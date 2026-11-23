Ngày 23/11, lãnh đạo UBND xã Đinh Văn Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng thông tin, Công an xã đang phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai tìm kiếm ông N.V.H. (SN 1988), nghi rơi xuống sông Đa Dâng và mất tích.

Lực lượng chức năng nỗ lực tìm kiếm nạn nhân.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17h ngày 22/11, lực lượng chức năng nhận tin báo của người dân về việc ông H. rơi xuống sông Đa Dâng, đoạn gần cầu Tân Văn. Sau sự việc, người đàn ông này mất tích.

Tiếp nhận tin báo, Công an xã Đinh Văn Lâm Hà phối hợp với lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đến hiện trường, tổ chức tìm kiếm.

Tuy nhiên, khu vực nghi xảy ra vụ việc có mực nước sâu, khiến công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

Theo lãnh đạo UBND xã Đinh Văn Lâm Hà, ông H. là công nhân của một công ty xây dựng đang hoạt động trên địa bàn.

Đến khoảng 7h50 ngày 23/11, lực lượng chức năng vẫn đang tích cực tìm kiếm người đàn ông này.