các vụ án khách quan, công bằng, đúng quy định pháp luật.