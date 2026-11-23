Theo thông tin ban đầu, khoảng 6h40 ngày 23/11, khói đen bốc lên từ sân thượng căn nhà một trệt, một lầu trên đường Trần Quang Khải. Lửa sau đó bùng lên dữ dội. Phát hiện cháy, những người trong nhà vội chạy theo cầu thang thoát ra ngoài.

Lửa bùng cháy dữ dội trên sân thượng một căn nhà.

Người dân xung quanh tìm cách dập lửa nhưng bất thành do đám cháy ở trên cao. Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PC07) Công an TPHCM điều xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Lực lượng chữa cháy dùng vòi phun nước từ bên ngoài căn nhà vào khu vực sân thượng đang cháy. Sau ít phút, đám cháy được khống chế. Vụ cháy không gây thương vong, song nhiều tài sản bị thiêu rụi.

Lực lượng chức năng kịp thời khống chế vụ cháy.

Cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân vụ cháy và xác định mức thiệt hại về tài sản.